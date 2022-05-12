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Новини Війна
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Заради миру в Україні ми готові спілкуватися з РФ, - Зеленський

зеленський,путін

Президент Володимир Зеленський наголосив, що з кожним воєнним злочином Росії бажання дипломатичного вирішення втрачається.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Бажано, щоб Росія почула, не тільки нас — тільки нас вона не чує, а лідерів Європи, світу, щоб її, Росію, посадили за стіл перемовин, щоб вона зрозуміла невідворотність покарання і велику помилковість своїх кроків", - наголосив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що "всі домовленості можуть бути не ультимативні, а саме діалог".

"Заради миру в Україні ми готові спілкуватися. Але щоб це не було дуже пізно, бо з кожною Бучею, з кожним Маріуполем, з кожним таким містом, де є десятки поховань, зґвалтувань і таких страждань, з кожним таким кроком можливість і бажання дипломатичного вирішення цього питання втрачаються", - пояснив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія та США повинні сісти за стіл переговорів, щоб завершити війну в Україні, - прем’єр Італії Драгі

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) переговори з Росією (1308)


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Топ коментарі
+100
задовбав шо той дятел довбає свою тупу пісню...Слава героїчним ЗСУ!!!
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12.05.2022 01:11 Відповісти
+96
З Криму, Донецька, Луганська, Херсона *****, от і вся размова.
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12.05.2022 01:12 Відповісти
+91
малорос із єврейського народу так нічого й не зрозумів.

- Тупа нікчемність без гонору та гідності
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12.05.2022 01:22 Відповісти
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Господи унесіть вже,цього підараса! Дпоможи Боже,йому, здохнути!!!
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12.05.2022 16:01 Відповісти
Що стане раніше:-загинуть захисники Маріуполя,чи здохне зєльоньке?
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12.05.2022 16:06 Відповісти
Всё в очко путе заглянуть хочет. И увидеть там мир.
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12.05.2022 16:07 Відповісти
Русский мир
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12.05.2022 18:49 Відповісти
Другими словами - коллективное *****...
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12.05.2022 23:34 Відповісти
У випадку загибеі маріупольців зе немає права на існування
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12.05.2022 16:13 Відповісти
«Я Ж НЕ ЛОХ!» КАК ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗОРУЖАЛ «АЗОВ» НА ДОНБАССЕ

Президент Украины встретился с украинскими добровольцами в Луганской области. Беседа длилась полчаса. Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ПОТРЕБОВАЛ ОТ НИХ СДАТЬ ОРУЖИЕ

https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr
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12.05.2022 16:45 Відповісти
Не хотілося б вас засмучувати, але походу Зє ще на другий срок буде.
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12.05.2022 16:46 Відповісти
А вас це не засмучує? У разі здачі Зе півУкраїни, українці опиняться у російських таборах у Сибіру, на лісоповалі.

А в Україну заселять рашонацистів. України не буде, як і мріє кривавий російський царьок.
Від Росії відмовиться увесь світ, а разом з парашею і від України.

Це тупиковий шлях. Назад від цивілізації.
Надіюсь, що українці цього не дозволять!
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12.05.2022 17:31 Відповісти
Зеленский предложил Путину переговоры.

ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому он готов обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что Кремль "принял [это] к сведению". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
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12.05.2022 16:25 Відповісти
Только полная капитуляция рашки!
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12.05.2022 16:31 Відповісти
Там немає з ким вести діалог, це лише профанація. Але якщо це допомагає відволікти ворога, чи задіяти «партнерів» до справ, а не вічного занепокоєння, тоді це маєсенс і те не дуже великий.
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12.05.2022 16:49 Відповісти
Та будуть перемовини. І здається мені - вже досить скоро. Як тільки в ***** закінчиться потенціал продовжувати спроби наступу, так він і перейде до оборони і перемов.
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12.05.2022 16:50 Відповісти
Як тільки в ***** закінчиться потенціал продовжувати спроби наступу, то з ним треба не перемовлятися , а добивать
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12.05.2022 17:35 Відповісти
Вообще_то, я начинаю понимать желание Зеленского.
Своими бесконечными призывами к переговорам и миру с кацапстаном, Зеля хочет предстать в мировом обществе голубем мира, чтобы претендовать на Нобелевскую премию мира.
Кто-то из его окружения вбил ему эту мысль. Смахивает на Ермака. Тот ловит двух зайцев: помогает пуйлу выйти сухим из воды, а Зеле - премию мира.
Зеля изначально больной славой и вниманием, а получив премию, он прославится на весь мир.
И ему ради славы не важно, сколько десятков тысяч укаринцев погибло и погибнет...
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12.05.2022 17:04 Відповісти
ця розмовляюча жопа вже задовбала .....
дерьмак і бєня йому завдання ліплять ..... а воно ж саме ні на що не спроможне .....
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12.05.2022 17:04 Відповісти
Ні як не залишає спроб зазирати )(уйлу в коричневе око.
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12.05.2022 17:08 Відповісти
Посмотри еще раз гопнику в глаза...увидишь и Харькове...и Бучу и т.д.т свои сране 73,,...%....
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12.05.2022 17:09 Відповісти
Вкрай погано: ЩО ВІН НЕСЕ?! Він справді дурень чи грає? "Бажано, щоб Росія почула" - що за слова?! "всі домовленості можуть бути не ультимативні, а саме діалог" - ти ідіот?! Ти прохати збираєшся про діалог, а тебе ніяк не слухають? З кожною Бучею можливості втрачаються - а ЦИХ ЩО Є, ТОБІ МАЛО?! МАЛО?! СКІЛЬКИ ТРЕБА, ЩОБ ТИ ПЕРЕСТАВ ВАРНЯКАТИ ПРО ДІАЛОГ?
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12.05.2022 17:19 Відповісти
Як же вони за#бали. Інші слова скінчились.
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12.05.2022 17:23 Відповісти
Зе, куди ти ще хочеш подивитися в Путіна???
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12.05.2022 17:26 Відповісти
Та це вже якийсь ******* пиsдець!
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12.05.2022 17:36 Відповісти
ЯКІ ДЕСЯТКИ !!!???
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12.05.2022 18:06 Відповісти
Хай йде спілкуватись з руснею в Марік, потвора Zелена
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12.05.2022 22:57 Відповісти
Хм, а якже "судилище над Азовом поставить крапку на переговорах"?!!!
Ти *** господар своїм словам чи госпідар словоблуд-губошльоп який ні за що не відповідає?!!!
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23.08.2022 21:25 Відповісти
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