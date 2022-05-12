Россияне все меньше доверяют телевидению, - исследование

В марте и апреле снизилась доля россиян, считающих телевидение наиболее надежным источником информации. Доверие к информации из социальных сетей и мессенджеру Telegram, напротив, повысилось.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом говорится в исследовании рекламной группы GroupM.

В исследовании "Accelerate research" говорится, что 17 марта 33 процента респондентов называли телевидение наиболее надежным по сравнению с другими источником информации. По данным на 27 апреля, так считали 23 процента опрошенных. Сильнее всего снизилось доверие к телевидению у жителей небольших городов: с 34 до 24 процентов. В Москве и Санкт-Петербурге доля так же сократилась с 27 до 21 процента.

В то же время доверие к социальным сетям и Telegram за полтора месяца выросло с 19 до 23 процентов. Доверие к интернет-СМИ и официальным веб-сайтам также упало с 26 до 23 процентов. При этом люди в возрасте от 45 до 60 лет стали чаще доверять интернет-сайтам: 25 процентов в апреле против 20 процентов в марте.

По расчетам на основе данных Mediascope, время, которое проводит зритель за просмотром программ, снизилось у некоторых госканалов: у "Первого канала" на 18 процентов, у НТВ – на 6 процентов. У "России 1" показатель сохранился на прежнем уровне, а у "России 24" вырос более чем в половину.

Эксперты полагают, что зрители адаптировались к шоку от начала войны и потеряли интерес к новостям. Кроме того, телеканалы продвигают единственно возможную точку зрения на события, поэтому люди обращаются к интернету, чтобы узнать детали.

Бюджеты российских телеканалов вряд ли пострадают от снижения интересов к новостям, но они могут сильно пострадать из-за отказа иностранных компаний размещать рекламу на российском телевидении

11 мая поддерживаемые Россией боевики на Донбассе заявили, что заблокировали доступ в соцсети Facebook и Instagram в районах, которые они незаконно контролируют с 2014 года.

