Путина должна ждать судьба нацистов, - Уоллес
Российского президента Владимира Путина и его ближайшее окружение должна ждать такая же участь, что и нацистов, потерпевших поражение и оказавшихся перед Нюрнбергским процессом.
Об этом говорится в речи, которую в понедельник произнесет министр обороны Бен Уоллес. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
"Из-за своего вторжения в Украину Путин, его ближайшее окружение и генералы теперь отражают фашизм и тиранию 70-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого века. Их судьба тоже, безусловно, должна быть такой же", - сказано в выдержках речи, предоставленных СМИ .
Министр заявляет, что российские военачальники виновны во вторжении в Украину не меньше, чем Путин, и им придется столкнуться с последствиями.
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