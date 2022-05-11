Washington Post відкриває своє представництво в Києві

Американська газета The Washington Post створює своє бюро в Києві. У редакції газети зазначили, що цей крок сигналізує про довгострокову відданість Washington Post у висвітленні війни Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті газети.

Представництво видання очолюватиме Ізабель Хуршудян, головним кореспондентом стане Макс Берак.

"Багато місяців газета "Пост" присвячувала значні ресурси для висвітлення зростаючої напруженості на російському кордоні України і, в кінцевому рахунку, подальшого російського вторгнення" – сказав редактор закордонних справ Дуглас Джель.

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"Коли війна вступить у затяжну фазу, бюро дозволить нам вести інтенсивне інформування безпосередньо з місць подій і гарантувати, що ми продовжуватимемо забезпечувати авторитетну журналістику, на яку розраховують читачі по всьому світу", - сказано в повідомленні.

Колишня кореспондентка московського бюро Ізабель Хуршудян невпинно робить репортажі в Україні з січня, а Макс Берак, колишній голова бюро Найробі, працює в Україні вже два місяці. Вони керуватимуть командою, що складається з українського репортера Девіда Штерна, а також кореспондентів, фотографів і відеожурналістів, що приїздитимуть на ротації.

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