На відновлення всього зруйнованого агресорами Україні потрібен $1 трильйон

У Комітеті державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вважають, що для відбудови всього того, що зруйнували або пошкодили російські загарбники, необхідно від 600 мільярдів до 1 трильйона доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

"Увесь світ облетіли кадри жахливих руйнувань Бучі, Ізюму, Охтирки, Харкова, Чернігова, практично стертої з землі Волновахи, десятків інших міст країни, знищено сотні селищ та сіл, десятки, тисячі житлових, інфраструктурних та промислових об’єктів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що інформація про масштаби завданих загарбниками збитків просто вражає. Але попри всю складність ситуації і продовження бойових дій, планується зробити все можливе задля відновлення в Україні всього зруйнованого, хоча, навіть за попередніми оцінками, для цього знадобиться від 600 мільярдів до 1 трильйона доларів США.

У комітеті нагадують, що питання реанімації післявоєнної України активно було обговорено на міжнародній конференції донорів для України. Під час заходу президент України вкотре наголосив на своїй ідеї щодо "патронату" певних країн над областями і містами України, які постраждали від бойових дій, у процесі їхньої відбудови.

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"Надзвичайно важливим фактором впровадження в життя вказаних намірів української влади виступає зустрічна готовність наших партнерів і друзів сприяти даному процесу", - сказано в повідомленні.

Багато європейських країн вже погодилися взяти участь у відновленні українських міст і регіонів. Зокрема Велика Британія опікуватиметься Київщиною, Данія бере під свій патронат Миколаїв, Туреччина відбудовуватиме Харківщину, Швеція допомагатиме Одесі, Естонія візьме шефство над Житомирщиною. Інші країни також висловлюють готовність надати підтримку і визначаються з конкретними її адресатами.

"Україна та світ активно працюють над варіантами відновлення нашої країни після війни. До низки тих, хто готовий взяти шефство над відбудовою наших регіонів приєдналася і Туреччина. Там хочуть допомогти Харкову... Хочеться вірити, до перемоги ми матимемо укомплектований список щодо шефства над нашими розбитими регіонами. Принаймні, нинішні результати вже дозволяють так думати і тримати курс впевнено. Слава Україні!" - зазначила заступниця голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

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