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Постачання Україні зенітних установок з Німеччини затримується, - Welt

німеччина,гепард

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України процес передачі Україні обіцяного Німеччиною озброєння затягується через непорозуміння між урядами країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Welt.

Зазначається, що йдеться про зенітні самохідні установки Gepard.

Міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт не повідомила українському уряду, що йому доведеться самостійно замовляти Gepard у збройової компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Замість цього Києву сказали, що постачання зенітних самохідних установок відбуватимуться безпосередньо від німецького уряду.

Через день після оголошення про передачу Україні важкої зброї міністр заявила, що це "контракт між Україною і компанією", а федеральний уряд тільки дає на це дозвіл. Точної дати, коли Києву нададуть Gepard, поки немає.

Читайте: Німеччина поставить Україні зенітні САУ "Гепард" після того, як домовиться про постачання боєприпасів до них, - Бербок

Автор: 

Німеччина (7496) зброя (7545) допомога (8460)


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Топ коментарі
+43
Чомусь я навіть не здивований...
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12.05.2022 06:44 Відповісти
+40
А з патронами до них теж треба дагоарівацца? Шольц якийсь мутний весь час. Прямо і у нього кум путін
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12.05.2022 06:34 Відповісти
+30
Хто б сумнівався, що вони ще не знайдуть 1000 причин, щоб цього не робити. Антифашисти допомагають таким чином фашистам
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12.05.2022 06:39 Відповісти
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А з патронами до них теж треба дагоарівацца? Шольц якийсь мутний весь час. Прямо і у нього кум путін
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12.05.2022 06:34 Відповісти
Чомусь ці "допотопні шилки" не викликають захоплення,в порівнянні з ******** ПВО це як якісь кремнієві пістолі,я в принципі не великий знавець озброєнь)
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12.05.2022 07:14 Відповісти
Ця інформація не нова, Україна і Цензор знали,що Німеччина пуста. Так що не потрібно переклад для українського уряду ретешувати таким чином. Кадри,як захисники України в Німеччині освоюють нову зброю є. Так що усі питання до міністра оборони. Він майже є
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12.05.2022 08:56 Відповісти
Ви хоч зрозуміли, що написали?
Чи як Гугл Перекладач переклав, так і вставили.
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12.05.2022 09:44 Відповісти
ось цей пепелац теж із 35 мм ерліконом - локхід мартин
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12.05.2022 13:18 Відповісти
Немцев настигнет карма и их будут бомбить беспощадно!
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12.05.2022 06:37 Відповісти
Хто б сумнівався, що вони ще не знайдуть 1000 причин, щоб цього не робити. Антифашисти допомагають таким чином фашистам
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12.05.2022 06:39 Відповісти
Чомусь я навіть не здивований...
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12.05.2022 06:44 Відповісти
Та вже потрібно забити на тих німчурів і не гаяти на них часу.
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12.05.2022 07:14 Відповісти
Слово "на" у вашому коментарі зайве.
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12.05.2022 07:36 Відповісти
Де ж та німецька пунктуальність? Здається взяв і поставив,та ні починають якісь норми витягувати ,а ви чекайте
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12.05.2022 06:44 Відповісти
Звичайна корумпованість німецької влади російским впливом. А причини завжди вигадають. Перед цим заявляли, що вони: несправні, самим треба (нужне підкреслить).
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12.05.2022 06:52 Відповісти
Та невже Цікаво, Бербок червоніти вміє, чи це професійне?
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12.05.2022 06:48 Відповісти
Це вроджене.Бреше як дихає.
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12.05.2022 08:36 Відповісти
Там не фрау Бербок ,а герр Шольц даёт разрешение
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12.05.2022 08:44 Відповісти
з шольца хоч гранатометів децл
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12.05.2022 06:49 Відповісти
Ну дык куда спешить? Всё пучком. Немчура ещё сосиски с пивом не доела .
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12.05.2022 06:50 Відповісти
Сколько уже таких историй миги, s-90, мардеры...зачем такое делать
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12.05.2022 06:51 Відповісти
Задовбали вже ці німці.
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12.05.2022 06:52 Відповісти
Ви впевнені шо то не наші довб..й.оди вині?
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12.05.2022 07:09 Відповісти
Угу. Британці мовчки постачають і їм нічого не заважає.. І американці та інші також доправляють.
А тут - концерт.
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12.05.2022 07:15 Відповісти
Современные фашисты Ванька и Ганс вспомнили совместный парад их дедов в Бресте и снова спелись.
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12.05.2022 08:40 Відповісти
А потім скажуть що поставки затримуються тому що секретар директора компанії ц відпустці і нікому печатку поставити на контракті, задовбав цей бюргерний цирк
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12.05.2022 06:52 Відповісти
Ха...А у нас директор країни в перманентній відпустці,а його секретар керує країною.Ну що,німці,з'їли?
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12.05.2022 08:49 Відповісти
то послать их на хер с их черметом
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12.05.2022 06:53 Відповісти
Германія - батьківщина нацизму.
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12.05.2022 07:07 Відповісти
Чи такі питання не обговорюються безпосередньо при підписанні контракту? Хто у нас зрадник, кого вішати?
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12.05.2022 07:08 Відповісти
крім касок більш нічого фріци не дали
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12.05.2022 07:11 Відповісти
Каски ще теж не приїхали .
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12.05.2022 07:25 Відповісти
Размеры наверное не те.Брехливая немчура.
Сказали бы прямо,что не будут помогать и к этому вопросу больше бы никто не возвращался.
Гнилая нация.
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12.05.2022 08:44 Відповісти
Хто б сумнівався, що німеччина буде шукати любі приводи, щоб не поставляти озброєння Україні.
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12.05.2022 07:27 Відповісти
Від нацистів я іншого і не чекаю.
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12.05.2022 07:30 Відповісти
Eins, Zwei, Polizei,Раз, два, полиция,Drei, Vier, Grenadier,Три, четыре, гренадер,Funf, Sechs, Alte Hex',Пять, шесть, старая ведьма,Sieben, Acht, Gute Nacht!Семь, восемь, спокойной ночи!Modo
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12.05.2022 07:42 Відповісти
чмеркель-мама шольца шольц-брат путлера- семейка ізвращенцев
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12.05.2022 07:48 Відповісти
Та хто б сумнівався.....
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12.05.2022 07:49 Відповісти
Хто б сумнівався в "дружбі" дойчів. Мабуть мріють про Республіку німців Поволжя?
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12.05.2022 07:53 Відповісти
судячі з фото це не виробляють десь років 50 вже.
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12.05.2022 07:57 Відповісти
Спаси боже нас от таких немецких и французских друзей а от орков мы и сами избавимся.
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12.05.2022 08:11 Відповісти
Нехай тільки гнуть ціну не сильно за ці дриндулєти. А ще якось збирались поставити 88 Leopard 1 зі 105 мм пушкою
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12.05.2022 08:22 Відповісти
«Gepard» - германская зенитная самоходная установка (ЗСУ). Предназначена для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350-400 м/с, а также наземных (надводных) целей на дальности до 4500 метров с места, с короткой остановки и в движении. Серийное производство начато в 1973 году, а первая партия машин поставлена на вооружение армии ФРГ в 1976 году. С каждого борта башни снаружи установлены 35-мм пушки «Эрликон» KDA скорострельностью 550 выстр./ мин. Масса снаряда 0.55 кг. Начальная скорость полёта 1175 м/с. Боекомплект - 310 унитарных снарядов, в том числе 20 бронебойных подкалиберных снарядов - для поражения сильно бронированных наземных целей. Для стрельбы по воздушным целям применяются снаряды с осколочно-фугасными, бронебойными калиберными и подкалиберными поражающими элементами.
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12.05.2022 08:33 Відповісти
Фашики никак Нашу Нэньку с *********** не поделят больше ста лет как ленина в вагоне привезли..**** какая конченая нация
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12.05.2022 08:37 Відповісти
Немцы более трусливы, чем я думал. Германия - одна из самых позорных стран Европы.
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12.05.2022 08:44 Відповісти
Дізнатися майбутнє можна (іноді) зазирнувши у минуле. Подивіться-хто за національністю були "російські царі", подивіться з ким сталін ділив Польщу, подивіться, що робили німці в Україні під час війни. І зробіть висновок: чи варто із ними зв'язуватися.???
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12.05.2022 09:24 Відповісти
Іди в дупу.
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12.05.2022 11:34 Відповісти
Я не думаю, що це німці щось "хімічать", як завжди наші зебобіки не доробляють, а потім шукають винних. Все через зелену жопу робиться.
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12.05.2022 09:41 Відповісти
перепила сосисок и переела пива
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12.05.2022 09:51 Відповісти
Українці іншого і не чекали. Який канцлер, такий і уряд...
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12.05.2022 09:56 Відповісти
Душою Німеччина з росією. А тому і така тактика:ми не відмовляємося але ...... І далі йде яка-небудь смішна причина чому ось зараз це неможливо.
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12.05.2022 09:58 Відповісти
Зараз Єрмак дасть ще одну промову читачу з суфлера, і вказівки дипломатам. Контрольний гавкіт в сторону Німеччини, і справу зроблено.
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12.05.2022 10:21 Відповісти
В Україні будь які військові планування мають бути без урахування можливостей постачаня озброення з Німеччини. Тобто, якщо буде, то добре. Всі необхідні компоненти мають бути виключно з других країн. Берлін тільки можливим бонусом.
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12.05.2022 10:30 Відповісти
тем более 7 САУ это мизер на фоне ЛендЛиза мирового масштаба. но помнить нада кто на словах рвет тельняшку на груди а на деле филонит
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12.05.2022 23:38 Відповісти
Я ж казав, що це буде як мильній опері 1299999 серія поставки зброї
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12.05.2022 10:40 Відповісти
Ось приклад того, що відбувається, коли приймаються швидкі рішення, замість продуманих.
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12.05.2022 10:46 Відповісти
Німці п"дараси ! Все роблять для затягування часу.Тварюки !
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12.05.2022 11:22 Відповісти
Фрицы жлобы.
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12.05.2022 11:26 Відповісти
Германию, Францию, да и Италию нужно рассматривать как паршивую овцу. Клок шерсти дала и слава богу. Ставку в войне на них делать нельзя. Саботируют в решающий момент с удовольствием. И соскочат при первом шухере.
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12.05.2022 12:59 Відповісти
ну вот видите!! птенцы гнезда Шредерового работают.. вона працюе.. вона це фрау Штази
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12.05.2022 23:34 Відповісти
 
 