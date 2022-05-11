Россияне саботируют преступные приказы, не хотят идти в мясорубку, - Ким

Российские оккупанты из-за нежелания умирать саботируют приказы командования.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Массовое явление по всем направлениям. Россияне саботируют приказы, не хотят идти в мясорубку. Логично, зачем умирать? Ломают свою технику, чтобы не в ыполнять преступные приказы. Поддерживаю абсолютно. Вообще ситуация "win-win" для россиян: и не умер, и преступный приказ не выполнил. И все отлично, сидишь дальше в окопе.

Поэтому поддерживаю, ломайте технику, вам за это ничего не будет, она все равно ломается", – сказал он.

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