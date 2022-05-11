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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На відновлення всього зруйнованого агресорами Україні потрібен $1 трильйон

руїни

У Комітеті державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вважають, що для відбудови всього того, що зруйнували або пошкодили російські загарбники, необхідно від 600 мільярдів до 1 трильйона доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

"Увесь світ облетіли кадри жахливих руйнувань Бучі, Ізюму, Охтирки, Харкова, Чернігова, практично стертої з землі Волновахи, десятків інших міст країни, знищено сотні селищ та сіл, десятки, тисячі житлових, інфраструктурних та промислових об’єктів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що інформація про масштаби завданих загарбниками збитків просто вражає. Але попри всю складність ситуації і продовження бойових дій, планується зробити все можливе задля відновлення в Україні всього зруйнованого, хоча, навіть за попередніми оцінками, для цього знадобиться від 600 мільярдів до 1 трильйона доларів США.

У комітеті нагадують, що питання реанімації післявоєнної України активно було обговорено на міжнародній конференції донорів для України. Під час заходу президент України вкотре наголосив на своїй ідеї щодо "патронату" певних країн над областями і містами України, які постраждали від бойових дій, у процесі їхньої відбудови.

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"Надзвичайно важливим фактором впровадження в життя вказаних намірів української влади виступає зустрічна готовність наших партнерів і друзів сприяти даному процесу", - сказано в повідомленні.

Багато європейських країн вже погодилися взяти участь у відновленні українських міст і регіонів. Зокрема Велика Британія опікуватиметься Київщиною, Данія бере під свій патронат Миколаїв, Туреччина відбудовуватиме Харківщину, Швеція допомагатиме Одесі, Естонія візьме шефство над Житомирщиною. Інші країни також висловлюють готовність надати підтримку і визначаються з конкретними її адресатами.

"Україна та світ активно працюють над варіантами відновлення нашої країни після війни. До низки тих, хто готовий взяти шефство над відбудовою наших регіонів приєдналася і Туреччина. Там хочуть допомогти Харкову... Хочеться вірити, до перемоги ми матимемо укомплектований список щодо шефства над нашими розбитими регіонами. Принаймні, нинішні результати вже дозволяють так думати і тримати курс впевнено. Слава Україні!" - зазначила заступниця голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

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Автор: 

комітет (370) допомога (8457) збитки (1443) містобудування (58) відбудова (363)


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Топ коментарі
+18
Захисників Маріуполя не в змозі звільнити, зате вже розписали хто та як буде пиляти трильйон баксів.
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11.05.2022 18:37 Відповісти
+9
суркисы,пинчуки и коломойские возьмут шефство над конче-заспой...
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11.05.2022 18:38 Відповісти
+9
Запишите на счет зеледента. Он очень удачно отмывал бабло своей бородатой бабушки.
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11.05.2022 18:39 Відповісти
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mda...pridetsa kacapam v rabstvo podatsa.....
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11.05.2022 18:34 Відповісти
ты главное закусывай кацапеныш, а то окочуришься нене\арроком за поребриком и похоронить не кому будут...
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11.05.2022 18:44 Відповісти
Захисників Маріуполя не в змозі звільнити, зате вже розписали хто та як буде пиляти трильйон баксів.
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11.05.2022 18:37 Відповісти
ну така вонО, влада, що обрали те і маємо(
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11.05.2022 18:46 Відповісти
А чо,дебит-кредит-сальдо уже посчитали,профинансировавз себе столь актуальную и нужную в данный момент работу,+/- 400 лярдов...
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11.05.2022 18:47 Відповісти
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11.05.2022 19:15 Відповісти
Никто, никому и ни какого триллиона долларов не даст. Ляпают наши гавно-депутаты астрономические суммы от балды, не выходя из кабинетов. Вот готова Шуляк прямо сейчас предоставить подробные расчёты по нанесённому ущербу с описание каждого миллионна гривен? Очень сомневаюсь. Но зато все услышали дикие суммы и очередную сказочную депутатку с незатейливым пиаром
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11.05.2022 19:19 Відповісти
суркисы,пинчуки и коломойские возьмут шефство над конче-заспой...
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11.05.2022 18:38 Відповісти
Запишите на счет зеледента. Он очень удачно отмывал бабло своей бородатой бабушки.
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11.05.2022 18:39 Відповісти
Если 6-го президента выберут на второй срок, тогда у такого народа нет будущего.
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11.05.2022 18:50 Відповісти
Он нельзя назвал программу свою Велике Будівництво. Он как вводу смотрел. После кацапии будем все отстраивать
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11.05.2022 18:49 Відповісти
Він уже увійшов в історію, проклинати його буде ще не одне покоління українців зате що про@бав і допустив цю війну!
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11.05.2022 18:52 Відповісти
перелонгся Мендель...
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11.05.2022 18:56 Відповісти
это уже с учетом откатов, или без? А долю ахметова, коломойского и прочих фуксов посчитали?
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11.05.2022 18:39 Відповісти
Трильйона мало буде, враховуючи що відкат 80-90% то треба мінімум 5 просити!
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11.05.2022 18:49 Відповісти
Трильйон то вже з відкатом в 90+%

З цивілізованими відкатами за трильйон можна побудувати 50млн квартир.
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11.05.2022 18:56 Відповісти
А как оценивать жизни невинно убиенных?
Нема таких грошей і час з понад сторіччя не загоє ціх ран!
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11.05.2022 18:43 Відповісти
На првеликий жаль все сводится к баблу.
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11.05.2022 18:45 Відповісти
все вместе взятые разграбленные и *уставшие* предприятия гудка, бени, пинчуков не стоили и 10% от заявленного триллиона... закатайте губищу.
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11.05.2022 18:46 Відповісти
Тільки не давати гроші Зеленим,- вони за такі гроші і річки Наші в асфальт закатають, а природня перешкода від рашистів!!
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11.05.2022 18:48 Відповісти
Будь яке відновлення України після війни має відбуватися виключно за рахунок **********. Кожне кацапське падло має десятиліттями віддавати частину зарплати на репарації та контрибуції. Більш того, всі борги які вимушена була взяти Україна на ведення війни, всі недоотримані прибутки, лікування постраждалих, поранених, утримання інвалідів і компенсації за загиблих також мають сплачуватися кацапами. Це і є справедливість! Кацап чудово розправляється з сусідом зверху якщо той затопив йому стелю. І робить це жорстоко і безапеляційно. Так що їм, тєрпілам і садистам, не звикати! За все суки заплатять!
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11.05.2022 18:51 Відповісти
війна ще не закінчилась, а зебидло вже гроші рахує. бариги йбані.
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11.05.2022 18:56 Відповісти
Головне зрозуміти що вороги України та колаборанти не повинні збагатитися на війні! Треба такий закон! Ніяких на*ер ригів, опзж, та інших оркських вигодуванців. Китаю також не повинно бути в освоєнні трільона на відбудову України бо сильно хитрожопі.
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11.05.2022 18:57 Відповісти
Туреччина відбудовуватиме Харківщину, - значить турки домовилися з куйлом, що той виведе війска з окупованого Криму добровільно, але якщо Україна буде звільняти окупований рашистом Крим війсками, то буде потреба відбудовувати Крим ,напевне є домовленості омано-стамбульскої шараги зрадників, за котрою український Крим не буде обговорюватися і залишиться за рашистом,рівно,як і Південні окуповані рашистом - області України ????
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11.05.2022 19:04 Відповісти
Ще не виграли війну а гроші підраховують.
Хто винен в здачі півдня, вже робиться розслідування?
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11.05.2022 19:05 Відповісти
значить треба в Канаду валити ))))))
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11.05.2022 19:19 Відповісти
Зате вже йде на повну реклама ДОБРОбатів, розгрібально-будівельних. Не проти ентузіазму, сам їздив в складі групи ДФТГ одного з районів Києва. То були операції охорони периметрів при розкопах наших знищених, заслін від мародерів та при при пошуку всякого БК. ТАК, то ТРЕБА зараз і негайно, можна й треба волонтерити. Але за розтягувально-відбудовчі роботи треба платити, ......
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11.05.2022 19:28 Відповісти
А не рано ще мріяти про відновлення?
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11.05.2022 19:41 Відповісти
Думаю, ніхто не сумнівається на Заході що тварюки, що знаходяться при владі в Україні здатні апріходовать і 100 трильйонів, але ніхто грошей гнидам давати не буде - лише фінансування проектів, які будуть виконуватися під суворим наглядом міжнародних донорів.
І тоді може, раптом, з'ясуватися, що те, на що корупційні ******** роздерибанили б трильйон може обійтися у 20-30 мільярдів, при чому у рази кращої якості...
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11.05.2022 20:22 Відповісти
За все платить вонючей *********. Много и долго. ЗЕбилы б только не мешали, во главе с главклоуном ЗЕбильным.
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12.05.2022 13:30 Відповісти
 
 