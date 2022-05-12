Гражданские покинули завод "Азовсталь", - заместитель командира полка "Азов" Паламарь

Гражданское население покинуло завод "Азовсталь", который продолжают бомбить российские оккупанты.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь.

"Если вы говорите о самом заводе "Азовсталь", то мирное население, о котором мы знали, мирное население, которое с нами было, мирное население, о котором мы заботились, их нет с нами. Им удалось покинуть завод", - рассказал он .

В то же время Калина отметил, что нужен режим прекращения огня для того, чтобы международная организация могла войти на металлургический завод и по достоинству оценить ситуацию.

