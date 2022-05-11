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Новини Війна
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Росіяни саботують злочинні накази, не хочуть йти у м‘ясорубку, - Кім

рф,окупанти,окупант,орки,орк

Російські окупанти через небажання помирати саботують накази командування.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Масове явище на всіх напрямках. Росіяни саботують накази, не хочуть йти в м'ясорубку. Логічно, навіщо помирати? Ламають свою техніку, щоб не виконувати злочинні накази. Підтримую абсолютно. Взагалі ситуація "win-win" для росіян: і не помер, і злочинний наказ не виконав. І все чудово, сидиш далі в окопі.

Тому підтримую, ламайте техніку, вам за це нічого не буде, вона все рівно ламається", - сказав він.

Також читайте: Цієї ночі на Миколаївщині було більше "прильотів", ніж зазвичай. Є загиблі та поранені, - Кім

Автор: 

Миколаївська область (2302) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+16
С техникой без техники один хрен касапам киздец. Лучше пусть валят домой и царя скидывают.
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11.05.2022 20:37 Відповісти
+16
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11.05.2022 20:41 Відповісти
+4
Бєри шинєль - иди дамой и забудь про Украину, тут лютая смерть для рашистов.
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11.05.2022 20:42 Відповісти
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С техникой без техники один хрен касапам киздец. Лучше пусть валят домой и царя скидывают.
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11.05.2022 20:37 Відповісти
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11.05.2022 20:41 Відповісти
уся квінтесенція параші!
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11.05.2022 21:07 Відповісти
памперсов не завезли.
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11.05.2022 20:42 Відповісти
Бєри шинєль - иди дамой и забудь про Украину, тут лютая смерть для рашистов.
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11.05.2022 20:42 Відповісти
Ну тогда его обратно отправять
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11.05.2022 23:06 Відповісти
Тобто саботують накази , бо ці накази злочинні ? Які ж кацапи високоморальні ! Цензор , якого біса зявився такий заголовок статті ??? Негайно виправте це неподобство !!!
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11.05.2022 20:47 Відповісти
Ламайте, а завтра все одно поженуть в атаку, але з карабінами Мосіна
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11.05.2022 20:54 Відповісти
Рабсеяне хотите единственно правильный слоган для вас.
"Бей ***** - спасай Россию".
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11.05.2022 21:05 Відповісти
 
 