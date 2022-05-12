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Росіяни дедалі менше довіряють телебаченню, - дослідження

пропаганда

У березні та квітні знизилася частка росіян, які вважають телебачення найбільш надійним джерелом інформації. Довіра до інформації із соціальних мереж та месенджера Telegram, навпаки, підвищилася.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це йдеться в дослідженні рекламної групи GroupM.

У дослідженні Accelerate research зазначається, що 17 березня 33% респондентів називали телебачення найбільш надійним порівняно з іншими джерелами інформації. За даними на 27 квітня, так вважали 23% опитаних. Найсильніше знизилася довіра до телебачення у жителів невеликих міст: із 34 до 24%. У Москві та Санкт-Петербурзі частка так само скоротилася із 27 до 21%.

Водночас довіра до соціальних мереж та Telegram за півтора місяці зросла із 19 до 23%. Довіра до інтернет-ЗМІ та офіційних вебсайтів також впала із 26 до 23%. При цьому люди віком від 45 до 60 років почали частіше довіряти інтернет-сайтам: 25% у квітні проти 20% у березні.

За розрахунками на основі даних Mediascope, час, який проводить глядач за переглядом програм, знизився у деяких держканалів: "Перший канал" на 18%, НТВ – 6%. У "Росії 1" показник зберігся на колишньому рівні, а у "Росії 24" зріс більш ніж у половину.

Експерти вважають, що глядачі адаптувалися до шоку від початку війни та втратили інтерес до новин. Крім того, телеканали просувають єдину можливу точку зору на події, тому люди звертаються до інтернету, щоб дізнатися про деталі.

Бюджети російських телеканалів навряд чи постраждають від зниження інтересів до новин, але вони можуть дуже постраждати через відмову іноземних компаній розміщувати рекламу на російському телебаченні.

11 травня бойовики, що підтримуються Росією на Донбасі, заявили, що заблокували доступ до соцмереж Facebook та Instagram у районах, які вони незаконно контролюють із 2014 року.

Також дивіться: В описах телеканалів і програми на Smart TV у Росії з'явився напис "На ваших руках кровь тысяч украинцев". ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

дослідження (613) росія (66197) телебачення (1175)


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Топ коментарі
+10
Пих*й, во что там верят не верят кацапы. Главное, чтобы дохли регулярно и помногу.
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12.05.2022 11:09 Відповісти
+7
та мабуть нам має бути пох.. на зомбі.
гадаю тільки кровю та вогнем можна пробудити їхню свідомість
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12.05.2022 10:53 Відповісти
+7
Від параної так легко не позбавитися!!!)))
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12.05.2022 10:55 Відповісти
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та мабуть нам має бути пох.. на зомбі.
гадаю тільки кровю та вогнем можна пробудити їхню свідомість
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12.05.2022 10:53 Відповісти
Від параної так легко не позбавитися!!!)))
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12.05.2022 10:55 Відповісти
На жаль,мужрий нарід нерередбачуваний !!!!!}))))
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12.05.2022 11:03 Відповісти
Але всеодно верещать що українців потрібно знищити.
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12.05.2022 10:59 Відповісти
Росєянє,це зайвохромосомні,мутовані потвори креилівської селекції,з параноїдною маячнею великодержавного шовінізма в голові!!!!}))))
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12.05.2022 10:59 Відповісти
І українці стали не довіряти Вовиному+Беніному єдиному телеканалу. Особисто я вже більше місяця навіть не включаю телевізор. Там лічіки ведучих з телеканалів 112 та 1+1, які гнали різну пургу, а зараз вони стали патріотами? Не вірю, краще все прочитати в інтернеті. З приходом Володі і його молодої комангди з молодої патрії регіонів, телевізор потихеньку вмирає.
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12.05.2022 11:00 Відповісти
А відносно Еспресо,пряиошо та 5-го як???)))
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12.05.2022 11:15 Відповісти
Вони вніті!
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12.05.2022 11:17 Відповісти
У мене на кабелі!!!
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12.05.2022 11:20 Відповісти
**прямого ,перепрошую!!
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12.05.2022 11:18 Відповісти
Перестають довіряти телевізору, тому смотрять ті ж програми але через інтернет
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12.05.2022 11:00 Відповісти
Пих*й, во что там верят не верят кацапы. Главное, чтобы дохли регулярно и помногу.
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12.05.2022 11:09 Відповісти
Как-же это случилось ,видимо что-то пошло не так ...
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12.05.2022 11:12 Відповісти
эта росиянка что протирает телевизоры хоть плюет на лысину путина - что бы лучше терлось ?
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12.05.2022 11:13 Відповісти
Відносно поганих та добрих расєян. В мене питаня!
Коли забутий борщ скис та засмердів,ви його весь в унітаз,чи намагаєтесь виловити з нього щось їстивне?
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12.05.2022 11:21 Відповісти
Щоб ще більше не довіряли можна гаратнути по останкінській телевежі...І так воно буде обов"язково...
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12.05.2022 11:27 Відповісти
В отличии от оружия , кремль ТВ убивает Душу, а это , в отличии от убийства физической оболочки - навсегда!
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12.05.2022 11:50 Відповісти
Холодильник победил телевизор?
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12.05.2022 11:51 Відповісти
Масове і безкоштовне телебачення це найгірше з того що сьогодні має людство. З 2005 кацапи почали дегуманізацію українців на всіх без винятку каналах. Результат - війна і ненависть до всього українського в **********. Наші приватні канали сприяли кацапам просуваючи кацапомовний контент. Усі. В більшій або меншій мірі. Особливо мерзенні з діючих це 1+1, НТН, Інтер. Тому коли в березні 2021 телевізор зламався не знайшов жодного аргумента за те щоб його відремонтувати або придбати новий. Натомість маю інтернет, багато читаю, слухаю релакс-fm і дбаю про наповненість холодильника. Виходить що у мене холодильник таки переміг телевізор. У кацапів цього не станеться ніколи бо це ментально тупі і ліниві почвари не здатні до критичного мислення.
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12.05.2022 12:15 Відповісти
И правильно. Нормальные люди смотрят наш Марафон. Влащенко и Мосейчук, Зеленский и Арестович. Вот что такое демократические и свободные СМИ.

А русским приходится правду искать в инете. Еще одно преимущество украинцев перед русскими - мы верим телевизору.
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12.05.2022 12:34 Відповісти
Вони менше довіряють телевізору, бо там реальність вже не така солодка.

Не хочуть вірити, що цвяхами та підшипниками не можуть себе забезпечити.

Та й регіональні новини із купою некрологів про "пагиб во время спэцаперации" вже не заходять під пиво.
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12.05.2022 12:50 Відповісти
Просто в кацапів старі телевізори ламаються, а нові купити вже не можуть...
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12.05.2022 12:53 Відповісти
Главная скрепа разгибается.
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12.05.2022 12:56 Відповісти
За то как верят наши ватники в Латвии из советской оккупации 😀 Вчера в связи с 9 мая видел некоторых. То что они говорят - полный комплект Соловъёва и Симонян. И это ещё с тем что каналов российского ватаТВ у нас отрубили уже давно.
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12.05.2022 13:12 Відповісти
 
 