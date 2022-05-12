РУС
Россияне все меньше доверяют телевидению, - исследование

В марте и апреле снизилась доля россиян, считающих телевидение наиболее надежным источником информации. Доверие к информации из социальных сетей и мессенджеру Telegram, напротив, повысилось.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом говорится в исследовании рекламной группы GroupM.

В исследовании "Accelerate research" говорится, что 17 марта 33 процента респондентов называли телевидение наиболее надежным по сравнению с другими источником информации. По данным на 27 апреля, так считали 23 процента опрошенных. Сильнее всего снизилось доверие к телевидению у жителей небольших городов: с 34 до 24 процентов. В Москве и Санкт-Петербурге доля так же сократилась с 27 до 21 процента.

В то же время доверие к социальным сетям и Telegram за полтора месяца выросло с 19 до 23 процентов. Доверие к интернет-СМИ и официальным веб-сайтам также упало с 26 до 23 процентов. При этом люди в возрасте от 45 до 60 лет стали чаще доверять интернет-сайтам: 25 процентов в апреле против 20 процентов в марте.

По расчетам на основе данных Mediascope, время, которое проводит зритель за просмотром программ, снизилось у некоторых госканалов: у "Первого канала" на 18 процентов, у НТВ – на 6 процентов. У "России 1" показатель сохранился на прежнем уровне, а у "России 24" вырос более чем в половину.

Эксперты полагают, что зрители адаптировались к шоку от начала войны и потеряли интерес к новостям. Кроме того, телеканалы продвигают единственно возможную точку зрения на события, поэтому люди обращаются к интернету, чтобы узнать детали.

Бюджеты российских телеканалов вряд ли пострадают от снижения интересов к новостям, но они могут сильно пострадать из-за отказа иностранных компаний размещать рекламу на российском телевидении

11 мая поддерживаемые Россией боевики на Донбассе заявили, что заблокировали доступ в соцсети Facebook и Instagram в районах, которые они незаконно контролируют с 2014 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В описаниях телеканалов и программ на Smart TV в России появилась надпись "На ваших руках кровь тысяч украинцев". ВИДЕО+ФОТО

+10
Пих*й, во что там верят не верят кацапы. Главное, чтобы дохли регулярно и помногу.
12.05.2022 11:09 Ответить
+7
та мабуть нам має бути пох.. на зомбі.
гадаю тільки кровю та вогнем можна пробудити їхню свідомість
12.05.2022 10:53 Ответить
+7
Від параної так легко не позбавитися!!!)))
12.05.2022 10:55 Ответить
12.05.2022 10:53 Ответить
12.05.2022 10:55 Ответить
На жаль,мужрий нарід нерередбачуваний !!!!!}))))
12.05.2022 11:03 Ответить
Але всеодно верещать що українців потрібно знищити.
12.05.2022 10:59 Ответить
Росєянє,це зайвохромосомні,мутовані потвори креилівської селекції,з параноїдною маячнею великодержавного шовінізма в голові!!!!}))))
12.05.2022 10:59 Ответить
І українці стали не довіряти Вовиному+Беніному єдиному телеканалу. Особисто я вже більше місяця навіть не включаю телевізор. Там лічіки ведучих з телеканалів 112 та 1+1, які гнали різну пургу, а зараз вони стали патріотами? Не вірю, краще все прочитати в інтернеті. З приходом Володі і його молодої комангди з молодої патрії регіонів, телевізор потихеньку вмирає.
12.05.2022 11:00 Ответить
А відносно Еспресо,пряиошо та 5-го як???)))
12.05.2022 11:15 Ответить
Вони вніті!
12.05.2022 11:17 Ответить
У мене на кабелі!!!
12.05.2022 11:20 Ответить
**прямого ,перепрошую!!
12.05.2022 11:18 Ответить
Перестають довіряти телевізору, тому смотрять ті ж програми але через інтернет
12.05.2022 11:00 Ответить
12.05.2022 11:09 Ответить
Как-же это случилось ,видимо что-то пошло не так ...
12.05.2022 11:12 Ответить
эта росиянка что протирает телевизоры хоть плюет на лысину путина - что бы лучше терлось ?
12.05.2022 11:13 Ответить
Відносно поганих та добрих расєян. В мене питаня!
Коли забутий борщ скис та засмердів,ви його весь в унітаз,чи намагаєтесь виловити з нього щось їстивне?
12.05.2022 11:21 Ответить
Щоб ще більше не довіряли можна гаратнути по останкінській телевежі...І так воно буде обов"язково...
12.05.2022 11:27 Ответить
В отличии от оружия , кремль ТВ убивает Душу, а это , в отличии от убийства физической оболочки - навсегда!
12.05.2022 11:50 Ответить
Холодильник победил телевизор?
12.05.2022 11:51 Ответить
Масове і безкоштовне телебачення це найгірше з того що сьогодні має людство. З 2005 кацапи почали дегуманізацію українців на всіх без винятку каналах. Результат - війна і ненависть до всього українського в **********. Наші приватні канали сприяли кацапам просуваючи кацапомовний контент. Усі. В більшій або меншій мірі. Особливо мерзенні з діючих це 1+1, НТН, Інтер. Тому коли в березні 2021 телевізор зламався не знайшов жодного аргумента за те щоб його відремонтувати або придбати новий. Натомість маю інтернет, багато читаю, слухаю релакс-fm і дбаю про наповненість холодильника. Виходить що у мене холодильник таки переміг телевізор. У кацапів цього не станеться ніколи бо це ментально тупі і ліниві почвари не здатні до критичного мислення.
12.05.2022 12:15 Ответить
И правильно. Нормальные люди смотрят наш Марафон. Влащенко и Мосейчук, Зеленский и Арестович. Вот что такое демократические и свободные СМИ.

А русским приходится правду искать в инете. Еще одно преимущество украинцев перед русскими - мы верим телевизору.
12.05.2022 12:34 Ответить
Вони менше довіряють телевізору, бо там реальність вже не така солодка.

Не хочуть вірити, що цвяхами та підшипниками не можуть себе забезпечити.

Та й регіональні новини із купою некрологів про "пагиб во время спэцаперации" вже не заходять під пиво.
12.05.2022 12:50 Ответить
Просто в кацапів старі телевізори ламаються, а нові купити вже не можуть...
12.05.2022 12:53 Ответить
Главная скрепа разгибается.
12.05.2022 12:56 Ответить
За то как верят наши ватники в Латвии из советской оккупации 😀 Вчера в связи с 9 мая видел некоторых. То что они говорят - полный комплект Соловъёва и Симонян. И это ещё с тем что каналов российского ватаТВ у нас отрубили уже давно.
12.05.2022 13:12 Ответить
 
 