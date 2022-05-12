Заради миру в Україні ми готові спілкуватися з РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що з кожним воєнним злочином Росії бажання дипломатичного вирішення втрачається.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Бажано, щоб Росія почула, не тільки нас — тільки нас вона не чує, а лідерів Європи, світу, щоб її, Росію, посадили за стіл перемовин, щоб вона зрозуміла невідворотність покарання і велику помилковість своїх кроків", - наголосив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що "всі домовленості можуть бути не ультимативні, а саме діалог".

"Заради миру в Україні ми готові спілкуватися. Але щоб це не було дуже пізно, бо з кожною Бучею, з кожним Маріуполем, з кожним таким містом, де є десятки поховань, зґвалтувань і таких страждань, з кожним таким кроком можливість і бажання дипломатичного вирішення цього питання втрачаються", - пояснив глава держави.

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