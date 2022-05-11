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Новости Война
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Россияне саботируют преступные приказы, не хотят идти в мясорубку, - Ким

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Российские оккупанты из-за нежелания умирать саботируют приказы командования.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Массовое явление по всем направлениям. Россияне саботируют приказы, не хотят идти в мясорубку. Логично, зачем умирать? Ломают свою технику, чтобы не в ыполнять преступные приказы. Поддерживаю абсолютно. Вообще ситуация "win-win" для россиян: и не умер, и преступный приказ не выполнил. И все отлично, сидишь дальше в окопе.

Поэтому поддерживаю, ломайте технику, вам за это ничего не будет, она все равно ломается", – сказал он.

Также читайте: Этой ночью в Николаевской области было больше "прилетов", чем обычно. Есть погибшие и раненые, - Ким

Николаевская область (2150) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+16
С техникой без техники один хрен касапам киздец. Лучше пусть валят домой и царя скидывают.
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11.05.2022 20:37 Ответить
+16
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11.05.2022 20:41 Ответить
+4
Бєри шинєль - иди дамой и забудь про Украину, тут лютая смерть для рашистов.
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11.05.2022 20:42 Ответить
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С техникой без техники один хрен касапам киздец. Лучше пусть валят домой и царя скидывают.
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11.05.2022 20:37 Ответить
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11.05.2022 20:41 Ответить
уся квінтесенція параші!
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11.05.2022 21:07 Ответить
памперсов не завезли.
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11.05.2022 20:42 Ответить
Бєри шинєль - иди дамой и забудь про Украину, тут лютая смерть для рашистов.
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11.05.2022 20:42 Ответить
Ну тогда его обратно отправять
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11.05.2022 23:06 Ответить
Тобто саботують накази , бо ці накази злочинні ? Які ж кацапи високоморальні ! Цензор , якого біса зявився такий заголовок статті ??? Негайно виправте це неподобство !!!
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11.05.2022 20:47 Ответить
Ламайте, а завтра все одно поженуть в атаку, але з карабінами Мосіна
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11.05.2022 20:54 Ответить
Рабсеяне хотите единственно правильный слоган для вас.
"Бей ***** - спасай Россию".
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11.05.2022 21:05 Ответить
 
 