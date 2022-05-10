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Новости Война
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Путина в Украине ждут только бесчестие и поражение, - Уоллес

бен,уоллес,воллес

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что для президента РФ Владимира Путина не может быть ни одного дня победы. В Украине его ждут только бесчестие и поражение.

Об этом он сказал во время речи в Национальном музее армии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он сказал, что Великобритания, как и большинство мира, не может стоять в стороне, оставив Украину без средств защиты.

"Посмотрите на абсурдность российских генералов, блестящих в своих парадных униформах, медалях и наградах. Они соучастники. И для них, и для Путина не может быть ни дня победы, только бесчестие и непременное поражение в Украине", - подчеркнул Уоллес.

Читайте: Путина должна ждать судьба нацистов, - Уоллес

Он сказал, что действия российской армии "порочат" бойцов страны времен Второй мировой войны и призвал привлечь российских генералов к ответственности.

Уоллес указал на нападения на мирных жителей, на женщин и детей, а также на случаи сексуального насилия. Он сказал, что все профессиональные солдаты "должны быть поражены" поведением российской армии.

Позже, выступая на отдельном мероприятии в Королевском колледже Лондона, Уоллес сказал, что "жестокость" России в Украине может послать "невероятно опасный" сигнал, если Путин добьется успеха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия своими действиями в Украине копирует нацистов, - Уоллес

Министр обороны сказал, что если РФ выиграет войну после того, как ее военные совершили убийства и изнасилования, а также бомбили гражданские территории, это будет указывать государствам во всем мире, что им "просто нужно быть жестокими", чем другие, чтобы достичь своих целей.

"Если Путин добьется успеха в Украине, то берегитесь!", – сказал он.

Великобритания (5027) путин владимир (31566) Уоллес Бен (185)


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Топ комментарии
+23
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10.05.2022 09:13 Ответить
+22
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10.05.2022 09:16 Ответить
+14
Так виглядає закомплексований жалюгідний у.бок
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10.05.2022 09:36 Ответить
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и ещё волосатая пиписька
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10.05.2022 09:06 Ответить
Кабаева опять не бритае?
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10.05.2022 09:10 Ответить
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10.05.2022 09:28 Ответить
Скрепа головного мозку
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10.05.2022 09:36 Ответить
Лєнточка не ріже? *****, це ж не гігієнічно
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10.05.2022 12:10 Ответить
ФУ***
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10.05.2022 13:56 Ответить
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10.05.2022 09:13 Ответить
держак від лопати його тут чекає. неструганий.
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10.05.2022 09:13 Ответить
А краще....мило та мотузка.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям
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10.05.2022 09:14 Ответить
Да ты шо? Вот так взять и " повинні"? Сами собою или ты поможешь?
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10.05.2022 09:26 Ответить
На твоєму любімому державному телеканалі FreeДОМ журналістка https://www.patreon.com/posts/na-derzhavnomu-z-66222874?utm_medium=clipboard_copy&utm_source=copy_to_clipboard&utm_campaign=postshare розказала , що кияни хочуть "дружби з братнім російським народом"
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10.05.2022 09:51 Ответить
Подивилась відео Зрадофвли,кого потрібно посадити на самий перед. Усі,хто воює або допомагає...це від офіційного українського ресурсу від квітня. Пашинський,Аваков ,Луцннко Порошенко, Муженко Медведчук,Бойко і др. Список великий,а ось Зеленського, Верещук або Демченко з Єрмаком відсутні. Ще війна,а вони зомбують тільки уже українського народу
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10.05.2022 09:14 Ответить
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10.05.2022 09:16 Ответить
Здається Воплес почав про щось здогадуватися
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10.05.2022 09:18 Ответить
Честі у ***** ніколи і не було.
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10.05.2022 09:21 Ответить
Сидить тепер ця невдаха, псує повітря поряд з такими ж немічними маразматиками. Загорнутий в ковдру, жує соплі і ходить під себе прямо на цьому жалюгідному недопараді, на який ніхто не приїхав, бо гидують сидіти поряд з таким жалюгідним лайном.
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10.05.2022 09:34 Ответить
Так виглядає закомплексований жалюгідний у.бок
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10.05.2022 09:36 Ответить
Нічого пуцина в Україні не чекає. Не з'явиться він тут до закінчення війни. Хіба що потім, на суд, у Марік. Безчестя його вже дочекалося, а поразка чекає його в крємлє.
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10.05.2022 09:28 Ответить
его в УКраине ждёт только большой осиновый дрын
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10.05.2022 09:39 Ответить
Коварства, злобы, лжи и яда
Внутри в нем хватит на пол-ада,
Повсюду в мире сеет зло,
И имя есть ему - *****!
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10.05.2022 09:29 Ответить
Рашисти невпевнені,що втримають південь України.Надходить все більше повідомлень від людей з окуповних територій про пограбування як особистого майна мешканців,фермерів так і підприємств.У Мелітополі розграбовано кілька виробництв, так з відомого виробника посуду та побутових товарів заводу "Біол" окупанти вивезли обладнання та заготовки,оцинковані рулони та алюміній.
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10.05.2022 09:31 Ответить
День пабєди в Енергодарі.
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10.05.2022 09:33 Ответить
"Погляньте на абсурдність російських генералів, блискучих у своїх парадних уніформах, медалях і нагородах. Вони є співучасниками. І для них, і для Путіна не може бути жодного дня перемоги, тільки безчестя і неодмінна поразка в Україні", - наголосив Воллес. (с)

Это просто великолепно, сэр Воллес. Прямо в десятку!
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10.05.2022 09:43 Ответить
Но пока он такое говорит, побитая собака натовская Стольберг радуется, что ему удалось проскользнуть перед полудохлой мокрой крысой Путиным, когда он мог загрызть ее также, как Патрон грызет мины. А Шредер с Шираком (ой, их очередные аналоги) боятся собственной тени, обсуждая, что пепел с окурка приводит к непоправимым изменениям климата. Притом если секретаря НАТО можно заменить на Далю, а Польша и лицвины с эстонцами показали себя уверенно и сильно, то вот эти2 страны на протяжении 20 лет являются какими-то чудовищными посредственностями, представляя опасность для всего человечества, так как их прошлые поколения наворовали или завоевали для них слишком много ресурсов и территорий, а нынешние привели их к упадку.
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10.05.2022 10:30 Ответить
Літвіни, чи Лєтува? Бо літвіни то білоруси, принаймні притомна їх частина.
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10.05.2022 11:31 Ответить
Дома валить на Мацковии начал чесно Гексогеном...а подлоДка Курск сама утонула....
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10.05.2022 09:46 Ответить
апріорі немає честі в тієї людини , котрій у світі народи прибили печатку"куйло" і для якої безчестя , є нормою його честі ,
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10.05.2022 09:48 Ответить
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10.05.2022 09:52 Ответить
Британська еліта, на відміну дуже багатьох навіть в Європі, правильно розуміла і розуміє цей світ.
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10.05.2022 10:18 Ответить
Слід додати, що путло чекає повний бойкот та зневага всього світу.
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10.05.2022 11:33 Ответить
Оно и понятно. Поэтому ***** и подослал Луку уговаривать Украину и мир чтобы в очередной раз поддались ***** потому что он не любит проигрывать
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10.05.2022 11:42 Ответить
 
 