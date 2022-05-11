Россияне саботируют преступные приказы, не хотят идти в мясорубку, - Ким
Российские оккупанты из-за нежелания умирать саботируют приказы командования.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Массовое явление по всем направлениям. Россияне саботируют приказы, не хотят идти в мясорубку. Логично, зачем умирать? Ломают свою технику, чтобы не в ыполнять преступные приказы. Поддерживаю абсолютно. Вообще ситуация "win-win" для россиян: и не умер, и преступный приказ не выполнил. И все отлично, сидишь дальше в окопе.
Поэтому поддерживаю, ломайте технику, вам за это ничего не будет, она все равно ломается", – сказал он.
Топ комментарии
+16 Саша Пончик
показать весь комментарий11.05.2022 20:37 Ответить Ссылка
+16 Гыг с Вами
показать весь комментарий11.05.2022 20:41 Ответить Ссылка
+4 Petrov Viktor
показать весь комментарий11.05.2022 20:42 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Бей ***** - спасай Россию".