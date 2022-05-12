РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5563 посетителя онлайн
Новости Война
12 259 16

Гражданские покинули завод "Азовсталь", - заместитель командира полка "Азов" Паламарь

калина,паламар

Гражданское население покинуло завод "Азовсталь", который продолжают бомбить российские оккупанты.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь.

"Если вы говорите о самом заводе "Азовсталь", то мирное население, о котором мы знали, мирное население, которое с нами было, мирное население, о котором мы заботились, их нет с нами. Им удалось покинуть завод", - рассказал он .

В то же время Калина отметил, что нужен режим прекращения огня для того, чтобы международная организация могла войти на металлургический завод и по достоинству оценить ситуацию.

Читайте: Рашисты полностью заблокировали эвакуацию из Мариуполя, в городе фактически нет воды и еды, – советник мэра Андрющенко

Мариуполь (5747) эвакуация (2182) Азовсталь (382)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
показать весь комментарий
12.05.2022 09:16 Ответить
+16
Щось ви заголовки підбираєте .... якось не правильно.
Паламар сказав, що в них кожен день помирають поранені і їм всім (і пораненим і цілим) потрібна допомога, а ви про цивільних чомусь тільки почули.
Такими заголовками ви дієте так як сказав Паламар про політиків.
Могли б статтю в підтримку написати зі зверненнями, або хоч посилання на підпис петиції пару раз повторити.
показать весь комментарий
12.05.2022 01:55 Ответить
+11
Важко. Про дипломатичний варіант сьогодні на Прямому сказав Береза:
Китай, Турція, Ізраїль звертаються до путіна, але тільки разом.
Та росія, мабуть, не з тих, хто може визнати героїзм противника.
Героям Слава!
показать весь комментарий
12.05.2022 02:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось ви заголовки підбираєте .... якось не правильно.
Паламар сказав, що в них кожен день помирають поранені і їм всім (і пораненим і цілим) потрібна допомога, а ви про цивільних чомусь тільки почули.
Такими заголовками ви дієте так як сказав Паламар про політиків.
Могли б статтю в підтримку написати зі зверненнями, або хоч посилання на підпис петиції пару раз повторити.
показать весь комментарий
12.05.2022 01:55 Ответить
Важко. Про дипломатичний варіант сьогодні на Прямому сказав Береза:
Китай, Турція, Ізраїль звертаються до путіна, але тільки разом.
Та росія, мабуть, не з тих, хто може визнати героїзм противника.
Героям Слава!
показать весь комментарий
12.05.2022 02:04 Ответить
Я слышал, что говорил Береза, но не слышал и нигде не читал, чтобзеля к этим трём странам обратился с такой настойчивой просьбой...
показать весь комментарий
12.05.2022 15:25 Ответить
Зеленський, Єрмак і Баканов здатні в будь-який момент повторити те, що вони вже зробили спільно зі своїми кремлівськими співвітчизниками, зливши Херсон і Маріуполь, а ще успішно обдурити за своєю звичкою дур і дурнів, які купилися на їхні посмішки і обіцянки.
показать весь комментарий
12.05.2022 05:58 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 09:16 Ответить
Информация о том, что у Зеленского 850 миллионов долларов, распространили РоссСМИ с ссылкой на нидерландскую прокремлевскую команду. Нигде официально подтверждения наличия у Зеленского таких денег не было.
показать весь комментарий
12.05.2022 12:29 Ответить
а про коломойського, як він розквіт за Зеленського інформація є? коломойський має у в"язниці сидіти, а він Україну обдирає, і вже рахує на що репарації пустить, "меня, сироту, обиииидели".
показать весь комментарий
12.05.2022 14:25 Ответить
Та да, зеленський бідний як церкона миша, ти це хотів сказати.
показать весь комментарий
12.05.2022 14:57 Ответить
на дороги було витрачено 300млрд за 2.5 роки, і той факт, що відкат у бальшой стройкє - 30% тебе абсолютно не турбує. От і порахуй, що мінімум 1 млрд баксів кєшу занесли зе-гниді на офшорні рахунк . Тільки не кажи, що такі гроші мали б бути на ім'я особисто зеленського, а не підставних осіб.
показать весь комментарий
12.05.2022 15:41 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 15:41 Ответить
Господи, Матінко Божа, бережіть і допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
12.05.2022 10:39 Ответить
Є така прфесія - зраджувати Батьківщину і все святе. Зе і його команда з цим гарно впорались.
Як тепер витягати Азов і ЗСУ з Маріуполя один тільки Бог знає.
Ні звісно зеленський полізе на пєрєговори з ліліпутіним, але ж там буде одне і теж саме -
Кримнаш, Донбаснаш, Південь Українинаш, ще буде міняти наших вояків на Південь України.
Головне щоб не Порох кажете ?
показать весь комментарий
12.05.2022 14:55 Ответить
Думаю якщо Держдеп втрутиться, то кацапи погодяться випустити наших вояків з Маріуполя - ці шакали тільки з авторитетами рахуються
показать весь комментарий
12.05.2022 14:58 Ответить
Мені чомусь здається, що живі Азовці абсолютно не потрібні банковій. Бо тоді суспільство дізнається, дуже багато цікавих моментів про 24.02 і роль зе-команди у цьому.
показать весь комментарий
12.05.2022 15:45 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 15:57 Ответить
Зеледент изменник Украины и сидеть ему в тюрьме и пожизненно. Там ему расскажут про Украину, которая дает со всех сторон.
показать весь комментарий
12.05.2022 16:52 Ответить
 
 