Постачання Україні зенітних установок з Німеччини затримується, - Welt
На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України процес передачі Україні обіцяного Німеччиною озброєння затягується через непорозуміння між урядами країн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Welt.
Зазначається, що йдеться про зенітні самохідні установки Gepard.
Міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт не повідомила українському уряду, що йому доведеться самостійно замовляти Gepard у збройової компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW).
Замість цього Києву сказали, що постачання зенітних самохідних установок відбуватимуться безпосередньо від німецького уряду.
Через день після оголошення про передачу Україні важкої зброї міністр заявила, що це "контракт між Україною і компанією", а федеральний уряд тільки дає на це дозвіл. Точної дати, коли Києву нададуть Gepard, поки немає.
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Чи як Гугл Перекладач переклав, так і вставили.
А тут - концерт.
Сказали бы прямо,что не будут помогать и к этому вопросу больше бы никто не возвращался.
Гнилая нация.