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Этой ночью в Николаевской области было больше "прилетов", чем обычно. Есть погибшие и раненые, - Ким

миколаїв

Ночью Николаевщина страдала от массированных вражеских обстрелов. В результате них есть погибшие и раненые.

Об этом сказал в эфире всеукраинского телемарафона глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть у нас, к сожалению, погибшие и раненые. Обстреляли многие районы, этой ночью было больше прилетов, чем обычно. Сейчас ситуация стабильная, но ночью было очень жарко. У нас неделя перед этим была немного спокойнее, жертв почти неделю не было , только раненые, но сегодня, к сожалению, это не так", – сказал руководитель ОВА.

По его словам, тактика неприятеля не меняется: россияне обстреливают ночью и жилые кварталы, и военные позиции.

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Николаевская область (2147) обстрел (27885) Ким Виталий (243)


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09.05.2022 15:11 Ответить
это никогда не закончится пока в херсоне парашинцы
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09.05.2022 15:34 Ответить
у ХерсОсі якомусь.
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09.05.2022 15:42 Ответить
Дуже прикро. Кацапи тупо знищують інфрастуктуру і мирних миколаївців. Вбивають всіх підряд, не питають "бандеровець" чи "власовець", хоча, якщо серйозно, то вони хворі і видумують собі якогось ворога і з криками воюють з ним з допомогою скабєєвих і соловйових, зомбуючи і так тупу орду. А я пам'ятаю рік назад тисячі ватників виходили на "безстижий полк", а одна кобила років 50 отроду, наділа радянську військову форму, обвішалась орденами з ринку і колорадськими стрічками волала, що не дають святкувати день перемоги. Де воно могло воювати? Сьогодні не наблюдав у тому місці тих ватників, можливо десь в іншому місці зібралися? Скоріше всього в підвалі, щоб ракета не прилетіла і не зім'яла тупі мізки імперців.
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09.05.2022 16:09 Ответить
 
 