На Путіна має чекати доля нацистів, - Воллес
На російського президента Володимира Путіна та його найближче оточення має чекати така сама доля, що й нацистів, які зазнали поразки й опинилися перед Нюрнберзьким процесом.
Про це йдеться у промові, яку у понеділок виголосить міністр оборони Бен Воллес. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
"Через своє вторгнення в Україну Путін, його найближче оточення та генерали тепер відображають фашизм і тиранію 70-річної давності, повторюючи помилки тоталітарних режимів минулого століття. Їхня доля теж, безперечно, має бути такою самою", - сказано у витримках промови, наданих ЗМІ.
Міністр заявляє, що російські воєначальники винні у вторгненні в Україну не менше, ніж Путін, і їм доведеться зіткнутися із наслідками.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це саме та "бабушка", якій дещо пришпандорили і вона стала "дєдушкою"
...
Слава нації
Смерть москалям
Міністр оборони якої країни Воллес?
P. S. Блокуй адмін, у вас же "цензор.нет".....