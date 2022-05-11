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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Атаки окупантів на нафтобази завдали Україні $230 мільйонів збитків

дснс,нафтобаза

На 10 травня загальна сума прямих збитків, завданих Україні через розпочату Росією війну, перевищила 94,3 млрд доларів – знищені чи пошкоджені нафтобази коштували Україні 227 млн доларів

.Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на майже 2.4 млрд доларів. Понад половину цієї оцінки становлять втрати житлових будинків.

У нових обрахунках проєкту додана оцінка збитків від руйнувань та пошкоджень нафтобаз – усього було укшоджено 27 нафтобаз, що завдало 227 млн дол збитків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаємо українців не поширювати інформацію стосовно місць зберігання нафтопродуктів, - РНБО

Автор: 

обстріл (29293) збитки (1443) паливо (895) нафтопродукти (613)


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Топ коментарі
+8
1. хто здав координати нафтобаз?
2. коли буде обіцяний бензин?
3. ЗСУ хоч має пальне? а то перед початком війни зекоманда їм же нічого не давала!! хоча знала!
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11.05.2022 19:52 Відповісти
+8
Зараз рашисти дуже дякуюють свой агентурі в зе-команді. Бо саме зелені зниди законодавчо зобовязали власників нафтобаз реєструвати gps дані знаходження своїх підприємств. Не важко здогадатися, що саме по цим координатам і випускали рашисти свої ракети. Так що власникам нафтобаз я дуже рекомендую готувати матеріали для судових справ, бо факт державної зради гетьманцевих та інших тварюк тут беззаперечний.
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11.05.2022 19:57 Відповісти
+5
Гетьманцеву большой привет! Сядет вместе со всеми ЗЕшлюхами за госизмену!
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11.05.2022 20:01 Відповісти
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Надеюсь, все GPS маячки-расходомеры заглушены? И нету нешифрованного канала передачи данных о расходе топлива, маршруте и прочем на пункты контроля?
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11.05.2022 19:50 Відповісти
1. хто здав координати нафтобаз?
2. коли буде обіцяний бензин?
3. ЗСУ хоч має пальне? а то перед початком війни зекоманда їм же нічого не давала!! хоча знала!
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11.05.2022 19:52 Відповісти
Зараз рашисти дуже дякуюють свой агентурі в зе-команді. Бо саме зелені зниди законодавчо зобовязали власників нафтобаз реєструвати gps дані знаходження своїх підприємств. Не важко здогадатися, що саме по цим координатам і випускали рашисти свої ракети. Так що власникам нафтобаз я дуже рекомендую готувати матеріали для судових справ, бо факт державної зради гетьманцевих та інших тварюк тут беззаперечний.
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11.05.2022 19:57 Відповісти
А витратили ярд. Тупі мокшане
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11.05.2022 19:58 Відповісти
Гетьманцеву большой привет! Сядет вместе со всеми ЗЕшлюхами за госизмену!
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11.05.2022 20:01 Відповісти
Влада працює разом із пуйлом за його сценарієм, завдаючи збитків державі?
Навіщо шмигалі зеленського продали каломойському автогаз вдвічі дешевше ринкової вартості на сотні мільйонів гривен?

Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/

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11.05.2022 20:04 Відповісти
Щось мені здається,що в теперішній мутній водичці хтось ловить непогану рибку.
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11.05.2022 20:08 Відповісти
Судячи з того, які зараз ціни на пальне, ми розплачуємось за збитки.
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11.05.2022 20:22 Відповісти
А атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы России - где они ? Их отсутствие , трусость , зацементированные мозги руководства принесли Украине тысячи жертв. С первого дня войны мы не выстрелили даже из рогатки по территории убийц- они же ,, братья,,
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12.05.2022 07:05 Відповісти
Розмінування Чонгару ********, розосередити пальне теж про..., що вторгнення буде не вєрілі. Україною керує невіруючий *******.
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12.05.2022 12:10 Відповісти
*****
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13.05.2022 23:35 Відповісти
 
 