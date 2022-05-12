РУС
Поставка Украине зенитных установок из Германии задерживается, - Welt

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины процесс передачи Украине обещанного Германией вооружения затягивается из-за недоразумения между правительствами стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Welt.

Отмечается, что речь идет о зенитных самоходных установках Gepard.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт не сообщила украинскому правительству, что ему придется самостоятельно заказывать Gepard у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Вместо этого Киеву сказали, что поставки зенитных самоходных установок будут происходить непосредственно от германского правительства.

Через день после оглашения о передаче Украине тяжелого оружия министр заявила, что это "контракт между Украиной и компанией", а федеральное правительство только дает на это разрешение. Точной даты, когда Киеву предоставят Gepard, пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Шольц обсудили оборонную помощь и санкции против РФ

+43
Чомусь я навіть не здивований...
12.05.2022 06:44 Ответить
+40
А з патронами до них теж треба дагоарівацца? Шольц якийсь мутний весь час. Прямо і у нього кум путін
12.05.2022 06:34 Ответить
+30
Хто б сумнівався, що вони ще не знайдуть 1000 причин, щоб цього не робити. Антифашисти допомагають таким чином фашистам
12.05.2022 06:39 Ответить
А з патронами до них теж треба дагоарівацца? Шольц якийсь мутний весь час. Прямо і у нього кум путін
12.05.2022 06:34 Ответить
Чомусь ці "допотопні шилки" не викликають захоплення,в порівнянні з ******** ПВО це як якісь кремнієві пістолі,я в принципі не великий знавець озброєнь)
12.05.2022 07:14 Ответить
Ця інформація не нова, Україна і Цензор знали,що Німеччина пуста. Так що не потрібно переклад для українського уряду ретешувати таким чином. Кадри,як захисники України в Німеччині освоюють нову зброю є. Так що усі питання до міністра оборони. Він майже є
12.05.2022 08:56 Ответить
Ви хоч зрозуміли, що написали?
Чи як Гугл Перекладач переклав, так і вставили.
12.05.2022 09:44 Ответить
ось цей пепелац теж із 35 мм ерліконом - локхід мартин
12.05.2022 13:18 Ответить
Немцев настигнет карма и их будут бомбить беспощадно!
12.05.2022 06:37 Ответить
Хто б сумнівався, що вони ще не знайдуть 1000 причин, щоб цього не робити. Антифашисти допомагають таким чином фашистам
12.05.2022 06:39 Ответить
Чомусь я навіть не здивований...
12.05.2022 06:44 Ответить
Та вже потрібно забити на тих німчурів і не гаяти на них часу.
12.05.2022 07:14 Ответить
Слово "на" у вашому коментарі зайве.
12.05.2022 07:36 Ответить
Де ж та німецька пунктуальність? Здається взяв і поставив,та ні починають якісь норми витягувати ,а ви чекайте
12.05.2022 06:44 Ответить
Звичайна корумпованість німецької влади російским впливом. А причини завжди вигадають. Перед цим заявляли, що вони: несправні, самим треба (нужне підкреслить).
12.05.2022 06:52 Ответить
Та невже Цікаво, Бербок червоніти вміє, чи це професійне?
12.05.2022 06:48 Ответить
Це вроджене.Бреше як дихає.
12.05.2022 08:36 Ответить
Там не фрау Бербок ,а герр Шольц даёт разрешение
12.05.2022 08:44 Ответить
з шольца хоч гранатометів децл
12.05.2022 06:49 Ответить
Ну дык куда спешить? Всё пучком. Немчура ещё сосиски с пивом не доела .
12.05.2022 06:50 Ответить
Сколько уже таких историй миги, s-90, мардеры...зачем такое делать
12.05.2022 06:51 Ответить
Задовбали вже ці німці.
12.05.2022 06:52 Ответить
Ви впевнені шо то не наші довб..й.оди вині?
12.05.2022 07:09 Ответить
Угу. Британці мовчки постачають і їм нічого не заважає.. І американці та інші також доправляють.
А тут - концерт.
12.05.2022 07:15 Ответить
Современные фашисты Ванька и Ганс вспомнили совместный парад их дедов в Бресте и снова спелись.
12.05.2022 08:40 Ответить
А потім скажуть що поставки затримуються тому що секретар директора компанії ц відпустці і нікому печатку поставити на контракті, задовбав цей бюргерний цирк
12.05.2022 06:52 Ответить
Ха...А у нас директор країни в перманентній відпустці,а його секретар керує країною.Ну що,німці,з'їли?
12.05.2022 08:49 Ответить
то послать их на хер с их черметом
12.05.2022 06:53 Ответить
Германія - батьківщина нацизму.
12.05.2022 07:07 Ответить
Чи такі питання не обговорюються безпосередньо при підписанні контракту? Хто у нас зрадник, кого вішати?
12.05.2022 07:08 Ответить
крім касок більш нічого фріци не дали
12.05.2022 07:11 Ответить
Каски ще теж не приїхали .
12.05.2022 07:25 Ответить
Размеры наверное не те.Брехливая немчура.
Сказали бы прямо,что не будут помогать и к этому вопросу больше бы никто не возвращался.
Гнилая нация.
12.05.2022 08:44 Ответить
Хто б сумнівався, що німеччина буде шукати любі приводи, щоб не поставляти озброєння Україні.
12.05.2022 07:27 Ответить
Від нацистів я іншого і не чекаю.
12.05.2022 07:30 Ответить
Eins, Zwei, Polizei,Раз, два, полиция,Drei, Vier, Grenadier,Три, четыре, гренадер,Funf, Sechs, Alte Hex',Пять, шесть, старая ведьма,Sieben, Acht, Gute Nacht!Семь, восемь, спокойной ночи!Modo
12.05.2022 07:42 Ответить
чмеркель-мама шольца шольц-брат путлера- семейка ізвращенцев
12.05.2022 07:48 Ответить
Та хто б сумнівався.....
12.05.2022 07:49 Ответить
Хто б сумнівався в "дружбі" дойчів. Мабуть мріють про Республіку німців Поволжя?
12.05.2022 07:53 Ответить
судячі з фото це не виробляють десь років 50 вже.
12.05.2022 07:57 Ответить
Спаси боже нас от таких немецких и французских друзей а от орков мы и сами избавимся.
12.05.2022 08:11 Ответить
Нехай тільки гнуть ціну не сильно за ці дриндулєти. А ще якось збирались поставити 88 Leopard 1 зі 105 мм пушкою
12.05.2022 08:22 Ответить
«Gepard» - германская зенитная самоходная установка (ЗСУ). Предназначена для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350-400 м/с, а также наземных (надводных) целей на дальности до 4500 метров с места, с короткой остановки и в движении. Серийное производство начато в 1973 году, а первая партия машин поставлена на вооружение армии ФРГ в 1976 году. С каждого борта башни снаружи установлены 35-мм пушки «Эрликон» KDA скорострельностью 550 выстр./ мин. Масса снаряда 0.55 кг. Начальная скорость полёта 1175 м/с. Боекомплект - 310 унитарных снарядов, в том числе 20 бронебойных подкалиберных снарядов - для поражения сильно бронированных наземных целей. Для стрельбы по воздушным целям применяются снаряды с осколочно-фугасными, бронебойными калиберными и подкалиберными поражающими элементами.
12.05.2022 08:33 Ответить
Фашики никак Нашу Нэньку с *********** не поделят больше ста лет как ленина в вагоне привезли..**** какая конченая нация
12.05.2022 08:37 Ответить
Немцы более трусливы, чем я думал. Германия - одна из самых позорных стран Европы.
12.05.2022 08:44 Ответить
Дізнатися майбутнє можна (іноді) зазирнувши у минуле. Подивіться-хто за національністю були "російські царі", подивіться з ким сталін ділив Польщу, подивіться, що робили німці в Україні під час війни. І зробіть висновок: чи варто із ними зв'язуватися.???
12.05.2022 09:24 Ответить
Іди в дупу.
12.05.2022 11:34 Ответить
Я не думаю, що це німці щось "хімічать", як завжди наші зебобіки не доробляють, а потім шукають винних. Все через зелену жопу робиться.
12.05.2022 09:41 Ответить
перепила сосисок и переела пива
12.05.2022 09:51 Ответить
Українці іншого і не чекали. Який канцлер, такий і уряд...
12.05.2022 09:56 Ответить
Душою Німеччина з росією. А тому і така тактика:ми не відмовляємося але ...... І далі йде яка-небудь смішна причина чому ось зараз це неможливо.
12.05.2022 09:58 Ответить
Зараз Єрмак дасть ще одну промову читачу з суфлера, і вказівки дипломатам. Контрольний гавкіт в сторону Німеччини, і справу зроблено.
12.05.2022 10:21 Ответить
В Україні будь які військові планування мають бути без урахування можливостей постачаня озброення з Німеччини. Тобто, якщо буде, то добре. Всі необхідні компоненти мають бути виключно з других країн. Берлін тільки можливим бонусом.
12.05.2022 10:30 Ответить
тем более 7 САУ это мизер на фоне ЛендЛиза мирового масштаба. но помнить нада кто на словах рвет тельняшку на груди а на деле филонит
12.05.2022 23:38 Ответить
Я ж казав, що це буде як мильній опері 1299999 серія поставки зброї
12.05.2022 10:40 Ответить
Ось приклад того, що відбувається, коли приймаються швидкі рішення, замість продуманих.
12.05.2022 10:46 Ответить
Німці п"дараси ! Все роблять для затягування часу.Тварюки !
12.05.2022 11:22 Ответить
Фрицы жлобы.
12.05.2022 11:26 Ответить
Германию, Францию, да и Италию нужно рассматривать как паршивую овцу. Клок шерсти дала и слава богу. Ставку в войне на них делать нельзя. Саботируют в решающий момент с удовольствием. И соскочат при первом шухере.
12.05.2022 12:59 Ответить
ну вот видите!! птенцы гнезда Шредерового работают.. вона працюе.. вона це фрау Штази
12.05.2022 23:34 Ответить
 
 