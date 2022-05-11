Коллаборанты на оккупированных территориях делают заявления "космической глупости", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что рашисты будут просить включить Херсонщину в состав РФ.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска все еще на нашей земле. Те маргиналы, которых российское государство нашло себе как коллаборантов, делают заявления космического масштаба и космической же глупости, как характеризовался этот их уровень еще в "Собачьем сердце". Но что бы ни делали оккупанты, это ничего не значит. У них нет шансов. Я уверен, что мы освободим нашу землю и людей", - отметил глава государства.

Читайте: Ставленики Кремля будут просить Путина включить Херсонскую область в состав России без референдума