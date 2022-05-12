Путін повинен змиритися з тим, що він програє, - Воллес

Президенту Росії Володимиру Путіну доведеться зіткнутися з реальністю, що його вторгнення в Україну провалилося і що його країна вийде з війни слабшою державою.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NBC.

За його словами, війська РФ щосили намагаються досягти успіху у новому наступі на сході України, однак їхні сили виснажені. Водночас економіка РФ перебуває під міжнародними санкціями.

Воллес наголосив, що у довгостроковій перспективі Путін програє.

"Він (Путін. - Ред.) повинен змиритися з тим, що в врешті решт він програє. Тому, що б не відбувалося в Україні, давайте вважати, що Росія зараз важить менше, ніж до цього вторгнення", - пояснив він.

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