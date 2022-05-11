Атаки окупантів на нафтобази завдали Україні $230 мільйонів збитків

На 10 травня загальна сума прямих збитків, завданих Україні через розпочату Росією війну, перевищила 94,3 млрд доларів – знищені чи пошкоджені нафтобази коштували Україні 227 млн доларів

.Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на майже 2.4 млрд доларів. Понад половину цієї оцінки становлять втрати житлових будинків.

У нових обрахунках проєкту додана оцінка збитків від руйнувань та пошкоджень нафтобаз – усього було укшоджено 27 нафтобаз, що завдало 227 млн дол збитків.

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