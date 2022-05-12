Поставка Украине зенитных установок из Германии задерживается, - Welt
На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины процесс передачи Украине обещанного Германией вооружения затягивается из-за недоразумения между правительствами стран.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Welt.
Отмечается, что речь идет о зенитных самоходных установках Gepard.
Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт не сообщила украинскому правительству, что ему придется самостоятельно заказывать Gepard у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW).
Вместо этого Киеву сказали, что поставки зенитных самоходных установок будут происходить непосредственно от германского правительства.
Через день после оглашения о передаче Украине тяжелого оружия министр заявила, что это "контракт между Украиной и компанией", а федеральное правительство только дает на это разрешение. Точной даты, когда Киеву предоставят Gepard, пока нет.
Чи як Гугл Перекладач переклав, так і вставили.
А тут - концерт.
Сказали бы прямо,что не будут помогать и к этому вопросу больше бы никто не возвращался.
Гнилая нация.