Экстракции защитников "Азовстали" не будет, - главарь террористов "ДНР" Пушилин

Россияне продолжают штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе. Они не согласны с применением процедуры "экстракшн".

Об этом сказал глава группировки "ДНР" Денис Пушилин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

"Там (на "Азовстали". – Ред.) уже все планомерно идет, все понятно. Гражданских нет, поэтому наши подразделения могут с холодной головой, с понятными расчетами могут выводить эту ситуацию к логическому завершению", – сказал он.

По словам Пушилина, Россия не собирается отзываться на просьбу о применении процедуры экстракции к защитникам "Азовстали".

"Почему они вдруг решили, что на это должны обращать внимание внешние силы? И что касается нас и касается России... Я говорю об этих всех припадках с всякого рода экстракшенами. Послушайте, но это же не экстрадиция. Они пытаются прийти к почетной капитуляции. Но какая почетная капитуляция? Почему мы должны по этому пути пойти", — заявил Пушилин.



Глава оккупационной администрации Донетчины хочет, чтобы защитники "Азовстали" "сложили оружие и пошли под трибунал".

