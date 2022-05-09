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Новости Агрессия России против Украины Война
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Путина должна ждать судьба нацистов, - Уоллес

воллес

Российского президента Владимира Путина и его ближайшее окружение должна ждать такая же участь, что и нацистов, потерпевших поражение и оказавшихся перед Нюрнбергским процессом.

Об этом говорится в речи, которую в понедельник произнесет министр обороны Бен Уоллес. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Из-за своего вторжения в Украину Путин, его ближайшее окружение и генералы теперь отражают фашизм и тиранию 70-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого века. Их судьба тоже, безусловно, должна быть такой же", - сказано в выдержках речи, предоставленных СМИ .

Министр заявляет, что российские военачальники виновны во вторжении в Украину не меньше, чем Путин, и им придется столкнуться с последствиями.

Также читайте: Россия своими действиями в Украине копирует нацистов, - Уоллес

нацизм (351) путин владимир (31565) Уоллес Бен (185)


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Топ комментарии
+24
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09.05.2022 16:12 Ответить
+22
Суд будет в Мариуполе на Азовстали
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09.05.2022 16:07 Ответить
+17
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09.05.2022 16:10 Ответить
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Суд будет в Мариуполе на Азовстали
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09.05.2022 16:07 Ответить
війна ще не закінчилась (( може буде і більші трагедії... дай Бог щоб ні, але навіть не уявляю що може зупинити цю війну
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09.05.2022 16:09 Ответить
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09.05.2022 16:12 Ответить
Kristina Rubcova - цю війну зупинити може тільки рішучість та самопожертва українського народу,сила ЗСУ,підтримка цивілізованих країн,та Господь,що знаходиться на нашому боці. Запам'ятайте мої слова!
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09.05.2022 16:45 Ответить
Маю думку, що ***** до суду утілізують
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09.05.2022 16:21 Ответить
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09.05.2022 16:07 Ответить
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09.05.2022 16:08 Ответить
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09.05.2022 16:38 Ответить
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09.05.2022 16:41 Ответить
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09.05.2022 16:10 Ответить
Ага, Зброя все їде та й їде.
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09.05.2022 16:11 Ответить
Правильно - нужно называть вещи своими именами и конечно же решения необходимо принимать такие же. Признать Геноцид против украинцев и признать рашу террористической страной и любого кто будет мутить с этой помойкой, необходимо вносить к лицам и странам пособниками террористов. Ничего лишнего - это минимум на который заслуживают русские нацисты.
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09.05.2022 16:12 Ответить
Так, шибениця, це те що потрібно для цих покидьків.
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09.05.2022 16:13 Ответить
Бабушка казала що на площах висіли генерали на шибеницях в 1945 році. Треба повторити
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09.05.2022 16:14 Ответить
Краще без суда - щоб у рашиста Путіна з Кабаєвою була доля як у фашиста Муссоліні з Кларою Петаччи вниз головою, або нациста Гітлєра з Євою Браун у бункєрі.
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09.05.2022 16:16 Ответить
Путін - то є вся раша.
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09.05.2022 16:17 Ответить
Британія знову дійсно Велика! Вона стала взірцем європейського світогляду! Дякуємо за підтримку!
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09.05.2022 16:20 Ответить
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09.05.2022 16:21 Ответить
Бабуся любила дивиться Сватів
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09.05.2022 16:22 Ответить
Нє...!
Це саме та "бабушка", якій дещо пришпандорили і вона стала "дєдушкою"
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09.05.2022 17:05 Ответить
Куртка классная, я бы взял
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09.05.2022 16:23 Ответить
Олег Кущ,ти що(вибач) мародер? ****** пальним і запалити!!!
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09.05.2022 16:38 Ответить
+10000
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09.05.2022 16:48 Ответить
помилка - на століття.
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09.05.2022 19:43 Ответить
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
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09.05.2022 16:31 Ответить
Юра Бутусов бери мене на роботу. Я краще можу писати статті! Чи у тебе волонтери то освіта не обов'язково???
Міністр оборони якої країни Воллес?
P. S. Блокуй адмін, у вас же "цензор.нет".....
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09.05.2022 16:34 Ответить
Якщо ще не бачив , то подивися фільм "Хоробре серце" . Тоді будеш знати , що Воллес - це міністр оборони Шотландії. Бг-г-г . Жарт , якщо що ...
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09.05.2022 17:33 Ответить
 
 