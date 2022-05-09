Этой ночью в Николаевской области было больше "прилетов", чем обычно. Есть погибшие и раненые, - Ким
Ночью Николаевщина страдала от массированных вражеских обстрелов. В результате них есть погибшие и раненые.
Об этом сказал в эфире всеукраинского телемарафона глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Есть у нас, к сожалению, погибшие и раненые. Обстреляли многие районы, этой ночью было больше прилетов, чем обычно. Сейчас ситуация стабильная, но ночью было очень жарко. У нас неделя перед этим была немного спокойнее, жертв почти неделю не было , только раненые, но сегодня, к сожалению, это не так", – сказал руководитель ОВА.
По его словам, тактика неприятеля не меняется: россияне обстреливают ночью и жилые кварталы, и военные позиции.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий09.05.2022 15:11 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Voc Vox
показать весь комментарий09.05.2022 15:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Дмитрий Кресович #448477
показать весь комментарий09.05.2022 15:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Анатолий К #427424
показать весь комментарий09.05.2022 16:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль