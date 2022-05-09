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На Путіна має чекати доля нацистів, - Воллес

воллес

На російського президента Володимира Путіна та його найближче оточення має чекати така сама доля, що й нацистів, які зазнали поразки й опинилися перед Нюрнберзьким процесом.

Про це йдеться у промові, яку у понеділок виголосить міністр оборони Бен Воллес. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Через своє вторгнення в Україну Путін, його найближче оточення та генерали тепер відображають фашизм і тиранію 70-річної давності, повторюючи помилки тоталітарних режимів минулого століття. Їхня доля теж, безперечно, має бути такою самою", - сказано у витримках промови, наданих ЗМІ.

Міністр заявляє, що російські воєначальники винні у вторгненні в Україну не менше, ніж Путін, і їм доведеться зіткнутися із наслідками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія своїми діями в Україні копіює нацистів, - Воллес

Автор: 

нацизм (152) путін володимир (24125) Воллес Бен (218)


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Топ коментарі
+24
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09.05.2022 16:12 Відповісти
+22
Суд будет в Мариуполе на Азовстали
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09.05.2022 16:07 Відповісти
+17
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09.05.2022 16:10 Відповісти
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Суд будет в Мариуполе на Азовстали
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09.05.2022 16:07 Відповісти
війна ще не закінчилась (( може буде і більші трагедії... дай Бог щоб ні, але навіть не уявляю що може зупинити цю війну
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09.05.2022 16:09 Відповісти
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09.05.2022 16:12 Відповісти
Kristina Rubcova - цю війну зупинити може тільки рішучість та самопожертва українського народу,сила ЗСУ,підтримка цивілізованих країн,та Господь,що знаходиться на нашому боці. Запам'ятайте мої слова!
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09.05.2022 16:45 Відповісти
Маю думку, що ***** до суду утілізують
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09.05.2022 16:21 Відповісти
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09.05.2022 16:07 Відповісти
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09.05.2022 16:08 Відповісти
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09.05.2022 16:38 Відповісти
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09.05.2022 16:41 Відповісти
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09.05.2022 16:10 Відповісти
Ага, Зброя все їде та й їде.
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09.05.2022 16:11 Відповісти
Правильно - нужно называть вещи своими именами и конечно же решения необходимо принимать такие же. Признать Геноцид против украинцев и признать рашу террористической страной и любого кто будет мутить с этой помойкой, необходимо вносить к лицам и странам пособниками террористов. Ничего лишнего - это минимум на который заслуживают русские нацисты.
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09.05.2022 16:12 Відповісти
Так, шибениця, це те що потрібно для цих покидьків.
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09.05.2022 16:13 Відповісти
Бабушка казала що на площах висіли генерали на шибеницях в 1945 році. Треба повторити
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09.05.2022 16:14 Відповісти
Краще без суда - щоб у рашиста Путіна з Кабаєвою була доля як у фашиста Муссоліні з Кларою Петаччи вниз головою, або нациста Гітлєра з Євою Браун у бункєрі.
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09.05.2022 16:16 Відповісти
Путін - то є вся раша.
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09.05.2022 16:17 Відповісти
Британія знову дійсно Велика! Вона стала взірцем європейського світогляду! Дякуємо за підтримку!
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09.05.2022 16:20 Відповісти
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09.05.2022 16:21 Відповісти
Бабуся любила дивиться Сватів
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09.05.2022 16:22 Відповісти
Нє...!
Це саме та "бабушка", якій дещо пришпандорили і вона стала "дєдушкою"
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09.05.2022 17:05 Відповісти
Куртка классная, я бы взял
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09.05.2022 16:23 Відповісти
Олег Кущ,ти що(вибач) мародер? ****** пальним і запалити!!!
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09.05.2022 16:38 Відповісти
+10000
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09.05.2022 16:48 Відповісти
помилка - на століття.
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09.05.2022 19:43 Відповісти
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
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09.05.2022 16:31 Відповісти
Юра Бутусов бери мене на роботу. Я краще можу писати статті! Чи у тебе волонтери то освіта не обов'язково???
Міністр оборони якої країни Воллес?
P. S. Блокуй адмін, у вас же "цензор.нет".....
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09.05.2022 16:34 Відповісти
Якщо ще не бачив , то подивися фільм "Хоробре серце" . Тоді будеш знати , що Воллес - це міністр оборони Шотландії. Бг-г-г . Жарт , якщо що ...
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09.05.2022 17:33 Відповісти
 
 