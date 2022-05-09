Цієї ночі на Миколаївщині було більше "прильотів", ніж зазвичай. Є загиблі та поранені, - Кім
Вночі Миколаївщина потерпала від масованих ворожих обстрілів. У результаті них є загиблі та поранені.
Про це сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Є в нас, на жаль загиблі й поранені. Обстріляли багато районів, цієї ночі було більше прильотів, ніж зазвичай. Зараз ситуація стабільна, але вночі було дуже-дуже жарко. У нас тиждень перед цим було трохи спокійніше, жертв майже тиждень не було, тільки поранені, але сьогодні, на жаль, це не так", - сказав керівник ОВА.
За його словами, тактика ворога не змінюється: росіяни обстрілюють вночі і житлові квартали, і військові позиції.
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