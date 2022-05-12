Заради миру в Україні ми готові спілкуватися з РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що з кожним воєнним злочином Росії бажання дипломатичного вирішення втрачається.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Бажано, щоб Росія почула, не тільки нас — тільки нас вона не чує, а лідерів Європи, світу, щоб її, Росію, посадили за стіл перемовин, щоб вона зрозуміла невідворотність покарання і велику помилковість своїх кроків", - наголосив президент.
Водночас Зеленський наголосив, що "всі домовленості можуть бути не ультимативні, а саме діалог".
"Заради миру в Україні ми готові спілкуватися. Але щоб це не було дуже пізно, бо з кожною Бучею, з кожним Маріуполем, з кожним таким містом, де є десятки поховань, зґвалтувань і таких страждань, з кожним таким кроком можливість і бажання дипломатичного вирішення цього питання втрачаються", - пояснив глава держави.
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Президент Украины встретился с украинскими добровольцами в Луганской области. Беседа длилась полчаса. Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ПОТРЕБОВАЛ ОТ НИХ СДАТЬ ОРУЖИЕ
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А в Україну заселять рашонацистів. України не буде, як і мріє кривавий російський царьок.
Від Росії відмовиться увесь світ, а разом з парашею і від України.
Це тупиковий шлях. Назад від цивілізації.
Надіюсь, що українці цього не дозволять!
ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому он готов обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что Кремль "принял [это] к сведению". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
Своими бесконечными призывами к переговорам и миру с кацапстаном, Зеля хочет предстать в мировом обществе голубем мира, чтобы претендовать на Нобелевскую премию мира.
Кто-то из его окружения вбил ему эту мысль. Смахивает на Ермака. Тот ловит двух зайцев: помогает пуйлу выйти сухим из воды, а Зеле - премию мира.
Зеля изначально больной славой и вниманием, а получив премию, он прославится на весь мир.
И ему ради славы не важно, сколько десятков тысяч укаринцев погибло и погибнет...
дерьмак і бєня йому завдання ліплять ..... а воно ж саме ні на що не спроможне .....
Ти *** господар своїм словам чи госпідар словоблуд-губошльоп який ні за що не відповідає?!!!