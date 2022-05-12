Путин должен смириться с тем, что он проиграет, – Уоллес

Президенту России Владимиру Путину придется столкнуться с реальностью, что его вторжение в Украину провалилось и что его страна выйдет из войны более слабым государством.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC.

По его словам, войска РФ изо всех сил пытаются добиться успеха в новом наступлении на востоке Украины, однако их силы истощены. В то же время экономика РФ находится под международными санкциями.

Воллес подчеркнул, что в долгосрочной перспективе Путин проигрывает.

"Он (Путин. - Ред.) должен смириться с тем, что в конце концов он проиграет. Потому, что бы ни происходило в Украине, давайте считать, что Россия сейчас весит меньше, чем до этого вторжения", - пояснил он.

