На Луганщині російські окупанти здійснюють несанкціонований відбір транзитного газу

газ

Без води та електрики – вся Луганщина, у Новопскові окупанти самовільно втрутились в роботу магістрального газогону, що транспортує газ до Луганщини і Донеччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Зазначається, що понад 21 тисяча абонентів Луганщини ще залишаються з газом. Це жителі п’ятьох населених пунктів, однак не у кожному з них газ є повсюди.

"Вчора зафіксовані несанкціоновані зміни режимів транспортування газу, які свідчать про закриття газових кранів на компресорній станції у тимчасово окупованому Новопскові. Зокрема, на магістральному газогоні "Новопсков-Шебелинка", що транспортує газ на територію Донецької та Луганської областей", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Луганщина невдовзі залишиться без газу через окупантів, мобільного зв'язку немає, гуманітарна допомога закінчується, - Гайдай

Крім того, Гайдай повідомив, що отримано інформацію про самовільне втручання з боку Новопсковського проммайданчика в транзитні потоки газу. "Зафіксовано несанкціонований відбір транзитного газу з магістрального газопроводу "Союз" в газопроводи на неконтрольованій Україною території Луганської та Донецької областей. Фактично мова йде про крадіжку газу", - наголошує керівник Луганської ОВА.

Автор: 

Який козел невідключив???
12.05.2022 12:52 Відповісти
Так они ж крадут не у нас а у Европы, мы ж у парашки газ не покупаем, так что пох
12.05.2022 12:53 Відповісти
Вже крадуть самі у себе кацапський газ?
12.05.2022 12:54 Відповісти
красть можно только до счетчика, после уже не считается
12.05.2022 12:56 Відповісти
фсб і гру ******* газ,
потім скажуть що Україна вкрала

так як і масово мародерять на окупованих територіях
12.05.2022 16:06 Відповісти
 
 