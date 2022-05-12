Путін повинен змиритися з тим, що він програє, - Воллес
Президенту Росії Володимиру Путіну доведеться зіткнутися з реальністю, що його вторгнення в Україну провалилося і що його країна вийде з війни слабшою державою.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NBC.
За його словами, війська РФ щосили намагаються досягти успіху у новому наступі на сході України, однак їхні сили виснажені. Водночас економіка РФ перебуває під міжнародними санкціями.
Воллес наголосив, що у довгостроковій перспективі Путін програє.
"Він (Путін. - Ред.) повинен змиритися з тим, що в врешті решт він програє. Тому, що б не відбувалося в Україні, давайте вважати, що Росія зараз важить менше, ніж до цього вторгнення", - пояснив він.
Топ коментарі
+20 Остап Покотило
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+15 Vedana
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+9 Семен Шкаралупа
показати весь коментар12.05.2022 02:10 Відповісти Посилання
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Путен должен быть наказан и сдохнуть в муках за то, что он натворил в Украине
Хоча краще було б, якби його вбили.
Щоб це ***** відчуло "Усё прелести руzzкого мира"!!
Хай помирає медленно і в муках!!!😡🤬
навіть бажання Зе здати, злити Україну йому ніяк не допоможе - здохне одін вова, з ним разом здохне карєра і другого вови, з Кривого Рогу
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