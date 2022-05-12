РУС
19 163 227

Ради мира в Украине мы готовы общаться с РФ, - Зеленский

зеленський,путін

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что с каждым военным преступлением России желание дипломатического решения теряется.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Желательно, чтобы россия услышала, не только нас - только нас она не слышит, а лидеров Европы, мира, чтобы ее, россию, посадили за стол переговоров, чтобы она поняла неотвратимость наказания и большую ошибочность своих шагов", - сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что "все договоренности могут быть не ультимативные, а именно диалог".

"Ради мира в Украине мы готовы общаться. Но чтобы это не было слишком поздно, потому что с каждой Бучей, с каждым Мариуполем, с каждым таким городом, где есть десятки захоронений, изнасилований и таких страданий, с каждым таким шагом возможность и желание дипломатического решения этого вопроса теряются".

Автор: 

Зеленский Владимир (21968) переговоры с Россией (1327)
+100
задовбав шо той дятел довбає свою тупу пісню...Слава героїчним ЗСУ!!!
12.05.2022 01:11 Ответить
+96
З Криму, Донецька, Луганська, Херсона *****, от і вся размова.
12.05.2022 01:12 Ответить
+91
малорос із єврейського народу так нічого й не зрозумів.

- Тупа нікчемність без гонору та гідності
12.05.2022 01:22 Ответить
Господи унесіть вже,цього підараса! Дпоможи Боже,йому, здохнути!!!
12.05.2022 16:01 Ответить
Що стане раніше:-загинуть захисники Маріуполя,чи здохне зєльоньке?
12.05.2022 16:06 Ответить
Всё в очко путе заглянуть хочет. И увидеть там мир.
12.05.2022 16:07 Ответить
Русский мир
12.05.2022 18:49 Ответить
Другими словами - коллективное *****...
12.05.2022 23:34 Ответить
У випадку загибеі маріупольців зе немає права на існування
12.05.2022 16:13 Ответить
«Я Ж НЕ ЛОХ!» КАК ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗОРУЖАЛ «АЗОВ» НА ДОНБАССЕ

Президент Украины встретился с украинскими добровольцами в Луганской области. Беседа длилась полчаса. Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ПОТРЕБОВАЛ ОТ НИХ СДАТЬ ОРУЖИЕ

https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr
12.05.2022 16:45 Ответить
Не хотілося б вас засмучувати, але походу Зє ще на другий срок буде.
12.05.2022 16:46 Ответить
А вас це не засмучує? У разі здачі Зе півУкраїни, українці опиняться у російських таборах у Сибіру, на лісоповалі.

А в Україну заселять рашонацистів. України не буде, як і мріє кривавий російський царьок.
Від Росії відмовиться увесь світ, а разом з парашею і від України.

Це тупиковий шлях. Назад від цивілізації.
Надіюсь, що українці цього не дозволять!
12.05.2022 17:31 Ответить
Зеленский предложил Путину переговоры.

ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому он готов обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что Кремль "принял [это] к сведению". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
12.05.2022 16:25 Ответить
Только полная капитуляция рашки!
12.05.2022 16:31 Ответить
Там немає з ким вести діалог, це лише профанація. Але якщо це допомагає відволікти ворога, чи задіяти «партнерів» до справ, а не вічного занепокоєння, тоді це маєсенс і те не дуже великий.
12.05.2022 16:49 Ответить
Та будуть перемовини. І здається мені - вже досить скоро. Як тільки в ***** закінчиться потенціал продовжувати спроби наступу, так він і перейде до оборони і перемов.
12.05.2022 16:50 Ответить
Як тільки в ***** закінчиться потенціал продовжувати спроби наступу, то з ним треба не перемовлятися , а добивать
12.05.2022 17:35 Ответить
Вообще_то, я начинаю понимать желание Зеленского.
Своими бесконечными призывами к переговорам и миру с кацапстаном, Зеля хочет предстать в мировом обществе голубем мира, чтобы претендовать на Нобелевскую премию мира.
Кто-то из его окружения вбил ему эту мысль. Смахивает на Ермака. Тот ловит двух зайцев: помогает пуйлу выйти сухим из воды, а Зеле - премию мира.
Зеля изначально больной славой и вниманием, а получив премию, он прославится на весь мир.
И ему ради славы не важно, сколько десятков тысяч укаринцев погибло и погибнет...
12.05.2022 17:04 Ответить
ця розмовляюча жопа вже задовбала .....
дерьмак і бєня йому завдання ліплять ..... а воно ж саме ні на що не спроможне .....
12.05.2022 17:04 Ответить
Ні як не залишає спроб зазирати )(уйлу в коричневе око.
12.05.2022 17:08 Ответить
Посмотри еще раз гопнику в глаза...увидишь и Харькове...и Бучу и т.д.т свои сране 73,,...%....
12.05.2022 17:09 Ответить
Вкрай погано: ЩО ВІН НЕСЕ?! Він справді дурень чи грає? "Бажано, щоб Росія почула" - що за слова?! "всі домовленості можуть бути не ультимативні, а саме діалог" - ти ідіот?! Ти прохати збираєшся про діалог, а тебе ніяк не слухають? З кожною Бучею можливості втрачаються - а ЦИХ ЩО Є, ТОБІ МАЛО?! МАЛО?! СКІЛЬКИ ТРЕБА, ЩОБ ТИ ПЕРЕСТАВ ВАРНЯКАТИ ПРО ДІАЛОГ?
12.05.2022 17:19 Ответить
Як же вони за#бали. Інші слова скінчились.
12.05.2022 17:23 Ответить
Зе, куди ти ще хочеш подивитися в Путіна???
12.05.2022 17:26 Ответить
Та це вже якийсь ******* пиsдець!
12.05.2022 17:36 Ответить
ЯКІ ДЕСЯТКИ !!!???
12.05.2022 18:06 Ответить
Хай йде спілкуватись з руснею в Марік, потвора Zелена
12.05.2022 22:57 Ответить
Хм, а якже "судилище над Азовом поставить крапку на переговорах"?!!!
Ти *** господар своїм словам чи госпідар словоблуд-губошльоп який ні за що не відповідає?!!!
23.08.2022 21:25 Ответить
