Поставка Украине зенитных установок из Германии задерживается, - Welt

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины процесс передачи Украине обещанного Германией вооружения затягивается из-за недоразумения между правительствами стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Welt.

Отмечается, что речь идет о зенитных самоходных установках Gepard.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт не сообщила украинскому правительству, что ему придется самостоятельно заказывать Gepard у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Вместо этого Киеву сказали, что поставки зенитных самоходных установок будут происходить непосредственно от германского правительства.

Через день после оглашения о передаче Украине тяжелого оружия министр заявила, что это "контракт между Украиной и компанией", а федеральное правительство только дает на это разрешение. Точной даты, когда Киеву предоставят Gepard, пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Шольц обсудили оборонную помощь и санкции против РФ