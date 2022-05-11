Коллаборанты на оккупированных территориях делают заявления "космической глупости", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что рашисты будут просить включить Херсонщину в состав РФ.
Об этом он заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Российские войска все еще на нашей земле. Те маргиналы, которых российское государство нашло себе как коллаборантов, делают заявления космического масштаба и космической же глупости, как характеризовался этот их уровень еще в "Собачьем сердце". Но что бы ни делали оккупанты, это ничего не значит. У них нет шансов. Я уверен, что мы освободим нашу землю и людей", - отметил глава государства.
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+23 MAKAROV #508144
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+22 5 копійок
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+20 kelt kant
показать весь комментарий11.05.2022 23:02 Ответить Ссылка
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ОТ же гніда, нєбосаь путлєр ій свій план доповідає
Ой як було понано.
Та щей неголений хенераллісимус кожного дня відосики не записував.
Потом пошли войны в Сирии, Ливии и др странах Африки-не до Украины было, да и страна под боком - пустили чтобы созрела
и упала в руки сама, ну и подготовиться надо было... а когда при Зеленском Украина начала конкретно разворачиваться на Запад-
засуетились...напали без подготовки- теперь русня отгребает...а западные эксперты оценивают работу ВСУ очень высоко...
Украина- страна с много меньшим военным и экономическим потенциалом выстояла и побеждает медленно, но верно
Така людина, як президент повинна більше робити справи, ніж відволікатися на балачки. Факт є фактом, Херсон здали і тепер потрібно його повертати а не базікати пусті погрози.