УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9976 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 235 4

Цієї ночі на Миколаївщині було більше "прильотів", ніж зазвичай. Є загиблі та поранені, - Кім

миколаїв

Вночі Миколаївщина потерпала від масованих ворожих обстрілів. У результаті них є загиблі та поранені.

Про це сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є в нас, на жаль загиблі й поранені. Обстріляли багато районів, цієї ночі було більше прильотів, ніж зазвичай. Зараз ситуація стабільна, але вночі було дуже-дуже жарко. У нас тиждень перед цим було трохи спокійніше, жертв майже тиждень не було, тільки поранені, але сьогодні, на жаль, це не так", - сказав керівник ОВА.

За його словами, тактика ворога не змінюється: росіяни обстрілюють вночі і житлові квартали, і військові позиції.

Читайте також: У Миколаєві відновлюють водопостачання. В кранах з'явилася технічна вода, - Кім

Автор: 

Миколаївська область (2298) обстріл (29206) Кім Віталій (471)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
09.05.2022 15:11 Відповісти
это никогда не закончится пока в херсоне парашинцы
показати весь коментар
09.05.2022 15:34 Відповісти
у ХерсОсі якомусь.
показати весь коментар
09.05.2022 15:42 Відповісти
Дуже прикро. Кацапи тупо знищують інфрастуктуру і мирних миколаївців. Вбивають всіх підряд, не питають "бандеровець" чи "власовець", хоча, якщо серйозно, то вони хворі і видумують собі якогось ворога і з криками воюють з ним з допомогою скабєєвих і соловйових, зомбуючи і так тупу орду. А я пам'ятаю рік назад тисячі ватників виходили на "безстижий полк", а одна кобила років 50 отроду, наділа радянську військову форму, обвішалась орденами з ринку і колорадськими стрічками волала, що не дають святкувати день перемоги. Де воно могло воювати? Сьогодні не наблюдав у тому місці тих ватників, можливо десь в іншому місці зібралися? Скоріше всього в підвалі, щоб ракета не прилетіла і не зім'яла тупі мізки імперців.
показати весь коментар
09.05.2022 16:09 Відповісти
 
 