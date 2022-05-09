На Путіна має чекати доля нацистів, - Воллес

На російського президента Володимира Путіна та його найближче оточення має чекати така сама доля, що й нацистів, які зазнали поразки й опинилися перед Нюрнберзьким процесом.

Про це йдеться у промові, яку у понеділок виголосить міністр оборони Бен Воллес. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Через своє вторгнення в Україну Путін, його найближче оточення та генерали тепер відображають фашизм і тиранію 70-річної давності, повторюючи помилки тоталітарних режимів минулого століття. Їхня доля теж, безперечно, має бути такою самою", - сказано у витримках промови, наданих ЗМІ.

Міністр заявляє, що російські воєначальники винні у вторгненні в Україну не менше, ніж Путін, і їм доведеться зіткнутися із наслідками.

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