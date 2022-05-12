Ради мира в Украине мы готовы общаться с РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что с каждым военным преступлением России желание дипломатического решения теряется.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Желательно, чтобы россия услышала, не только нас - только нас она не слышит, а лидеров Европы, мира, чтобы ее, россию, посадили за стол переговоров, чтобы она поняла неотвратимость наказания и большую ошибочность своих шагов", - сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что "все договоренности могут быть не ультимативные, а именно диалог".

"Ради мира в Украине мы готовы общаться. Но чтобы это не было слишком поздно, потому что с каждой Бучей, с каждым Мариуполем, с каждым таким городом, где есть десятки захоронений, изнасилований и таких страданий, с каждым таким шагом возможность и желание дипломатического решения этого вопроса теряются".

