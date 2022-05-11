Washington Post открывает свое представительство в Киеве

Американская газета The Washington Post создает свое бюро в Киеве. В редакции газеты отметили, что этот шаг сигнализирует о долгосрочной приверженности Washington Post в освещении войны России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте газеты.

Представительство издания возглавит Изабель Хуршудян, главным корреспондентом станет Макс Берак.

"Многие месяцы газета "Пост" посвящала значительные ресурсы для освещения растущей напряженности на российской границе Украины и, в конечном счете, дальнейшего российского вторжения" – сказал редактор иностранных дел Дуглас Джель.

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"Когда война вступит в затяжную фазу, бюро позволит нам вести интенсивное информирование непосредственно с мест событий и гарантировать, что мы будем обеспечивать авторитетную журналистику, на которую рассчитывают читатели по всему миру", - сказано в сообщении.

Бывшая корреспондентка московского бюро Изабель Хуршудян постоянно делает репортажи в Украине с января, а Макс Берак, бывший глава бюро Найроби, работает в Украине уже два месяца. Они будут руководить командой, состоящей из украинского репортера Дэвида Штерна, а также приезжающих на ротации корреспондентов, фотографов и видеожурналистов.

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