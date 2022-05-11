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Новини
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Washington Post відкриває своє представництво в Києві

washington,post

Американська газета The Washington Post створює своє бюро в Києві. У редакції газети зазначили, що цей крок сигналізує про довгострокову відданість Washington Post у висвітленні війни Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті газети.

Представництво видання очолюватиме Ізабель Хуршудян, головним кореспондентом стане Макс Берак. 

"Багато місяців газета "Пост" присвячувала значні ресурси для висвітлення зростаючої напруженості на російському кордоні України і, в кінцевому рахунку, подальшого російського вторгнення" – сказав редактор закордонних справ Дуглас Джель.

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"Коли війна вступить у затяжну фазу, бюро дозволить нам вести інтенсивне інформування безпосередньо з місць подій і гарантувати, що ми продовжуватимемо забезпечувати авторитетну журналістику, на яку розраховують читачі по всьому світу", - сказано в повідомленні.

Колишня кореспондентка московського бюро Ізабель Хуршудян невпинно робить репортажі в Україні з січня, а Макс Берак, колишній голова бюро Найробі, працює в Україні вже два місяці. Вони керуватимуть командою, що складається з українського репортера Девіда Штерна, а також кореспондентів, фотографів і відеожурналістів, що приїздитимуть на ротації.

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Автор: 

Київ (19694) ЗМІ (1367) представництво (79)


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Топ коментарі
+4
Ви собі навіть не представляєте яка це прекрасна і важлива новина!
ПС: правда не дуже добра для наших можновладців
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11.05.2022 21:52 Відповісти
+2
Коли війна вступить у затяжну фазу....отимисты блин....
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11.05.2022 21:20 Відповісти
+2
Нах.ена брать армянку с москавитского бюро?Идиоты какие то.
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11.05.2022 21:42 Відповісти
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Ось тільки навіщо. Це суїцид
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11.05.2022 21:20 Відповісти
Коли війна вступить у затяжну фазу....отимисты блин....
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11.05.2022 21:20 Відповісти
Я просто представляю ситуацію, де люди, які не розуміють добре українську мову будуть лізти, куди не треба, а ще гірше висвітлювати наші позиції
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11.05.2022 21:22 Відповісти
Нах.ена брать армянку с москавитского бюро?Идиоты какие то.
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11.05.2022 21:42 Відповісти
Новина добра, кадри погані!
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11.05.2022 21:48 Відповісти
Ви собі навіть не представляєте яка це прекрасна і важлива новина!
ПС: правда не дуже добра для наших можновладців
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11.05.2022 21:52 Відповісти
тю, це як з Пулітцерівською премією цього року: отримають огулом і жук і жаба укрожурналістики (і мосійчучка, і Портніков)

при тому, що брехун про Голодомор Волтер Дюранті досі числиться в її почесних лауреатах

...Але чимало тих лауреатів кажуть, що не приймають типу престижну нагороду, бо не хочуть мати нічого спільного з Волтером Дюранті.

Дюранті - англо-американський журналіст, який у 1922-1936 роках очолював московське бюро The New York Times. У своїх статтях він виправдовував сталінську політику колективізації: мовляв, росіяни - азіати, і індивідуалізм та демократія їм не підходять.
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11.05.2022 22:00 Відповісти
чудово, завжди потрібна поміч проти пропаганди мордора
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12.05.2022 00:49 Відповісти
Пропагандони зі Безос пост в Україні. Яким боком це хороше для України?
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12.05.2022 10:07 Відповісти
ЦЕ ДОБРА НОВИНА.бо в нас практично нема незалежних змі,а це дуже впливове видавництво.боти зебілят цього звісно не підтримають
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12.05.2022 10:12 Відповісти
 
 