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Новости
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Washington Post открывает свое представительство в Киеве

washington,post

Американская газета The Washington Post создает свое бюро в Киеве. В редакции газеты отметили, что этот шаг сигнализирует о долгосрочной приверженности Washington Post в освещении войны России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте газеты.

Представительство издания возглавит Изабель Хуршудян, главным корреспондентом станет Макс Берак.

"Многие месяцы газета "Пост" посвящала значительные ресурсы для освещения растущей напряженности на российской границе Украины и, в конечном счете, дальнейшего российского вторжения" – сказал редактор иностранных дел Дуглас Джель.

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"Когда война вступит в затяжную фазу, бюро позволит нам вести интенсивное информирование непосредственно с мест событий и гарантировать, что мы будем обеспечивать авторитетную журналистику, на которую рассчитывают читатели по всему миру", - сказано в сообщении.

Бывшая корреспондентка московского бюро Изабель Хуршудян постоянно делает репортажи в Украине с января, а Макс Берак, бывший глава бюро Найроби, работает в Украине уже два месяца. Они будут руководить командой, состоящей из украинского репортера Дэвида Штерна, а также приезжающих на ротации корреспондентов, фотографов и видеожурналистов.

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Киев (25710) СМИ (3842) представительство (76)


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Топ комментарии
+4
Ви собі навіть не представляєте яка це прекрасна і важлива новина!
ПС: правда не дуже добра для наших можновладців
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11.05.2022 21:52 Ответить
+2
Коли війна вступить у затяжну фазу....отимисты блин....
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11.05.2022 21:20 Ответить
+2
Нах.ена брать армянку с москавитского бюро?Идиоты какие то.
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11.05.2022 21:42 Ответить
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Ось тільки навіщо. Це суїцид
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11.05.2022 21:20 Ответить
Коли війна вступить у затяжну фазу....отимисты блин....
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11.05.2022 21:20 Ответить
Я просто представляю ситуацію, де люди, які не розуміють добре українську мову будуть лізти, куди не треба, а ще гірше висвітлювати наші позиції
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11.05.2022 21:22 Ответить
Нах.ена брать армянку с москавитского бюро?Идиоты какие то.
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11.05.2022 21:42 Ответить
Новина добра, кадри погані!
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11.05.2022 21:48 Ответить
Ви собі навіть не представляєте яка це прекрасна і важлива новина!
ПС: правда не дуже добра для наших можновладців
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11.05.2022 21:52 Ответить
тю, це як з Пулітцерівською премією цього року: отримають огулом і жук і жаба укрожурналістики (і мосійчучка, і Портніков)

при тому, що брехун про Голодомор Волтер Дюранті досі числиться в її почесних лауреатах

...Але чимало тих лауреатів кажуть, що не приймають типу престижну нагороду, бо не хочуть мати нічого спільного з Волтером Дюранті.

Дюранті - англо-американський журналіст, який у 1922-1936 роках очолював московське бюро The New York Times. У своїх статтях він виправдовував сталінську політику колективізації: мовляв, росіяни - азіати, і індивідуалізм та демократія їм не підходять.
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11.05.2022 22:00 Ответить
чудово, завжди потрібна поміч проти пропаганди мордора
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12.05.2022 00:49 Ответить
Пропагандони зі Безос пост в Україні. Яким боком це хороше для України?
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12.05.2022 10:07 Ответить
ЦЕ ДОБРА НОВИНА.бо в нас практично нема незалежних змі,а це дуже впливове видавництво.боти зебілят цього звісно не підтримають
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12.05.2022 10:12 Ответить
 
 