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Новини
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Росія ввела санкції проти німецької "доньки" Газпрому - Gazprom Germania

газпром

Російська Федерація ввела блокуючі санкції проти всієї групи Gazprom Germania, яка перебуває під контролем уряду Німеччини.

Як інфформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це йдеться у постанові уряду РФ.

У списку санкцій знаходиться 31 компанія. Більша частина належить до групи Gazprom Germania.

Також уряд РФ запровадив санкції щодо польської компанії EuRoPol GAZ S.A. - це власник польської ділянки газопроводу Ямал-Європа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі країни ЄС мають плани на випадок повного припинення постачання російського газу, - єврокомісар з питань енергетики Сімсон

Автор: 

Газпром (3395) Німеччина (7496)


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Топ коментарі
+29
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11.05.2022 22:36 Відповісти
+16
нагадало старий анкдот. стоять два кума на Хрещатику. підходить москаль - где здесь Хрещатик? мовчать. Веар из Хрещатик? мовчать. Ву іст Хрещатик. мовчать. москаль махнув рукою і пішов.
кум до кума - диви яка овіччена людина. скільки мов знає. - і шо то йому дало?
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11.05.2022 22:37 Відповісти
+15
Насыпали себе соли на йух.
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11.05.2022 22:36 Відповісти
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11.05.2022 22:36 Відповісти
Насыпали себе соли на йух.
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11.05.2022 22:36 Відповісти
откуда там соль? они же последний конский сушёный ещё в прошлом году без соли досасывали.
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11.05.2022 22:44 Відповісти
Давайте,тварюки,стріляйте собі побільше в ногу
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11.05.2022 22:37 Відповісти
да не это стреляют прямо у бошку за левым ухом...
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11.05.2022 22:42 Відповісти
нагадало старий анкдот. стоять два кума на Хрещатику. підходить москаль - где здесь Хрещатик? мовчать. Веар из Хрещатик? мовчать. Ву іст Хрещатик. мовчать. москаль махнув рукою і пішов.
кум до кума - диви яка овіччена людина. скільки мов знає. - і шо то йому дало?
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11.05.2022 22:37 Відповісти
Це їм їхній батюшка кіріл зказав" відрубали одну руку-відрубай сам собі другу"
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11.05.2022 22:38 Відповісти
Та яке воно батюшка, пєтух он чмошний. Такі "батюшки" перші у пеклі в черзі на прожарку.
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11.05.2022 22:40 Відповісти
Те що москалі ідіоти відомо давно.
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11.05.2022 22:41 Відповісти
Хіба то в ідіотів зайва хромосома?
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11.05.2022 22:47 Відповісти

Путин сам себя отправляет за кораблём.
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11.05.2022 22:43 Відповісти
Шольц мабуть шокований.
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11.05.2022 22:46 Відповісти
Це щось АУТОІМУННЕ?...
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11.05.2022 22:47 Відповісти
Тю..

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11.05.2022 23:10 Відповісти
Источники сообщают, что вчерашняя встреча президента Зеленского с госсекретарем Блинкеном прошла на самом деле очень тяжело. Американцы высказали ряд крупных претензий к украинской власти. Претензии касались НАБУ, управления госкомпаниями (Нафтогаз, Нацбанк), судебной системы и подобное. Отдельно, и почти в ультимативной форме, был затронут вопрос олигарха Игоря Коломойского. Попытка Зеленского убедить госсекретаря США, что вопрос Коломойского будет решен через закон об олигархах, Блинкен оставил без реакции. Понимайте, как знаете.

Источники сообщают так же, что на закрытой встрече Блинкен поднимал вопрос Ермака и его связей с Россией. Не в буровь, а в глаз. Без Ермака Зеленский сейчас никто, и не контролирует ничего. Но снять Ермака Зеленскому как раз по силам. И Зеленскому ясно дали понять, его нынешние дутые 30% запросто могут превратиться в 10-11%. Дело техники, а поводов для критики Зеленский уже создал более чем.

Резонный вопрос - почему на всех встречах мы видели только Блинкена? А где была его зам Виктория Нуланд? А Виктория Нуланд в это самое время «раздавала печеньки». Во главе делегации американских специалистов по самым разным вопросам, госпожа Нуланд в отеле «Хаят» проводила множество встреч с самими интересными представителями украинского истеблишмента. По самым различным темам. Подтверждение тому - встреча Нуланд с мэром Киева Виталием Кличко. Она была значимой, но далеко не единственной. Эти встречи Офис президента испугали даже больше, чем контакт Блинкена с Порошенко и все претензии Блинкена вместе взятые. Убойную силу "печенек Нуланд" там хорошо помнят.

Вывод такой. За нынешнюю украинскую власть американская сторона берется всерьез. Слова госпожи депутата Европарламента Виолы фон Крамон о том, что в государство Украина вложено слишком много чтобы просто взять и уйти, обретают ощутимую форму. В ближайшие месяцы и Зеленскому, и всему Офису президента придется крайне не сладко.

Способов давления на Офис президента у американцев - более чем. Например фильм о «вагнеровцах» может выйти в самый неожиданный момент… С очень даже интересными акцентами.
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12.05.2022 00:01 Відповісти
Зеленський дуже хоче продати парашкі хоть щось, да не як не виходить.З одного боку рф,котра хоче забрати все,з иншого США котри хочути щоб все повернулось назад в Україну.Тому у майбутнего нашої держави є два союзника США і рф 😁.Тому зебілам ніяк не вдається домовитись десь посередини.
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12.05.2022 09:56 Відповісти
Отлично! Разговоры про шашлычки окончились. Теперь только арбайтен в поте лица.
И мутную компанию в сторону! Ибо эти литса уже достали.

Есть достаточно адекватных людей чтобы завтра же заменить.
Не по силам, не нравиться? Проходите мимо. Заменить вас легко!
Украинцы не должны платить такую цену за некомпетентность и непрофессионализм!

Слава нашим воинам-героям! Слава ВСу!
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12.05.2022 01:31 Відповісти
 
 