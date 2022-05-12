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Новини Війна
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Путін повинен змиритися з тим, що він програє, - Воллес

путин,путін

Президенту Росії Володимиру Путіну доведеться зіткнутися з реальністю, що його вторгнення в Україну провалилося і що його країна вийде з війни слабшою державою.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NBC.

За його словами, війська РФ щосили намагаються досягти успіху у новому наступі на сході України, однак їхні сили виснажені. Водночас економіка РФ перебуває під міжнародними санкціями.

Воллес наголосив, що у довгостроковій перспективі Путін програє.

"Він (Путін. - Ред.) повинен змиритися з тим, що в врешті решт він програє. Тому, що б не відбувалося в Україні, давайте вважати, що Росія зараз важить менше, ніж до цього вторгнення", - пояснив він.

Також читайте: Путіна в Україні чекають лише безчестя й поразка, - Воллес

Автор: 

путін володимир (24143) росія (66193) Воллес Бен (218)


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Топ коментарі
+20
Змиритися - это слишком хорошо для него.

Путен должен быть наказан и сдохнуть в муках за то, что он натворил в Украине
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12.05.2022 01:33 Відповісти
+15
Містер Воллес, х**ло повинно змиритися з тим, що воно скоро здохне.
Хоча краще було б, якби його вбили.
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12.05.2022 01:43 Відповісти
+9
От я як бачу, що це доробало бере й промовляє на весь світ: "Так, українці були праві: я таки ***** й дарма ми їх 300 років поспіль знищували. Прашу панять і прастіть. Нєфть, газ, оптам, нєдорага, бєс прєдаплати, налєтай..."
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12.05.2022 02:10 Відповісти
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Змиритися - это слишком хорошо для него.

Путен должен быть наказан и сдохнуть в муках за то, что он натворил в Украине
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12.05.2022 01:33 Відповісти
Містер Воллес, х**ло повинно змиритися з тим, що воно скоро здохне.
Хоча краще було б, якби його вбили.
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12.05.2022 01:43 Відповісти
Ні!! Його потрібно судити.Проводити слідчі дії,вести в наручниках,перевозити в автозаках,тримати в обісраній(без унітаза) камері,Показуючи це по всім каналам на весь світ!
Щоб це ***** відчуло "Усё прелести руzzкого мира"!!
Хай помирає медленно і в муках!!!😡🤬
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12.05.2022 08:27 Відповісти
Воллес повинен припинити наділяти людськими рисами опариша молі.
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12.05.2022 01:47 Відповісти
НИКТО ВСЛУХ НЕ МОЖЕТ ЗАЯВИТЬ Г8РОМКО ЧТО ПУТИН ИЛИ НЕВМЕНЯЕМАЯ ИСТОТА ТОГДА ВОЗЛОЖИТЬ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА ВЕСЬ НАРОД РОССИИ КОЛЬ ОНИ ДЕРЖАТ ПРИ ВЛАСТИ ПО СУТИ ПРИМАТА.... А НЕ ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ПУТИН УБИЙЦА ПАТАЛОГИЧЕСКИЙ МАНЬЯК И НОВЫЙ ГИТЛЕР И ТЕ ЖЕ САМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ уж не знаю ждать тупо когда Путин подохнет как то стремно и кто решил -что должны и СКОЛЬКО ЕЩЕ ТЫСЯЧ умереть пока один подонок мразь и енбнутое --сдохнет???!!
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12.05.2022 09:54 Відповісти
От я як бачу, що це доробало бере й промовляє на весь світ: "Так, українці були праві: я таки ***** й дарма ми їх 300 років поспіль знищували. Прашу панять і прастіть. Нєфть, газ, оптам, нєдорага, бєс прєдаплати, налєтай..."
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12.05.2022 02:10 Відповісти
А таки програє ....
навіть бажання Зе здати, злити Україну йому ніяк не допоможе - здохне одін вова, з ним разом здохне карєра і другого вови, з Кривого Рогу
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12.05.2022 02:42 Відповісти
Путин ведёт свою личную войну - это его личные фантазии и заморочки. Хочет войны - пусть садится на танк "Армата" или на боевой дельтаплан. А российским генералам вся эта кутерьма уже надоела. Путин полез в дзаллупу и будет остановлен своими же шестёрками.
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12.05.2022 03:24 Відповісти
ЦН, в вашому розпорядженні немає реальних фото бункерного ботоксу від 09.05.2022?
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12.05.2022 05:47 Відповісти
Китайським та російським військовим чиновникам заборонили відвідування великої міжнародної військово-морської конференції в Сіднеї, Австралія, в якій беруть участь головнокомандувачі ВМС із 40 країн.
На виставці в сіднейській гавані Дарлінг-Харбор з 10 по 12 травня демонструються новітні технології та продукція від 700 виробників. Цього року виставка присвячена техніці для ведення бойових дій під водою та безпілотникам.
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12.05.2022 06:28 Відповісти
пуйла треба показово повісити вниз головою на красній площі в москві і демонструвати процес по всім телеканаалам.
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12.05.2022 08:30 Відповісти
.
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12.05.2022 08:46 Відповісти
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12.05.2022 09:18 Відповісти
В титульной фотке вождЪ творит великое дело на толчке.
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12.05.2022 16:19 Відповісти
 
 