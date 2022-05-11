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Новости Агрессия России против Украины Война
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На восстановление всего разрушенного агрессорами Украине требуется $1 триллион

руїни

В Комитете государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства считают, что для восстановления всего того, что разрушили или повредили российские захватчики, необходимо от 600 миллиардов до 1 триллиона долларов.

Как передаает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

"Весь мир облетели кадры ужасных разрушений Бучи, Изюма, Ахтырки, Харькова, Чернигова, практически стертой с земли Волновахи, десятков других городов страны, уничтожены сотни поселков и сел, десятки, тысячи жилых, инфраструктурных и промышленных объектов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что информация о масштабах нанесенного захватчиками ущерба просто поражает. Но, несмотря на всю сложность ситуации и продолжение боевых действий, планируется сделать все возможное для восстановления в Украине всего разрушенного, хотя, даже по предварительным оценкам, для этого понадобится от 600 миллиардов до 1 триллиона долларов США.

В комитете напоминают, что вопрос реанимации послевоенной Украины активно обсуждался на международной конференции доноров для Украины. Во время мероприятия президент Украины в очередной раз подчеркнул свою идею о "патронате" определенных стран над областями и городами Украины, которые пострадали от боевых действий, в процессе их восстановления.

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"Чрезвычайно важным фактором внедрения в жизнь указанных намерений украинских властей выступает встречная готовность наших партнеров и друзей способствовать данному процессу", - говорится в сообщении.

Многие европейские страны уже согласились поучаствовать в восстановлении украинских городов и регионов. В частности, Великобритания будет заниматься Киевщиной, Дания берет под свой патронат Николаев, Турция будет восстанавливать Харьковщину, Швеция будет помогать Одессе, Эстония возьмет шефство над Житомирщиной. Другие страны также выражают готовность оказать поддержку и определяются с конкретными ее адресатами.

"Украина и мир активно работают над вариантами восстановления нашей страны после войны. К ряду тех, кто готов взять шефство над восстановлением наших регионов присоединилась и Турция. Там хотят помочь Харькову... Хочется верить, к победе у нас будет укомплектованный список по шефству над нашими разбитыми регионами. По крайней мере, нынешние результаты уже позволяют так думать и держать курс уверенно. Слава Украине!" – отметила заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

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комитет (561) помощь (7884) убытки (397) градостроительство (42) восстановление (217)


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Топ комментарии
+18
Захисників Маріуполя не в змозі звільнити, зате вже розписали хто та як буде пиляти трильйон баксів.
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11.05.2022 18:37 Ответить
+9
суркисы,пинчуки и коломойские возьмут шефство над конче-заспой...
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11.05.2022 18:38 Ответить
+9
Запишите на счет зеледента. Он очень удачно отмывал бабло своей бородатой бабушки.
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11.05.2022 18:39 Ответить
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mda...pridetsa kacapam v rabstvo podatsa.....
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11.05.2022 18:34 Ответить
ты главное закусывай кацапеныш, а то окочуришься нене\арроком за поребриком и похоронить не кому будут...
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11.05.2022 18:44 Ответить
Захисників Маріуполя не в змозі звільнити, зате вже розписали хто та як буде пиляти трильйон баксів.
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11.05.2022 18:37 Ответить
ну така вонО, влада, що обрали те і маємо(
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11.05.2022 18:46 Ответить
А чо,дебит-кредит-сальдо уже посчитали,профинансировавз себе столь актуальную и нужную в данный момент работу,+/- 400 лярдов...
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11.05.2022 18:47 Ответить
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11.05.2022 19:15 Ответить
Никто, никому и ни какого триллиона долларов не даст. Ляпают наши гавно-депутаты астрономические суммы от балды, не выходя из кабинетов. Вот готова Шуляк прямо сейчас предоставить подробные расчёты по нанесённому ущербу с описание каждого миллионна гривен? Очень сомневаюсь. Но зато все услышали дикие суммы и очередную сказочную депутатку с незатейливым пиаром
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11.05.2022 19:19 Ответить
суркисы,пинчуки и коломойские возьмут шефство над конче-заспой...
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11.05.2022 18:38 Ответить
Запишите на счет зеледента. Он очень удачно отмывал бабло своей бородатой бабушки.
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11.05.2022 18:39 Ответить
Если 6-го президента выберут на второй срок, тогда у такого народа нет будущего.
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11.05.2022 18:50 Ответить
Он нельзя назвал программу свою Велике Будівництво. Он как вводу смотрел. После кацапии будем все отстраивать
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11.05.2022 18:49 Ответить
Він уже увійшов в історію, проклинати його буде ще не одне покоління українців зате що про@бав і допустив цю війну!
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11.05.2022 18:52 Ответить
перелонгся Мендель...
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11.05.2022 18:56 Ответить
это уже с учетом откатов, или без? А долю ахметова, коломойского и прочих фуксов посчитали?
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11.05.2022 18:39 Ответить
Трильйона мало буде, враховуючи що відкат 80-90% то треба мінімум 5 просити!
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11.05.2022 18:49 Ответить
Трильйон то вже з відкатом в 90+%

З цивілізованими відкатами за трильйон можна побудувати 50млн квартир.
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11.05.2022 18:56 Ответить
А как оценивать жизни невинно убиенных?
Нема таких грошей і час з понад сторіччя не загоє ціх ран!
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11.05.2022 18:43 Ответить
На првеликий жаль все сводится к баблу.
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11.05.2022 18:45 Ответить
все вместе взятые разграбленные и *уставшие* предприятия гудка, бени, пинчуков не стоили и 10% от заявленного триллиона... закатайте губищу.
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11.05.2022 18:46 Ответить
Тільки не давати гроші Зеленим,- вони за такі гроші і річки Наші в асфальт закатають, а природня перешкода від рашистів!!
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11.05.2022 18:48 Ответить
Будь яке відновлення України після війни має відбуватися виключно за рахунок **********. Кожне кацапське падло має десятиліттями віддавати частину зарплати на репарації та контрибуції. Більш того, всі борги які вимушена була взяти Україна на ведення війни, всі недоотримані прибутки, лікування постраждалих, поранених, утримання інвалідів і компенсації за загиблих також мають сплачуватися кацапами. Це і є справедливість! Кацап чудово розправляється з сусідом зверху якщо той затопив йому стелю. І робить це жорстоко і безапеляційно. Так що їм, тєрпілам і садистам, не звикати! За все суки заплатять!
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11.05.2022 18:51 Ответить
війна ще не закінчилась, а зебидло вже гроші рахує. бариги йбані.
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11.05.2022 18:56 Ответить
Головне зрозуміти що вороги України та колаборанти не повинні збагатитися на війні! Треба такий закон! Ніяких на*ер ригів, опзж, та інших оркських вигодуванців. Китаю також не повинно бути в освоєнні трільона на відбудову України бо сильно хитрожопі.
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11.05.2022 18:57 Ответить
Туреччина відбудовуватиме Харківщину, - значить турки домовилися з куйлом, що той виведе війска з окупованого Криму добровільно, але якщо Україна буде звільняти окупований рашистом Крим війсками, то буде потреба відбудовувати Крим ,напевне є домовленості омано-стамбульскої шараги зрадників, за котрою український Крим не буде обговорюватися і залишиться за рашистом,рівно,як і Південні окуповані рашистом - області України ????
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11.05.2022 19:04 Ответить
Ще не виграли війну а гроші підраховують.
Хто винен в здачі півдня, вже робиться розслідування?
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11.05.2022 19:05 Ответить
значить треба в Канаду валити ))))))
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11.05.2022 19:19 Ответить
Зате вже йде на повну реклама ДОБРОбатів, розгрібально-будівельних. Не проти ентузіазму, сам їздив в складі групи ДФТГ одного з районів Києва. То були операції охорони периметрів при розкопах наших знищених, заслін від мародерів та при при пошуку всякого БК. ТАК, то ТРЕБА зараз і негайно, можна й треба волонтерити. Але за розтягувально-відбудовчі роботи треба платити, ......
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11.05.2022 19:28 Ответить
А не рано ще мріяти про відновлення?
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11.05.2022 19:41 Ответить
Думаю, ніхто не сумнівається на Заході що тварюки, що знаходяться при владі в Україні здатні апріходовать і 100 трильйонів, але ніхто грошей гнидам давати не буде - лише фінансування проектів, які будуть виконуватися під суворим наглядом міжнародних донорів.
І тоді може, раптом, з'ясуватися, що те, на що корупційні ******** роздерибанили б трильйон може обійтися у 20-30 мільярдів, при чому у рази кращої якості...
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11.05.2022 20:22 Ответить
За все платить вонючей *********. Много и долго. ЗЕбилы б только не мешали, во главе с главклоуном ЗЕбильным.
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12.05.2022 13:30 Ответить
 
 