Цивільні покинули завод "Азовсталь", - заступник командира полку "Азов" Паламар

Цивільне населення покинуло завод "Азовсталь", який продовжують бомбардувати російські окупанти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар.

"Якщо ви говорите про сам завод "Азовсталь", то мирне населення, про яке ми знали, мирне населення, яке з нами було, мирне населення, про яке ми опікувалися, їх немає з нами. Їм вдалося покинути завод", - розповів він.

Водночас Калина зазначив, що потрібен режим припинення вогню для того, щоб міжнародна організація могла увійти на металургійний завод та належним чином оцінити ситуацію.

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