Росіяни дедалі менше довіряють телебаченню, - дослідження

У березні та квітні знизилася частка росіян, які вважають телебачення найбільш надійним джерелом інформації. Довіра до інформації із соціальних мереж та месенджера Telegram, навпаки, підвищилася.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це йдеться в дослідженні рекламної групи GroupM.

У дослідженні Accelerate research зазначається, що 17 березня 33% респондентів називали телебачення найбільш надійним порівняно з іншими джерелами інформації. За даними на 27 квітня, так вважали 23% опитаних. Найсильніше знизилася довіра до телебачення у жителів невеликих міст: із 34 до 24%. У Москві та Санкт-Петербурзі частка так само скоротилася із 27 до 21%.

Водночас довіра до соціальних мереж та Telegram за півтора місяці зросла із 19 до 23%. Довіра до інтернет-ЗМІ та офіційних вебсайтів також впала із 26 до 23%. При цьому люди віком від 45 до 60 років почали частіше довіряти інтернет-сайтам: 25% у квітні проти 20% у березні.

За розрахунками на основі даних Mediascope, час, який проводить глядач за переглядом програм, знизився у деяких держканалів: "Перший канал" на 18%, НТВ – 6%. У "Росії 1" показник зберігся на колишньому рівні, а у "Росії 24" зріс більш ніж у половину.

Експерти вважають, що глядачі адаптувалися до шоку від початку війни та втратили інтерес до новин. Крім того, телеканали просувають єдину можливу точку зору на події, тому люди звертаються до інтернету, щоб дізнатися про деталі.

Бюджети російських телеканалів навряд чи постраждають від зниження інтересів до новин, але вони можуть дуже постраждати через відмову іноземних компаній розміщувати рекламу на російському телебаченні.

11 травня бойовики, що підтримуються Росією на Донбасі, заявили, що заблокували доступ до соцмереж Facebook та Instagram у районах, які вони незаконно контролюють із 2014 року.

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