РУС
Новости Война
8 179 14

Путин должен смириться с тем, что он проиграет, – Уоллес

путин,путін

Президенту России Владимиру Путину придется столкнуться с реальностью, что его вторжение в Украину провалилось и что его страна выйдет из войны более слабым государством.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC.

По его словам, войска РФ изо всех сил пытаются добиться успеха в новом наступлении на востоке Украины, однако их силы истощены. В то же время экономика РФ находится под международными санкциями.

Воллес подчеркнул, что в долгосрочной перспективе Путин проигрывает.

"Он (Путин. - Ред.) должен смириться с тем, что в конце концов он проиграет. Потому, что бы ни происходило в Украине, давайте считать, что Россия сейчас весит меньше, чем до этого вторжения", - пояснил он.

Змиритися - это слишком хорошо для него.

Путен должен быть наказан и сдохнуть в муках за то, что он натворил в Украине
12.05.2022 01:33 Ответить
Містер Воллес, х**ло повинно змиритися з тим, що воно скоро здохне.
Хоча краще було б, якби його вбили.
12.05.2022 01:43 Ответить
Ні!! Його потрібно судити.Проводити слідчі дії,вести в наручниках,перевозити в автозаках,тримати в обісраній(без унітаза) камері,Показуючи це по всім каналам на весь світ!
Щоб це ***** відчуло "Усё прелести руzzкого мира"!!
Хай помирає медленно і в муках!!!😡🤬
12.05.2022 08:27 Ответить
Воллес повинен припинити наділяти людськими рисами опариша молі.
12.05.2022 01:47 Ответить
НИКТО ВСЛУХ НЕ МОЖЕТ ЗАЯВИТЬ Г8РОМКО ЧТО ПУТИН ИЛИ НЕВМЕНЯЕМАЯ ИСТОТА ТОГДА ВОЗЛОЖИТЬ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА ВЕСЬ НАРОД РОССИИ КОЛЬ ОНИ ДЕРЖАТ ПРИ ВЛАСТИ ПО СУТИ ПРИМАТА.... А НЕ ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ПУТИН УБИЙЦА ПАТАЛОГИЧЕСКИЙ МАНЬЯК И НОВЫЙ ГИТЛЕР И ТЕ ЖЕ САМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ уж не знаю ждать тупо когда Путин подохнет как то стремно и кто решил -что должны и СКОЛЬКО ЕЩЕ ТЫСЯЧ умереть пока один подонок мразь и енбнутое --сдохнет???!!
12.05.2022 09:54 Ответить
От я як бачу, що це доробало бере й промовляє на весь світ: "Так, українці були праві: я таки ***** й дарма ми їх 300 років поспіль знищували. Прашу панять і прастіть. Нєфть, газ, оптам, нєдорага, бєс прєдаплати, налєтай..."
12.05.2022 02:10 Ответить
А таки програє ....
навіть бажання Зе здати, злити Україну йому ніяк не допоможе - здохне одін вова, з ним разом здохне карєра і другого вови, з Кривого Рогу
12.05.2022 02:42 Ответить
Путин ведёт свою личную войну - это его личные фантазии и заморочки. Хочет войны - пусть садится на танк "Армата" или на боевой дельтаплан. А российским генералам вся эта кутерьма уже надоела. Путин полез в дзаллупу и будет остановлен своими же шестёрками.
12.05.2022 03:24 Ответить
ЦН, в вашому розпорядженні немає реальних фото бункерного ботоксу від 09.05.2022?
12.05.2022 05:47 Ответить
Китайським та російським військовим чиновникам заборонили відвідування великої міжнародної військово-морської конференції в Сіднеї, Австралія, в якій беруть участь головнокомандувачі ВМС із 40 країн.
На виставці в сіднейській гавані Дарлінг-Харбор з 10 по 12 травня демонструються новітні технології та продукція від 700 виробників. Цього року виставка присвячена техніці для ведення бойових дій під водою та безпілотникам.
12.05.2022 06:28 Ответить
пуйла треба показово повісити вниз головою на красній площі в москві і демонструвати процес по всім телеканаалам.
12.05.2022 08:30 Ответить
.
12.05.2022 08:46 Ответить
12.05.2022 09:18 Ответить
В титульной фотке вождЪ творит великое дело на толчке.
12.05.2022 16:19 Ответить
 
 