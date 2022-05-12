Цивільні покинули завод "Азовсталь", - заступник командира полку "Азов" Паламар
Цивільне населення покинуло завод "Азовсталь", який продовжують бомбардувати російські окупанти.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар.
"Якщо ви говорите про сам завод "Азовсталь", то мирне населення, про яке ми знали, мирне населення, яке з нами було, мирне населення, про яке ми опікувалися, їх немає з нами. Їм вдалося покинути завод", - розповів він.
Водночас Калина зазначив, що потрібен режим припинення вогню для того, щоб міжнародна організація могла увійти на металургійний завод та належним чином оцінити ситуацію.
Топ коментарі
+19 Office Den Haag
показати весь коментар12.05.2022 09:16 Відповісти Посилання
+16 Oleksandr Yushchuk
показати весь коментар12.05.2022 01:55 Відповісти Посилання
+11 Orest Levko
показати весь коментар12.05.2022 02:04 Відповісти Посилання
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Паламар сказав, що в них кожен день помирають поранені і їм всім (і пораненим і цілим) потрібна допомога, а ви про цивільних чомусь тільки почули.
Такими заголовками ви дієте так як сказав Паламар про політиків.
Могли б статтю в підтримку написати зі зверненнями, або хоч посилання на підпис петиції пару раз повторити.
Китай, Турція, Ізраїль звертаються до путіна, але тільки разом.
Та росія, мабуть, не з тих, хто може визнати героїзм противника.
Героям Слава!
Як тепер витягати Азов і ЗСУ з Маріуполя один тільки Бог знає.
Ні звісно зеленський полізе на пєрєговори з ліліпутіним, але ж там буде одне і теж саме -
Кримнаш, Донбаснаш, Південь Українинаш, ще буде міняти наших вояків на Південь України.
Головне щоб не Порох кажете ?