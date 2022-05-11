Росія ввела санкції проти німецької "доньки" Газпрому - Gazprom Germania
Російська Федерація ввела блокуючі санкції проти всієї групи Gazprom Germania, яка перебуває під контролем уряду Німеччини.
Як інфформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це йдеться у постанові уряду РФ.
У списку санкцій знаходиться 31 компанія. Більша частина належить до групи Gazprom Germania.
Також уряд РФ запровадив санкції щодо польської компанії EuRoPol GAZ S.A. - це власник польської ділянки газопроводу Ямал-Європа.
Топ коментарі
+29 belge
показати весь коментар11.05.2022 22:36 Відповісти Посилання
+16 Генадий Горелик
показати весь коментар11.05.2022 22:37 Відповісти Посилання
+15 Саша Пончик
показати весь коментар11.05.2022 22:36 Відповісти Посилання
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кум до кума - диви яка овіччена людина. скільки мов знає. - і шо то йому дало?
Путин сам себя отправляет за кораблём.
Источники сообщают так же, что на закрытой встрече Блинкен поднимал вопрос Ермака и его связей с Россией. Не в буровь, а в глаз. Без Ермака Зеленский сейчас никто, и не контролирует ничего. Но снять Ермака Зеленскому как раз по силам. И Зеленскому ясно дали понять, его нынешние дутые 30% запросто могут превратиться в 10-11%. Дело техники, а поводов для критики Зеленский уже создал более чем.
Резонный вопрос - почему на всех встречах мы видели только Блинкена? А где была его зам Виктория Нуланд? А Виктория Нуланд в это самое время «раздавала печеньки». Во главе делегации американских специалистов по самым разным вопросам, госпожа Нуланд в отеле «Хаят» проводила множество встреч с самими интересными представителями украинского истеблишмента. По самым различным темам. Подтверждение тому - встреча Нуланд с мэром Киева Виталием Кличко. Она была значимой, но далеко не единственной. Эти встречи Офис президента испугали даже больше, чем контакт Блинкена с Порошенко и все претензии Блинкена вместе взятые. Убойную силу "печенек Нуланд" там хорошо помнят.
Вывод такой. За нынешнюю украинскую власть американская сторона берется всерьез. Слова госпожи депутата Европарламента Виолы фон Крамон о том, что в государство Украина вложено слишком много чтобы просто взять и уйти, обретают ощутимую форму. В ближайшие месяцы и Зеленскому, и всему Офису президента придется крайне не сладко.
Способов давления на Офис президента у американцев - более чем. Например фильм о «вагнеровцах» может выйти в самый неожиданный момент… С очень даже интересными акцентами.
И мутную компанию в сторону! Ибо эти литса уже достали.
Есть достаточно адекватных людей чтобы завтра же заменить.
Не по силам, не нравиться? Проходите мимо. Заменить вас легко!
Украинцы не должны платить такую цену за некомпетентность и непрофессионализм!
Слава нашим воинам-героям! Слава ВСу!