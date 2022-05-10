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Новини Війна
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Путіна в Україні чекають лише безчестя й поразка, - Воллес

бен,уоллес,воллес

Глава Міноборони Британії Бен Воллес заявив, що для президента РФ Володимира Путіна не може бути жодного дня перемоги. В Україні на нього чекають тільки безчестя і поразка.

Про це він сказав під час промови в Національному музеї армії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Він сказав, що Велика Британія, як і більшість світу, не може стояти осторонь, залишивши Україну без засобів для захисту.

"Погляньте на абсурдність російських генералів, блискучих у своїх парадних уніформах, медалях і нагородах. Вони є співучасниками. І для них, і для Путіна не може бути жодного дня перемоги, тільки безчестя і неодмінна поразка в Україні", - наголосив Воллес.

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Він сказав, що дії російської армії "ганьблять" бійців країни часів Другої світової війни і закликав притягнути російських генералів до відповідальності.

Воллес вказав на напади на мирних жителів, на жінок і дітей, а також на випадки сексуального насильства. Він сказав, що всі професійні солдати "повинні бути вражені" поведінкою російської армії.

Пізніше, виступаючи на окремому заході в Королівському коледжі Лондона, Воллес сказав, що "жорстокість" Росії в Україні може надіслати "неймовірно небезпечний" сигнал, якщо Путін досягне успіху.

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Міністр оборони сказав, що якщо РФ виграє війну після того, як її військові вчинили вбивства і згвалтування, а також бомбили цивільні території, це буде вказувати державам у всьому світі, що їм "просто потрібно бути більш жорстокими", ніж інші, щоб досягти своїх цілей.

"Якщо Путін досягне успіху в Україні, то начувайтеся", – сказав він.

Автор: 

Велика Британія (5663) путін володимир (24127) Воллес Бен (218)


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Топ коментарі
+23
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10.05.2022 09:13 Відповісти
+22
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10.05.2022 09:16 Відповісти
+14
Так виглядає закомплексований жалюгідний у.бок
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10.05.2022 09:36 Відповісти
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и ещё волосатая пиписька
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10.05.2022 09:06 Відповісти
Кабаева опять не бритае?
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10.05.2022 09:10 Відповісти
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10.05.2022 09:28 Відповісти
Скрепа головного мозку
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10.05.2022 09:36 Відповісти
Лєнточка не ріже? *****, це ж не гігієнічно
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10.05.2022 12:10 Відповісти
ФУ***
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10.05.2022 13:56 Відповісти
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10.05.2022 09:13 Відповісти
держак від лопати його тут чекає. неструганий.
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10.05.2022 09:13 Відповісти
А краще....мило та мотузка.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям
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10.05.2022 09:14 Відповісти
Да ты шо? Вот так взять и " повинні"? Сами собою или ты поможешь?
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10.05.2022 09:26 Відповісти
На твоєму любімому державному телеканалі FreeДОМ журналістка https://www.patreon.com/posts/na-derzhavnomu-z-66222874?utm_medium=clipboard_copy&utm_source=copy_to_clipboard&utm_campaign=postshare розказала , що кияни хочуть "дружби з братнім російським народом"
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10.05.2022 09:51 Відповісти
Подивилась відео Зрадофвли,кого потрібно посадити на самий перед. Усі,хто воює або допомагає...це від офіційного українського ресурсу від квітня. Пашинський,Аваков ,Луцннко Порошенко, Муженко Медведчук,Бойко і др. Список великий,а ось Зеленського, Верещук або Демченко з Єрмаком відсутні. Ще війна,а вони зомбують тільки уже українського народу
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10.05.2022 09:14 Відповісти
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10.05.2022 09:16 Відповісти
Здається Воплес почав про щось здогадуватися
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10.05.2022 09:18 Відповісти
Честі у ***** ніколи і не було.
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10.05.2022 09:21 Відповісти
Сидить тепер ця невдаха, псує повітря поряд з такими ж немічними маразматиками. Загорнутий в ковдру, жує соплі і ходить під себе прямо на цьому жалюгідному недопараді, на який ніхто не приїхав, бо гидують сидіти поряд з таким жалюгідним лайном.
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10.05.2022 09:34 Відповісти
Так виглядає закомплексований жалюгідний у.бок
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10.05.2022 09:36 Відповісти
Нічого пуцина в Україні не чекає. Не з'явиться він тут до закінчення війни. Хіба що потім, на суд, у Марік. Безчестя його вже дочекалося, а поразка чекає його в крємлє.
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10.05.2022 09:28 Відповісти
его в УКраине ждёт только большой осиновый дрын
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10.05.2022 09:39 Відповісти
Коварства, злобы, лжи и яда
Внутри в нем хватит на пол-ада,
Повсюду в мире сеет зло,
И имя есть ему - *****!
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10.05.2022 09:29 Відповісти
Рашисти невпевнені,що втримають південь України.Надходить все більше повідомлень від людей з окуповних територій про пограбування як особистого майна мешканців,фермерів так і підприємств.У Мелітополі розграбовано кілька виробництв, так з відомого виробника посуду та побутових товарів заводу "Біол" окупанти вивезли обладнання та заготовки,оцинковані рулони та алюміній.
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10.05.2022 09:31 Відповісти
День пабєди в Енергодарі.
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10.05.2022 09:33 Відповісти
"Погляньте на абсурдність російських генералів, блискучих у своїх парадних уніформах, медалях і нагородах. Вони є співучасниками. І для них, і для Путіна не може бути жодного дня перемоги, тільки безчестя і неодмінна поразка в Україні", - наголосив Воллес. (с)

Это просто великолепно, сэр Воллес. Прямо в десятку!
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10.05.2022 09:43 Відповісти
Но пока он такое говорит, побитая собака натовская Стольберг радуется, что ему удалось проскользнуть перед полудохлой мокрой крысой Путиным, когда он мог загрызть ее также, как Патрон грызет мины. А Шредер с Шираком (ой, их очередные аналоги) боятся собственной тени, обсуждая, что пепел с окурка приводит к непоправимым изменениям климата. Притом если секретаря НАТО можно заменить на Далю, а Польша и лицвины с эстонцами показали себя уверенно и сильно, то вот эти2 страны на протяжении 20 лет являются какими-то чудовищными посредственностями, представляя опасность для всего человечества, так как их прошлые поколения наворовали или завоевали для них слишком много ресурсов и территорий, а нынешние привели их к упадку.
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10.05.2022 10:30 Відповісти
Літвіни, чи Лєтува? Бо літвіни то білоруси, принаймні притомна їх частина.
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10.05.2022 11:31 Відповісти
Дома валить на Мацковии начал чесно Гексогеном...а подлоДка Курск сама утонула....
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10.05.2022 09:46 Відповісти
апріорі немає честі в тієї людини , котрій у світі народи прибили печатку"куйло" і для якої безчестя , є нормою його честі ,
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10.05.2022 09:48 Відповісти
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10.05.2022 09:52 Відповісти
Британська еліта, на відміну дуже багатьох навіть в Європі, правильно розуміла і розуміє цей світ.
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10.05.2022 10:18 Відповісти
Слід додати, що путло чекає повний бойкот та зневага всього світу.
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10.05.2022 11:33 Відповісти
Оно и понятно. Поэтому ***** и подослал Луку уговаривать Украину и мир чтобы в очередной раз поддались ***** потому что он не любит проигрывать
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10.05.2022 11:42 Відповісти
 
 