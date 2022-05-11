Россия ввела санкции против немецкой "дочки" Газпрома - Gazprom Germania
Российская Федерация ввела блокирующие санкции против всей находящейся под контролем правительства Германии Gazprom Germania.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом говорится в постановлении правительства РФ.
В списке санкций находится 31 компания. Большая часть входит в группу Gazprom Germania.
Также правительство РФ ввело санкции в отношении польской компании EuRoPol GAZ S.A. – это владелец польского участка газопровода Ямал-Европа.
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+29 belge
показать весь комментарий11.05.2022 22:36 Ответить Ссылка
+16 Генадий Горелик
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+15 Саша Пончик
показать весь комментарий11.05.2022 22:36 Ответить Ссылка
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кум до кума - диви яка овіччена людина. скільки мов знає. - і шо то йому дало?
Путин сам себя отправляет за кораблём.
Источники сообщают так же, что на закрытой встрече Блинкен поднимал вопрос Ермака и его связей с Россией. Не в буровь, а в глаз. Без Ермака Зеленский сейчас никто, и не контролирует ничего. Но снять Ермака Зеленскому как раз по силам. И Зеленскому ясно дали понять, его нынешние дутые 30% запросто могут превратиться в 10-11%. Дело техники, а поводов для критики Зеленский уже создал более чем.
Резонный вопрос - почему на всех встречах мы видели только Блинкена? А где была его зам Виктория Нуланд? А Виктория Нуланд в это самое время «раздавала печеньки». Во главе делегации американских специалистов по самым разным вопросам, госпожа Нуланд в отеле «Хаят» проводила множество встреч с самими интересными представителями украинского истеблишмента. По самым различным темам. Подтверждение тому - встреча Нуланд с мэром Киева Виталием Кличко. Она была значимой, но далеко не единственной. Эти встречи Офис президента испугали даже больше, чем контакт Блинкена с Порошенко и все претензии Блинкена вместе взятые. Убойную силу "печенек Нуланд" там хорошо помнят.
Вывод такой. За нынешнюю украинскую власть американская сторона берется всерьез. Слова госпожи депутата Европарламента Виолы фон Крамон о том, что в государство Украина вложено слишком много чтобы просто взять и уйти, обретают ощутимую форму. В ближайшие месяцы и Зеленскому, и всему Офису президента придется крайне не сладко.
Способов давления на Офис президента у американцев - более чем. Например фильм о «вагнеровцах» может выйти в самый неожиданный момент… С очень даже интересными акцентами.
И мутную компанию в сторону! Ибо эти литса уже достали.
Есть достаточно адекватных людей чтобы завтра же заменить.
Не по силам, не нравиться? Проходите мимо. Заменить вас легко!
Украинцы не должны платить такую цену за некомпетентность и непрофессионализм!
Слава нашим воинам-героям! Слава ВСу!