Россия ввела санкции против немецкой "дочки" Газпрома - Gazprom Germania

Российская Федерация ввела блокирующие санкции против всей находящейся под контролем правительства Германии Gazprom Germania.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом говорится в постановлении правительства РФ.

В списке санкций находится 31 компания. Большая часть входит в группу Gazprom Germania.

Также правительство РФ ввело санкции в отношении польской компании EuRoPol GAZ S.A. – это владелец польского участка газопровода Ямал-Европа.

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