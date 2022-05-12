РУС
В Луганской области российские оккупанты осуществляют несанкционированный отбор транзитного газа

Без воды и электричества – вся Луганщина, в Новопскове оккупанты самовольно вмешались в работу магистрального газопровода, транспортирующего газ в Луганщину и Донетчину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Отмечается, что более 21 тысячи абонентов Луганщины еще остаются с газом. Это жители пяти населенных пунктов, однако не в каждом из них газ есть везде.

"Вчера зафиксированы несанкционированные изменения режимов транспортировки газа, свидетельствующие о закрытии газовых кранов на компрессорной станции во временно оккупированном Новопскове. В частности, на магистральном газопроводе "Новопсков-Шебелинка", транспортирующем газ на территорию Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Смотрите: Вся Луганщина под плотным огнем захватчиков. Повреждены более 20 домов. Эвакуация пока не возможна из-за обстрелов, - Гайдай. ФОТО

Кроме того, Гайдай сообщил, что получена информация о самопроизвольном вмешательстве со стороны Новопсковской промплощадки в транзитные потоки газа. "Зафиксирован несанкционированный отбор транзитного газа из магистрального газопровода "Союз" в газопроводы на неконтролируемой Украиной территории Луганской и Донецкой областей. Фактически речь идет о краже газа", - подчеркивает руководитель Луганской ОВА.

Який козел невідключив???
12.05.2022 12:52 Ответить
Так они ж крадут не у нас а у Европы, мы ж у парашки газ не покупаем, так что пох
12.05.2022 12:53 Ответить
Вже крадуть самі у себе кацапський газ?
12.05.2022 12:54 Ответить
красть можно только до счетчика, после уже не считается
12.05.2022 12:56 Ответить
фсб і гру ******* газ,
потім скажуть що Україна вкрала

так як і масово мародерять на окупованих територіях
12.05.2022 16:06 Ответить
 
 