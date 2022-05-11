На восстановление всего разрушенного агрессорами Украине требуется $1 триллион

В Комитете государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства считают, что для восстановления всего того, что разрушили или повредили российские захватчики, необходимо от 600 миллиардов до 1 триллиона долларов.

Как передаает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

"Весь мир облетели кадры ужасных разрушений Бучи, Изюма, Ахтырки, Харькова, Чернигова, практически стертой с земли Волновахи, десятков других городов страны, уничтожены сотни поселков и сел, десятки, тысячи жилых, инфраструктурных и промышленных объектов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что информация о масштабах нанесенного захватчиками ущерба просто поражает. Но, несмотря на всю сложность ситуации и продолжение боевых действий, планируется сделать все возможное для восстановления в Украине всего разрушенного, хотя, даже по предварительным оценкам, для этого понадобится от 600 миллиардов до 1 триллиона долларов США.

В комитете напоминают, что вопрос реанимации послевоенной Украины активно обсуждался на международной конференции доноров для Украины. Во время мероприятия президент Украины в очередной раз подчеркнул свою идею о "патронате" определенных стран над областями и городами Украины, которые пострадали от боевых действий, в процессе их восстановления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для восстановления Украины правительство предусмотрело целевую мобилизацию

"Чрезвычайно важным фактором внедрения в жизнь указанных намерений украинских властей выступает встречная готовность наших партнеров и друзей способствовать данному процессу", - говорится в сообщении.

Многие европейские страны уже согласились поучаствовать в восстановлении украинских городов и регионов. В частности, Великобритания будет заниматься Киевщиной, Дания берет под свой патронат Николаев, Турция будет восстанавливать Харьковщину, Швеция будет помогать Одессе, Эстония возьмет шефство над Житомирщиной. Другие страны также выражают готовность оказать поддержку и определяются с конкретными ее адресатами.

"Украина и мир активно работают над вариантами восстановления нашей страны после войны. К ряду тех, кто готов взять шефство над восстановлением наших регионов присоединилась и Турция. Там хотят помочь Харькову... Хочется верить, к победе у нас будет укомплектованный список по шефству над нашими разбитыми регионами. По крайней мере, нынешние результаты уже позволяют так думать и держать курс уверенно. Слава Украине!" – отметила заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата представителей США поддержала рекордный пакет помощи для Украины на $40 млрд