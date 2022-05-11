Колаборанти на окупованих територіях роблять заяви "космічної дурості", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що рашисти проситимуть включити Херсонщину до складу РФ.
Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські війська все ще на нашій землі. Ті маргінали, яких російська держава знайшла собі як колаборантів, роблять заяви космічного масштабу і космічної ж дурості, як характеризувався цей їхній рівень ще в "Собачому серці". Але хай там що роблять окупанти, це нічого не означає. У них немає шансів. Я впевнений, що ми звільнимо нашу землю і людей", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+23 MAKAROV #508144
показати весь коментар11.05.2022 22:56 Відповісти Посилання
+22 5 копійок
показати весь коментар11.05.2022 22:56 Відповісти Посилання
+20 kelt kant
показати весь коментар11.05.2022 23:02 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ОТ же гніда, нєбосаь путлєр ій свій план доповідає
Ой як було понано.
Та щей неголений хенераллісимус кожного дня відосики не записував.
Потом пошли войны в Сирии, Ливии и др странах Африки-не до Украины было, да и страна под боком - пустили чтобы созрела
и упала в руки сама, ну и подготовиться надо было... а когда при Зеленском Украина начала конкретно разворачиваться на Запад-
засуетились...напали без подготовки- теперь русня отгребает...а западные эксперты оценивают работу ВСУ очень высоко...
Украина- страна с много меньшим военным и экономическим потенциалом выстояла и побеждает медленно, но верно
Така людина, як президент повинна більше робити справи, ніж відволікатися на балачки. Факт є фактом, Херсон здали і тепер потрібно його повертати а не базікати пусті погрози.