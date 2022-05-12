Гражданские покинули завод "Азовсталь", - заместитель командира полка "Азов" Паламарь
Гражданское население покинуло завод "Азовсталь", который продолжают бомбить российские оккупанты.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь.
"Если вы говорите о самом заводе "Азовсталь", то мирное население, о котором мы знали, мирное население, которое с нами было, мирное население, о котором мы заботились, их нет с нами. Им удалось покинуть завод", - рассказал он .
В то же время Калина отметил, что нужен режим прекращения огня для того, чтобы международная организация могла войти на металлургический завод и по достоинству оценить ситуацию.
Паламар сказав, що в них кожен день помирають поранені і їм всім (і пораненим і цілим) потрібна допомога, а ви про цивільних чомусь тільки почули.
Такими заголовками ви дієте так як сказав Паламар про політиків.
Могли б статтю в підтримку написати зі зверненнями, або хоч посилання на підпис петиції пару раз повторити.
Китай, Турція, Ізраїль звертаються до путіна, але тільки разом.
Та росія, мабуть, не з тих, хто може визнати героїзм противника.
Героям Слава!
Як тепер витягати Азов і ЗСУ з Маріуполя один тільки Бог знає.
Ні звісно зеленський полізе на пєрєговори з ліліпутіним, але ж там буде одне і теж саме -
Кримнаш, Донбаснаш, Південь Українинаш, ще буде міняти наших вояків на Південь України.
Головне щоб не Порох кажете ?