Энергетики возобновили электроснабжение еще для 7 тысяч семей, - ДТЭК

За минувшие сутки энергетики компании вернули свет для 7 395 семей в Киевской, Днепропетровской областях и Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

В частности, в Киевской области, аварийные бригады ДТЭК возобновили электроснабжение для 1 614 домов. Свет вернули частично в Гостомеле, Горенке, Ирпене и Буче Бучанского района, а также в селах Кухари и Тетеревское Вышгородском районе.

Без света остаются еще около 4 тысяч домохозяйств в 9 населенных пунктах области.

"12 мая энергетики ДТЭК продолжают выполнять работы по возврату света в населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов, в том числе по заявкам потребителей, вернувшихся в свои дома на освобожденных территориях", - отмечают в ДТЭК.

За прошедшие сутки бригады энергетиков смогли полностью или частично возобновить электроснабжение в 7 населенных пунктах Донецкой области. Снова со светом 5 118 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах. В области продолжаются активные боевые действия.

"Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", - отмечают в ДТЭК.

Также в Днепропетровской области возобновили электроснабжение для 663 семей, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов. Снова со светом еще более 1 600 семей: электромонтеры ДТЭК продолжают чинить сети на освобожденных территориях Киевщины.