Путин должен смириться с тем, что он проиграет, – Уоллес
Президенту России Владимиру Путину придется столкнуться с реальностью, что его вторжение в Украину провалилось и что его страна выйдет из войны более слабым государством.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC.
По его словам, войска РФ изо всех сил пытаются добиться успеха в новом наступлении на востоке Украины, однако их силы истощены. В то же время экономика РФ находится под международными санкциями.
Воллес подчеркнул, что в долгосрочной перспективе Путин проигрывает.
"Он (Путин. - Ред.) должен смириться с тем, что в конце концов он проиграет. Потому, что бы ни происходило в Украине, давайте считать, что Россия сейчас весит меньше, чем до этого вторжения", - пояснил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Путен должен быть наказан и сдохнуть в муках за то, что он натворил в Украине
Хоча краще було б, якби його вбили.
Щоб це ***** відчуло "Усё прелести руzzкого мира"!!
Хай помирає медленно і в муках!!!😡🤬
навіть бажання Зе здати, злити Україну йому ніяк не допоможе - здохне одін вова, з ним разом здохне карєра і другого вови, з Кривого Рогу
На виставці в сіднейській гавані Дарлінг-Харбор з 10 по 12 травня демонструються новітні технології та продукція від 700 виробників. Цього року виставка присвячена техніці для ведення бойових дій під водою та безпілотникам.