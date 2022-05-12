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Новини Війна
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Цивільні покинули завод "Азовсталь", - заступник командира полку "Азов" Паламар

калина,паламар

Цивільне населення покинуло завод "Азовсталь", який продовжують бомбардувати російські окупанти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар.

"Якщо ви говорите про сам завод "Азовсталь", то мирне населення, про яке ми знали, мирне населення, яке з нами було, мирне населення, про яке ми опікувалися, їх немає з нами. Їм вдалося покинути завод", - розповів він.

Водночас Калина зазначив, що потрібен режим припинення вогню для того, щоб міжнародна організація могла увійти на металургійний завод та належним чином оцінити ситуацію.

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Автор: 

Маріуполь (3245) евакуація (2347) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+19
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12.05.2022 09:16 Відповісти
+16
Щось ви заголовки підбираєте .... якось не правильно.
Паламар сказав, що в них кожен день помирають поранені і їм всім (і пораненим і цілим) потрібна допомога, а ви про цивільних чомусь тільки почули.
Такими заголовками ви дієте так як сказав Паламар про політиків.
Могли б статтю в підтримку написати зі зверненнями, або хоч посилання на підпис петиції пару раз повторити.
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12.05.2022 01:55 Відповісти
+11
Важко. Про дипломатичний варіант сьогодні на Прямому сказав Береза:
Китай, Турція, Ізраїль звертаються до путіна, але тільки разом.
Та росія, мабуть, не з тих, хто може визнати героїзм противника.
Героям Слава!
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12.05.2022 02:04 Відповісти
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Щось ви заголовки підбираєте .... якось не правильно.
Паламар сказав, що в них кожен день помирають поранені і їм всім (і пораненим і цілим) потрібна допомога, а ви про цивільних чомусь тільки почули.
Такими заголовками ви дієте так як сказав Паламар про політиків.
Могли б статтю в підтримку написати зі зверненнями, або хоч посилання на підпис петиції пару раз повторити.
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12.05.2022 01:55 Відповісти
Важко. Про дипломатичний варіант сьогодні на Прямому сказав Береза:
Китай, Турція, Ізраїль звертаються до путіна, але тільки разом.
Та росія, мабуть, не з тих, хто може визнати героїзм противника.
Героям Слава!
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12.05.2022 02:04 Відповісти
Я слышал, что говорил Береза, но не слышал и нигде не читал, чтобзеля к этим трём странам обратился с такой настойчивой просьбой...
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12.05.2022 15:25 Відповісти
Зеленський, Єрмак і Баканов здатні в будь-який момент повторити те, що вони вже зробили спільно зі своїми кремлівськими співвітчизниками, зливши Херсон і Маріуполь, а ще успішно обдурити за своєю звичкою дур і дурнів, які купилися на їхні посмішки і обіцянки.
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12.05.2022 05:58 Відповісти
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12.05.2022 09:16 Відповісти
Информация о том, что у Зеленского 850 миллионов долларов, распространили РоссСМИ с ссылкой на нидерландскую прокремлевскую команду. Нигде официально подтверждения наличия у Зеленского таких денег не было.
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12.05.2022 12:29 Відповісти
а про коломойського, як він розквіт за Зеленського інформація є? коломойський має у в"язниці сидіти, а він Україну обдирає, і вже рахує на що репарації пустить, "меня, сироту, обиииидели".
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12.05.2022 14:25 Відповісти
Та да, зеленський бідний як церкона миша, ти це хотів сказати.
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12.05.2022 14:57 Відповісти
на дороги було витрачено 300млрд за 2.5 роки, і той факт, що відкат у бальшой стройкє - 30% тебе абсолютно не турбує. От і порахуй, що мінімум 1 млрд баксів кєшу занесли зе-гниді на офшорні рахунк . Тільки не кажи, що такі гроші мали б бути на ім'я особисто зеленського, а не підставних осіб.
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12.05.2022 15:41 Відповісти
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12.05.2022 15:41 Відповісти
Господи, Матінко Божа, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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12.05.2022 10:39 Відповісти
Є така прфесія - зраджувати Батьківщину і все святе. Зе і його команда з цим гарно впорались.
Як тепер витягати Азов і ЗСУ з Маріуполя один тільки Бог знає.
Ні звісно зеленський полізе на пєрєговори з ліліпутіним, але ж там буде одне і теж саме -
Кримнаш, Донбаснаш, Південь Українинаш, ще буде міняти наших вояків на Південь України.
Головне щоб не Порох кажете ?
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12.05.2022 14:55 Відповісти
Думаю якщо Держдеп втрутиться, то кацапи погодяться випустити наших вояків з Маріуполя - ці шакали тільки з авторитетами рахуються
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12.05.2022 14:58 Відповісти
Мені чомусь здається, що живі Азовці абсолютно не потрібні банковій. Бо тоді суспільство дізнається, дуже багато цікавих моментів про 24.02 і роль зе-команди у цьому.
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12.05.2022 15:45 Відповісти
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12.05.2022 15:57 Відповісти
Зеледент изменник Украины и сидеть ему в тюрьме и пожизненно. Там ему расскажут про Украину, которая дает со всех сторон.
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12.05.2022 16:52 Відповісти
 
 