Колаборанти на окупованих територіях роблять заяви "космічної дурості", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що рашисти проситимуть включити Херсонщину до складу РФ.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська все ще на нашій землі. Ті маргінали, яких російська держава знайшла собі як колаборантів, роблять заяви космічного масштабу і космічної ж дурості, як характеризувався цей їхній рівень ще в "Собачому серці". Але хай там що роблять окупанти, це нічого не означає. У них немає шансів. Я впевнений, що ми звільнимо нашу землю і людей", - зазначив глава держави.

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