Енергетики відновили електропостачання ще для 7 тисяч родин, - ДТЕК

За минулу добу енергетики компанії повернули світло для 7 395 родин у Київській, Дніпропетровській областях і на Донеччині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

Зокрема на Київщині, аварійні бригади ДТЕК відновили електропостачання для 1 614 осель. Світло повернули частково у Гостомелі, Горенці, Ірпені та Бучі Бучанського району, а також у селах Кухарі та Тетерівське, що у Вишгородському районі.

Без світла залишаються ще близько 4 тисяч домогосподарств у 9 населених пунктах області.

"12 травня енергетики ДТЕК продовжують виконувати роботи з повернення світла у населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів, у тому числі за заявками споживачів, що повернулися у свої будинки на звільнених територіях", - зазначають в ДТЕК.

За минулу добу бригади енергетиків змогли повністю чи частково відновити електропостачання у 7 населених пунктах на Донеччині. Знову зі світлом 5 118 родин у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах. В області тривають активні бойові дії.

"Найбільш складні напрямки – Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній", - зазначають в ДТЕК.

Також у Дніпропетровській області відновили електропостачання для 663 родин, що були знеструмленими через обстріли російських окупантів. Знову зі світлом ще понад 1 600 родин: електромонтери ДТЕК продовжують лагодити мережі на звільнених територіях Київщини.

