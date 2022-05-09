Этой ночью в Николаевской области было больше "прилетов", чем обычно. Есть погибшие и раненые, - Ким

Ночью Николаевщина страдала от массированных вражеских обстрелов. В результате них есть погибшие и раненые.

Об этом сказал в эфире всеукраинского телемарафона глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть у нас, к сожалению, погибшие и раненые. Обстреляли многие районы, этой ночью было больше прилетов, чем обычно. Сейчас ситуация стабильная, но ночью было очень жарко. У нас неделя перед этим была немного спокойнее, жертв почти неделю не было , только раненые, но сегодня, к сожалению, это не так", – сказал руководитель ОВА.

По его словам, тактика неприятеля не меняется: россияне обстреливают ночью и жилые кварталы, и военные позиции.

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