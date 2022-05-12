Ради мира в Украине мы готовы общаться с РФ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что с каждым военным преступлением России желание дипломатического решения теряется.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Желательно, чтобы россия услышала, не только нас - только нас она не слышит, а лидеров Европы, мира, чтобы ее, россию, посадили за стол переговоров, чтобы она поняла неотвратимость наказания и большую ошибочность своих шагов", - сказал Зеленский.
В то же время он подчеркнул, что "все договоренности могут быть не ультимативные, а именно диалог".
"Ради мира в Украине мы готовы общаться. Но чтобы это не было слишком поздно, потому что с каждой Бучей, с каждым Мариуполем, с каждым таким городом, где есть десятки захоронений, изнасилований и таких страданий, с каждым таким шагом возможность и желание дипломатического решения этого вопроса теряются".
Президент Украины встретился с украинскими добровольцами в Луганской области. Беседа длилась полчаса. Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ПОТРЕБОВАЛ ОТ НИХ СДАТЬ ОРУЖИЕ
https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr
А в Україну заселять рашонацистів. України не буде, як і мріє кривавий російський царьок.
Від Росії відмовиться увесь світ, а разом з парашею і від України.
Це тупиковий шлях. Назад від цивілізації.
Надіюсь, що українці цього не дозволять!
ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому он готов обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что Кремль "принял [это] к сведению". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
Своими бесконечными призывами к переговорам и миру с кацапстаном, Зеля хочет предстать в мировом обществе голубем мира, чтобы претендовать на Нобелевскую премию мира.
Кто-то из его окружения вбил ему эту мысль. Смахивает на Ермака. Тот ловит двух зайцев: помогает пуйлу выйти сухим из воды, а Зеле - премию мира.
Зеля изначально больной славой и вниманием, а получив премию, он прославится на весь мир.
И ему ради славы не важно, сколько десятков тысяч укаринцев погибло и погибнет...
дерьмак і бєня йому завдання ліплять ..... а воно ж саме ні на що не спроможне .....
Ти *** господар своїм словам чи госпідар словоблуд-губошльоп який ні за що не відповідає?!!!