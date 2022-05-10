Путіна в Україні чекають лише безчестя й поразка, - Воллес

Глава Міноборони Британії Бен Воллес заявив, що для президента РФ Володимира Путіна не може бути жодного дня перемоги. В Україні на нього чекають тільки безчестя і поразка.

Про це він сказав під час промови в Національному музеї армії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Він сказав, що Велика Британія, як і більшість світу, не може стояти осторонь, залишивши Україну без засобів для захисту.

"Погляньте на абсурдність російських генералів, блискучих у своїх парадних уніформах, медалях і нагородах. Вони є співучасниками. І для них, і для Путіна не може бути жодного дня перемоги, тільки безчестя і неодмінна поразка в Україні", - наголосив Воллес.

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Він сказав, що дії російської армії "ганьблять" бійців країни часів Другої світової війни і закликав притягнути російських генералів до відповідальності.

Воллес вказав на напади на мирних жителів, на жінок і дітей, а також на випадки сексуального насильства. Він сказав, що всі професійні солдати "повинні бути вражені" поведінкою російської армії.

Пізніше, виступаючи на окремому заході в Королівському коледжі Лондона, Воллес сказав, що "жорстокість" Росії в Україні може надіслати "неймовірно небезпечний" сигнал, якщо Путін досягне успіху.

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Міністр оборони сказав, що якщо РФ виграє війну після того, як її військові вчинили вбивства і згвалтування, а також бомбили цивільні території, це буде вказувати державам у всьому світі, що їм "просто потрібно бути більш жорстокими", ніж інші, щоб досягти своїх цілей.

"Якщо Путін досягне успіху в Україні, то начувайтеся", – сказав він.