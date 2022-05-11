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Новини Війна
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Колаборанти на окупованих територіях роблять заяви "космічної дурості", - Зеленський

херсон

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що рашисти проситимуть включити Херсонщину до складу РФ.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська все ще на нашій землі. Ті маргінали, яких російська держава знайшла собі як колаборантів, роблять заяви космічного масштабу і космічної ж дурості, як характеризувався цей їхній рівень ще в "Собачому серці". Але хай там що роблять окупанти, це нічого не означає. У них немає шансів. Я впевнений, що ми звільнимо нашу землю і людей", - зазначив глава держави.

Також читайте: Ставленики Кремля проситимуть Путіна включити Херсонську область до складу Росії без референдуму

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) колабораціонізм (1174)


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Топ коментарі
+23
"Проїбали" від арестовича - це якого типу заява? І чого президент кожен вечір балакає постійно в один і той же час?

Така людина, як президент повинна більше робити справи, ніж відволікатися на балачки. Факт є фактом, Херсон здали і тепер потрібно його повертати а не базікати пусті погрози.
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11.05.2022 22:56 Відповісти
+22
Вони змагаються з тобою в дурості. Мабуть теж хочуть посадити мільярд дерев.
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11.05.2022 22:56 Відповісти
+20
Вован, "космічна дурість" це те, завдяки чому тебе обрали ...
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11.05.2022 23:02 Відповісти
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Тим часом у мамалижників: В ближайшие месяц-два рисков для Молдовы нет, - Санду

ОТ же гніда, нєбосаь путлєр ій свій план доповідає
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11.05.2022 22:51 Відповісти
так ви ж знаєте як молдовани лампочку вкручують? тут приблизно те саме.
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11.05.2022 22:54 Відповісти
Украинец рассказывающий анекдоты про молдован это примерно то же, что кацап рассказывающий анекдоты про малороса
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12.05.2022 00:48 Відповісти
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12.05.2022 01:43 Відповісти
Зеленський кращий Президент! При Порошенко все було пагано.
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11.05.2022 22:54 Відповісти
Бо Не Втик - не дали...!
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11.05.2022 23:05 Відповісти
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12.05.2022 01:54 Відповісти
зачотний тролінг
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11.05.2022 23:08 Відповісти
Ну звичайно, при Порошенко такої війни не було, так що все було погано, тай не під Київ за два дні россіян ніхто не пустив, Херсонську область не здали і навіть у Крим воду не дали.
Ой як було понано.
Та щей неголений хенераллісимус кожного дня відосики не записував.
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11.05.2022 23:11 Відповісти
я так думаю - це тролінг)))
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11.05.2022 23:30 Відповісти
- адекватний форумчанин. Єдинне, де він прошляпив тут - смайлик забув поставити в своєму тролінгу.
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11.05.2022 23:32 Відповісти
я вибачаюсь, я побився об заклад з прихильником Зеленського, який намагався мені довести, що Цензор заангажований ресурс, де видалють пости з критикою Порошенка і піаром Зеленського. Тож нехай буде. Ніхто таки не видалив.
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11.05.2022 23:51 Відповісти
Так при Порошенко РФерия приходила в себя от радости захвата Крыма, части Донбасса и Минских соглашений.
Потом пошли войны в Сирии, Ливии и др странах Африки-не до Украины было, да и страна под боком - пустили чтобы созрела
и упала в руки сама, ну и подготовиться надо было... а когда при Зеленском Украина начала конкретно разворачиваться на Запад-
засуетились...напали без подготовки- теперь русня отгребает...а западные эксперты оценивают работу ВСУ очень высоко...
Украина- страна с много меньшим военным и экономическим потенциалом выстояла и побеждает медленно, но верно
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12.05.2022 04:18 Відповісти
А коли ж відбувся конкретний розворот при Зеленському ?
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12.05.2022 07:55 Відповісти
"Проїбали" від арестовича - це якого типу заява? І чого президент кожен вечір балакає постійно в один і той же час?

Така людина, як президент повинна більше робити справи, ніж відволікатися на балачки. Факт є фактом, Херсон здали і тепер потрібно його повертати а не базікати пусті погрози.
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11.05.2022 22:56 Відповісти
Президент в Україні такий самий придурок, як і ти, отже нехай краще просто по телевізору бздить
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12.05.2022 10:23 Відповісти
Вони змагаються з тобою в дурості. Мабуть теж хочуть посадити мільярд дерев.
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11.05.2022 22:56 Відповісти
Наш вне конкуренции
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11.05.2022 23:24 Відповісти
Вован, "космічна дурість" це те, завдяки чому тебе обрали ...
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11.05.2022 23:02 Відповісти
Вавчик, а пам'ятаєш Е-бабцю серед мелярда кущів?
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11.05.2022 23:11 Відповісти
та свято 16 лютого "Путін не напав"
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11.05.2022 23:23 Відповісти
Те що наша арта- БОГИ,знають всі,і краще всього вороги. Саме тому бригаду ЗСУ,яка могла легко перемолоти росіян в Чонгарі та не дати їм зайти на південь- розформували . А на контрольний,ще й розмінували усі мости та проходи. Результат ви бачите. Південь просто здали
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11.05.2022 23:38 Відповісти
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11.05.2022 23:40 Відповісти
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11.05.2022 23:48 Відповісти
Тому що Зеля не зможе пережити, що хтось стане відомийшим за нього. Давайте виправляти, розміщуючи фото героїв хоча б тут на Цензорі.
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12.05.2022 07:05 Відповісти
При Пороху багато військових запрошували.
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12.05.2022 07:57 Відповісти
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12.05.2022 00:12 Відповісти
Скажу цензурно - просрали. Це в кращому випадку... (Думай-те)
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12.05.2022 01:04 Відповісти
Для кацапив
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12.05.2022 01:40 Відповісти
Коментувати не треба.Треба Херсоном займатись,визволяти.
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12.05.2022 05:18 Відповісти
Треба відрізати Херсонську область від Криму. Кримський міст згодом.
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12.05.2022 07:06 Відповісти
Ультиматум путлерской банди к НАТО енд к USA накануне вторжения в Україну були не меньше космічниии
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12.05.2022 07:49 Відповісти
Успіхи на фронті - це робота Залужного та всього командування ЗСУ. Залужний - стратег від Бога. Зеля тут ні при чому.
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12.05.2022 08:35 Відповісти
Так, у тебе ж і навчилися, ці ідіоти...
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12.05.2022 08:51 Відповісти
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12.05.2022 09:40 Відповісти
 
 