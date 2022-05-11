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Новости Война
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Коллаборанты на оккупированных территориях делают заявления "космической глупости", - Зеленский

херсон

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что рашисты будут просить включить Херсонщину в состав РФ.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска все еще на нашей земле. Те маргиналы, которых российское государство нашло себе как коллаборантов, делают заявления космического масштаба и космической же глупости, как характеризовался этот их уровень еще в "Собачьем сердце". Но что бы ни делали оккупанты, это ничего не значит. У них нет шансов. Я уверен, что мы освободим нашу землю и людей", - отметил глава государства.

Читайте: Ставленики Кремля будут просить Путина включить Херсонскую область в состав России без референдума

Зеленский Владимир (20925) коллаборационизм (886)


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Топ комментарии
+23
"Проїбали" від арестовича - це якого типу заява? І чого президент кожен вечір балакає постійно в один і той же час?

Така людина, як президент повинна більше робити справи, ніж відволікатися на балачки. Факт є фактом, Херсон здали і тепер потрібно його повертати а не базікати пусті погрози.
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11.05.2022 22:56 Ответить
+22
Вони змагаються з тобою в дурості. Мабуть теж хочуть посадити мільярд дерев.
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11.05.2022 22:56 Ответить
+20
Вован, "космічна дурість" це те, завдяки чому тебе обрали ...
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11.05.2022 23:02 Ответить
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Тим часом у мамалижників: В ближайшие месяц-два рисков для Молдовы нет, - Санду

ОТ же гніда, нєбосаь путлєр ій свій план доповідає
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11.05.2022 22:51 Ответить
так ви ж знаєте як молдовани лампочку вкручують? тут приблизно те саме.
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11.05.2022 22:54 Ответить
Украинец рассказывающий анекдоты про молдован это примерно то же, что кацап рассказывающий анекдоты про малороса
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12.05.2022 00:48 Ответить
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12.05.2022 01:43 Ответить
Зеленський кращий Президент! При Порошенко все було пагано.
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11.05.2022 22:54 Ответить
Бо Не Втик - не дали...!
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11.05.2022 23:05 Ответить
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12.05.2022 01:54 Ответить
зачотний тролінг
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11.05.2022 23:08 Ответить
Ну звичайно, при Порошенко такої війни не було, так що все було погано, тай не під Київ за два дні россіян ніхто не пустив, Херсонську область не здали і навіть у Крим воду не дали.
Ой як було понано.
Та щей неголений хенераллісимус кожного дня відосики не записував.
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11.05.2022 23:11 Ответить
я так думаю - це тролінг)))
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11.05.2022 23:30 Ответить
- адекватний форумчанин. Єдинне, де він прошляпив тут - смайлик забув поставити в своєму тролінгу.
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11.05.2022 23:32 Ответить
я вибачаюсь, я побився об заклад з прихильником Зеленського, який намагався мені довести, що Цензор заангажований ресурс, де видалють пости з критикою Порошенка і піаром Зеленського. Тож нехай буде. Ніхто таки не видалив.
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11.05.2022 23:51 Ответить
Так при Порошенко РФерия приходила в себя от радости захвата Крыма, части Донбасса и Минских соглашений.
Потом пошли войны в Сирии, Ливии и др странах Африки-не до Украины было, да и страна под боком - пустили чтобы созрела
и упала в руки сама, ну и подготовиться надо было... а когда при Зеленском Украина начала конкретно разворачиваться на Запад-
засуетились...напали без подготовки- теперь русня отгребает...а западные эксперты оценивают работу ВСУ очень высоко...
Украина- страна с много меньшим военным и экономическим потенциалом выстояла и побеждает медленно, но верно
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12.05.2022 04:18 Ответить
А коли ж відбувся конкретний розворот при Зеленському ?
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12.05.2022 07:55 Ответить
"Проїбали" від арестовича - це якого типу заява? І чого президент кожен вечір балакає постійно в один і той же час?

Така людина, як президент повинна більше робити справи, ніж відволікатися на балачки. Факт є фактом, Херсон здали і тепер потрібно його повертати а не базікати пусті погрози.
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11.05.2022 22:56 Ответить
Президент в Україні такий самий придурок, як і ти, отже нехай краще просто по телевізору бздить
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12.05.2022 10:23 Ответить
Вони змагаються з тобою в дурості. Мабуть теж хочуть посадити мільярд дерев.
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11.05.2022 22:56 Ответить
Наш вне конкуренции
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11.05.2022 23:24 Ответить
Вован, "космічна дурість" це те, завдяки чому тебе обрали ...
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11.05.2022 23:02 Ответить
Вавчик, а пам'ятаєш Е-бабцю серед мелярда кущів?
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11.05.2022 23:11 Ответить
та свято 16 лютого "Путін не напав"
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11.05.2022 23:23 Ответить
Те що наша арта- БОГИ,знають всі,і краще всього вороги. Саме тому бригаду ЗСУ,яка могла легко перемолоти росіян в Чонгарі та не дати їм зайти на південь- розформували . А на контрольний,ще й розмінували усі мости та проходи. Результат ви бачите. Південь просто здали
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11.05.2022 23:38 Ответить
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11.05.2022 23:40 Ответить
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11.05.2022 23:48 Ответить
Тому що Зеля не зможе пережити, що хтось стане відомийшим за нього. Давайте виправляти, розміщуючи фото героїв хоча б тут на Цензорі.
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12.05.2022 07:05 Ответить
При Пороху багато військових запрошували.
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12.05.2022 07:57 Ответить
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12.05.2022 00:12 Ответить
Скажу цензурно - просрали. Це в кращому випадку... (Думай-те)
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12.05.2022 01:04 Ответить
Для кацапив
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12.05.2022 01:40 Ответить
Коментувати не треба.Треба Херсоном займатись,визволяти.
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12.05.2022 05:18 Ответить
Треба відрізати Херсонську область від Криму. Кримський міст згодом.
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12.05.2022 07:06 Ответить
Ультиматум путлерской банди к НАТО енд к USA накануне вторжения в Україну були не меньше космічниии
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12.05.2022 07:49 Ответить
Успіхи на фронті - це робота Залужного та всього командування ЗСУ. Залужний - стратег від Бога. Зеля тут ні при чому.
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12.05.2022 08:35 Ответить
Так, у тебе ж і навчилися, ці ідіоти...
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12.05.2022 08:51 Ответить
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12.05.2022 09:40 Ответить
 
 