Путина в Украине ждут только бесчестие и поражение, - Уоллес

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что для президента РФ Владимира Путина не может быть ни одного дня победы. В Украине его ждут только бесчестие и поражение.

Об этом он сказал во время речи в Национальном музее армии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он сказал, что Великобритания, как и большинство мира, не может стоять в стороне, оставив Украину без средств защиты.

"Посмотрите на абсурдность российских генералов, блестящих в своих парадных униформах, медалях и наградах. Они соучастники. И для них, и для Путина не может быть ни дня победы, только бесчестие и непременное поражение в Украине", - подчеркнул Уоллес.

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Он сказал, что действия российской армии "порочат" бойцов страны времен Второй мировой войны и призвал привлечь российских генералов к ответственности.

Уоллес указал на нападения на мирных жителей, на женщин и детей, а также на случаи сексуального насилия. Он сказал, что все профессиональные солдаты "должны быть поражены" поведением российской армии.

Позже, выступая на отдельном мероприятии в Королевском колледже Лондона, Уоллес сказал, что "жестокость" России в Украине может послать "невероятно опасный" сигнал, если Путин добьется успеха.

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Министр обороны сказал, что если РФ выиграет войну после того, как ее военные совершили убийства и изнасилования, а также бомбили гражданские территории, это будет указывать государствам во всем мире, что им "просто нужно быть жестокими", чем другие, чтобы достичь своих целей.

"Если Путин добьется успеха в Украине, то берегитесь!", – сказал он.