Росіяни саботують злочинні накази, не хочуть йти у м‘ясорубку, - Кім
Російські окупанти через небажання помирати саботують накази командування.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Масове явище на всіх напрямках. Росіяни саботують накази, не хочуть йти в м'ясорубку. Логічно, навіщо помирати? Ламають свою техніку, щоб не виконувати злочинні накази. Підтримую абсолютно. Взагалі ситуація "win-win" для росіян: і не помер, і злочинний наказ не виконав. І все чудово, сидиш далі в окопі.
Тому підтримую, ламайте техніку, вам за це нічого не буде, вона все рівно ламається", - сказав він.
Топ коментарі
+16 Саша Пончик
показати весь коментар11.05.2022 20:37 Відповісти Посилання
+16 Гыг с Вами
показати весь коментар11.05.2022 20:41 Відповісти Посилання
+4 Petrov Viktor
показати весь коментар11.05.2022 20:42 Відповісти Посилання
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