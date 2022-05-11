Росіяни саботують злочинні накази, не хочуть йти у м‘ясорубку, - Кім

Російські окупанти через небажання помирати саботують накази командування.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Масове явище на всіх напрямках. Росіяни саботують накази, не хочуть йти в м'ясорубку. Логічно, навіщо помирати? Ламають свою техніку, щоб не виконувати злочинні накази. Підтримую абсолютно. Взагалі ситуація "win-win" для росіян: і не помер, і злочинний наказ не виконав. І все чудово, сидиш далі в окопі.

Тому підтримую, ламайте техніку, вам за це нічого не буде, вона все рівно ламається", - сказав він.

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