Экстракции защитников "Азовстали" не будет, - главарь террористов "ДНР" Пушилин

азовсталь,маріуполь

Россияне продолжают штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе. Они не согласны с применением процедуры "экстракшн".

Об этом сказал глава группировки "ДНР" Денис Пушилин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

"Там (на "Азовстали". – Ред.) уже все планомерно идет, все понятно. Гражданских нет, поэтому наши подразделения могут с холодной головой, с понятными расчетами могут выводить эту ситуацию к логическому завершению", – сказал он.

По словам Пушилина, Россия не собирается отзываться на просьбу о применении процедуры экстракции к защитникам "Азовстали".

"Почему они вдруг решили, что на это должны обращать внимание внешние силы? И что касается нас и касается России... Я говорю об этих всех припадках с всякого рода экстракшенами. Послушайте, но это же не экстрадиция. Они пытаются прийти к почетной капитуляции. Но какая почетная капитуляция? Почему мы должны по этому пути пойти", — заявил Пушилин.

Глава оккупационной администрации Донетчины хочет, чтобы защитники "Азовстали" "сложили оружие и пошли под трибунал".

Также читайте: Гражданские покинули завод "Азовсталь", - заместитель командира полка "Азов" Паламарь

Мариуполь (5747) Пушилин Денис (134) Азов (835) Азовсталь (382)
+71
Призначити винагороду за голову пушиліна і всіх членів його родини якщо така в нього є.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:21 Ответить
+46
Ви вже закатували Дена, який зброю склав. Тому ніхто зброю не складатиме. І ваших загинуть в 5 раз більше, ніж Азовців.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:21 Ответить
+29
"Голова окупаційної адміністрації Донеччини хоче, щоб захисники "Азовсталі" "склали зброю і пішли під трибунал". Под трибунал пойдёт Куйло, а ты просто сдохнешь.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:22 Ответить
Призначити винагороду за голову пушиліна і всіх членів його родини якщо така в нього є.
12.05.2022 13:21 Ответить
и не менять эту гниду с выводком
12.05.2022 13:23 Ответить
ПУШИЛИШ ТЫ УЖЕ ПОКОЙНИК..
ТЕБЕ НИГДЕ НЕ СПРЯТАТЬСЯ ТЕБЯ НАЙДУТ
А СКОРЕЕ ПУТИН ВСЕ ЖЕ ПРИКАЖЕТ ТЕБЯ В ПРОМЫШЛЕННУЮ МЯСОРУБКУ НА ФАРШ ПЕРЕРАБОТАТЬ И ПОТОМ ВСЕ СБРОСИТЬ В БОЧКУ С СЕРНОЙ КИСЛОТОЙ ...
12.05.2022 13:37 Ответить
ви мали на увазі чипушиліна ?
12.05.2022 13:45 Ответить
Взагалі-то воно - Пєтушилін.
12.05.2022 16:28 Ответить
От этого ммм-щика мало шо зависит! Ему как в рот насрут, так он и проглатывает!
12.05.2022 14:58 Ответить
Чиї підрозділи? Петушиліна? Хто дав дупі слово?
12.05.2022 13:21 Ответить
Кстати, про дупу. Генерал СВР пишет о том, что дупу чепушилина отымел Володин)))))
12.05.2022 14:40 Ответить
Ви вже закатували Дена, який зброю склав. Тому ніхто зброю не складатиме. І ваших загинуть в 5 раз більше, ніж Азовців.
12.05.2022 13:21 Ответить
це ***** прокаркало клювом чепушили
12.05.2022 13:21 Ответить
Чепушило, карма - вона така - через невеликий проміжок часу екстракція може знадобитися і тобі. Хоча ти змиєшся швидше. Тобі більше грози ь екстрадиції.
12.05.2022 13:21 Ответить
А еще чепушиле надо помнить о кастрации, а не об экстракции. Сказочный долбодятел...
12.05.2022 13:27 Ответить
https://www.facebook.com/100033812903877/videos/331876775552384/ Французи Відпи…ли 2-Х Руских!)) 9 Мая 10.30
12.05.2022 13:22 Ответить
Які ж то французи, коли розмовляють виключно англійською ?!
12.05.2022 13:31 Ответить
То англійські мати ? Ви ,рашики, не тільки тупі, але ще й глухі
12.05.2022 13:37 Ответить
"Голова окупаційної адміністрації Донеччини хоче, щоб захисники "Азовсталі" "склали зброю і пішли під трибунал". Под трибунал пойдёт Куйло, а ты просто сдохнешь.
12.05.2022 13:22 Ответить
Що пєтушилін про мирних жителів каже, Це відмазка така, що це опудало не може взяти Азовсталь? Щось не пригадую, щоб пєтушілін турбувався про життя мирних жителів, коли скидували на Маріуполь бомби та рівняли з землею. Скільки росія та ордло вбили місцевих тоді жителів - десятки тисяч!
12.05.2022 13:23 Ответить
а скільки вони вбили мирних мешканців в Донецьку і Луганську, щоб програбувати, щоб познущатися, а потім ще й картиночку пропагандистську забабахати.
12.05.2022 15:44 Ответить
тут інше питання: захер прогулявся з "ветерком". А цей чепушилін завдяки Зеко-манді ЄрЗе зачекався транспорту на концерт кобсздона ...
12.05.2022 13:25 Ответить
Висеть эта жирная мммщица будет красиво и точно без всяких экстракций.
12.05.2022 13:27 Ответить
пушилін, тобі гаплик
12.05.2022 13:27 Ответить
Будемо сподіватися, що це остання його промова. Більше слухати це лайно немає сенсу.
12.05.2022 13:30 Ответить
да, нерви-то не залізні.
12.05.2022 15:45 Ответить
Пушиліна на пушніну
12.05.2022 13:32 Ответить
до чого бідні звірі??
12.05.2022 13:58 Ответить
Ну що ж. Екстракції M67 (ну або РГД-5) з дупи чєпушиліна теж не буде.
12.05.2022 13:33 Ответить
это кабанчик еще хрюкает и верит в свое бесмертие...
12.05.2022 13:34 Ответить
Кстати давненько никого из лугандонских вождей не пристреливали,как то скучно даже стало..
12.05.2022 13:37 Ответить
Зеленський прибрав з розвідки тих, при кому знищували погань Захарченка, Моторолу, Гіві.
12.05.2022 14:09 Ответить
при зе чмо вообще тихо в днр...восток сдан, канал течет... быдло за границей скоро на выборы приедет за сватов голосовать...поржать так сказать
12.05.2022 15:26 Ответить
Пора этого ****** кончать .
12.05.2022 13:40 Ответить
А знаєте шо - судити цих лукашенків, чепушилиніх та інше х@йлогівно треба у вільній Білорусі!
Там є смертна кара...
12.05.2022 13:41 Ответить
Ну от, орки збираються наших героїв віддати під трибунал свавільний, тобто закатувати і знищити, а у нас Венедіктова збирається судити у загальному порядку (адвокати, апеляція, касація, УДЗ) вбивць мирних людей, гвалтівників та мародерів! У нас точно війна?!
12.05.2022 13:43 Ответить
Не знаю жодної країни яка б вела війну і не мала військової прокуратури та військових трибуналів. Напередодні війни Зєлєнскій з Вєнєдіктовой ці інститути знищили. Схоже що саме для того щоб затримані військові злочинці, мародери, колаборанти і зрадники були в безпеці...
12.05.2022 14:35 Ответить
Обдроченцев после этих слов в плен не брать .
12.05.2022 13:49 Ответить
та в них і так шансів вижити мінімум: і наші по ним б'ють; і касапи ззаду своїми заградотрядами...

Мене більше цікавить, щоб не поховалися добровільні запроданці-колаборанти штибу чепушиліна
12.05.2022 13:59 Ответить
ватажок деградантов
12.05.2022 14:07 Ответить
Своей смертью не умрет этот выродок, мы тоже доведем все до логического конца...
12.05.2022 14:10 Ответить
Буданов, який жив із рашистом в хаті іншого рашиста не ліквідував ЖОДНОГО главаря Лугандонії.
Всі смерті цих потвор траплялись ще при Бурбі.

Питання до розвідників буданових-арестовичив та найвеличнішого верховного головнокомандувача:
ЧОМУ Пушилін ще живий?
12.05.2022 14:11 Ответить
Ну нормальная тема. Делается предупреждение гражданским до какого числа они должны покинуть Донецк и расфигачить из артиллерии резиденцию этого чепушилина.
12.05.2022 14:12 Ответить
Головне не забути пушилці кишки випустити.
12.05.2022 14:13 Ответить
Главный боец Пушилин и его "очень важное" мнение.
Судя по карте и по динамике продвижения, вот вот так называемая "дыныры" останется без своей столицы....
12.05.2022 14:25 Ответить
Ударить по столице из всех орудий и посмотреть что путин будет делать.
12.05.2022 14:31 Ответить
І це чмо почало відкривати свого рота. Кацапи зібрали коло себе одних недороблених організмів. Кому здаватися ? Півням , для яких
еталон хоробрості кадирівські ссикливі вівці ?
12.05.2022 14:25 Ответить
Пушок если это произойдёт, то ты сам проживешь в этом рузьком мире живым весьма недолго… на концерт кабзона принимают всех желающих, а также бесплатнокатают на лифте и водят в ресторан «Сепар».
12.05.2022 14:25 Ответить
Зате кастрація петушиліна буде
12.05.2022 14:29 Ответить
Ну и чего здесь комментаторы взъелись на этого пушилина? Он никто и зовут его никак и, естественно, он озвучивает то, что ему приказали россияне.
Вы бы лучше задумались над тем, кто виноват в трагедии Азова и с кого следует спрашивать.
Ведь если бы россияне свободно не зашли в Херсон по разминированному крымскому перешейку и потом также свободно не заблокировали Мариуполь, то этой трагедии бы не случилось.
Ну а кто и по чьему указанию разминировал перед самой войной въезд в Крым, чтобы туда ездили Шатлы, вроде бы уже известно.
Если забыли, напомню.
Мадам Верещук в январе докладывала, что по указанию президента её ведомство провело разминирование. причём еще и досрочно.
И всё это было уже после предупреждения американцев, что Россия готовит нападение, а Крым был указан как одно из направлений этого нападения.
Что это было, дебилизм или предательство, уже не важно.
В любом случае именно эта власть привела к трагедии и Мариуполя, и Азова и именно она должна за это отвечать, а не записывать видосики с небритыми рожами.
12.05.2022 14:32 Ответить
Лучше давай проанализируем под каким предлогом они вообще полезли. Защитить созданные ними для агрессии против Украины проксиобразования. Минских соглашений больше нет.
12.05.2022 14:35 Ответить
Тобто за "про*обаний" південь України і як наслідок оточений Маріуполь відповідальність ніхто не несе?
12.05.2022 14:44 Ответить
А за про*баную Киевскую область, Черниговскую и Сумскую. Я не специалист в военной сфере. Говорят что это тактика такая, запустить их на свою территорию, чтобы был плацдарм где их можно перемалывать. Если смотреть на это шире, то какой был выход из Минских соглашений?
12.05.2022 14:48 Ответить
Зе влада несе повну відповідальність за ЗДАЧУ ПІВДНЯ України --
УКРАЇНЦІ НЕ ЗАБУВАЙТЕ ЦЕ КОЛИ Зе БУДЕ ВОЛАТИ ПРО МІРНИЄ ПЄРЄГОВОРИ
12.05.2022 14:48 Ответить
А хто такий Пеніс Душилін, щоб його цитувати? Чмо іпане кацапське.
12.05.2022 14:43 Ответить
Росія втратила ще один корабель у Чорному морі. Це сталося у ніч на 12 травня неподалік від острова Зміїний.

На борту спалахнула пожежа, наразі росіянам вдалося дотягти корабель до Севастополя. Про це з посиланням на джерела в українській розвідці https://t.me/chanel24/39611 повідомив 24 канал, пише https://news.obozrevatel.com/ukr/vojna-v-ukraine/rosiya-vtratila-sche-odin-korabel-u-chornomu-mori-pryamuvav-do-ostrova-zmiinij-zmi.htm Обозреватель

За даними журналістів, найвірогідніше постраждав корабель тилового забезпечення проєкту 23120. Таких в Росії лише два - "Всеволод Бобров" та "Ельбрус". Який саме з них невдало сходив до українського острова Зміїний - наразі невідомо.
12.05.2022 14:44 Ответить
Ще не вистачало сєпарського пєтушка тушиліна слухати який виконує волю кремля.
12.05.2022 14:44 Ответить
щось довго затримався на цьому світі цей емемешний підор, пора прийшла подумати як спровадити його до мотороли з захаром
12.05.2022 14:46 Ответить
12.05.2022 14:47 Ответить
Те, що бійців Азова не випустять ні за яких обставин, було зрозуміло з перших днів блокади. Адже ***** воює не за території і не за якихось абстрактних «рускогаварящіх», ***** воює за мізки свого багатомільйонного поголівья. Знищення або полон захисників Азовсталі нічого особливаго не дасть у військовому відношені, але яку переможну перемогу із цього зліпить пропаганда, можна легко собі уявити. Тому ніяки перемовини нідочого не призведуть.
ХЗ що робити.
12.05.2022 14:54 Ответить
Выпустят. Он же подсказку даёт как. Два пути как можно заставить кого то делать то что нужно тебе и то что не нужно этому кому то. Заинтересовать чем то нужным или принудить поставив что то под угрозу.
12.05.2022 15:11 Ответить
да уж, перемога, з усіх сторін накинулися найелітнішими військами, в тому ж Маріуполі смерть не одна сотня орків знайшла, а ще тисячі знайдуть.
12.05.2022 15:55 Ответить
Коли вже ту паскуду пушиліна приберуть ? та і ОРДЛо живе спокійно ніхто не обстрілює на відміну від наших міст ,може пора давати відповід і досить гратись "наші люди " вони вибрали свій шлях це вороги.
12.05.2022 15:28 Ответить
а может по ордилу вдарить? чтобы не указывали что делать
12.05.2022 15:29 Ответить
Значить йде тупа зачистка, бо азовці щось знають
12.05.2022 15:35 Ответить
Пеніс Душілін , коли ти попадешся в руки наших воїнів , тебе будуть
манік'юрними ножничками і шматувати твою тушку , мразь ти тупа 😠
12.05.2022 15:42 Ответить
Тоді мотузка буде без мила)))
12.05.2022 15:42 Ответить
Осмелело, падло!Где ССО? Почему эта гнида Петушилин и его подельник Пасечник что-то смеют без страха за свою шкуру вещать, пусть с чужого голоса? Вообразили себя "новыми Кадыровыми"?
12.05.2022 15:48 Ответить
Коли ми підемо у контрнаступ то також не буде ніяких перемовин чи екстракції, тільки знищення.
12.05.2022 16:09 Ответить
Смотрите к едреней фене Донецк, и Марик до конца, но нужно освободить наших спартанцев. Донецк сотрите к чертовой матери, сам бывший дончанин, мне не жаль ни капельки , да и люди которые проукраинскип остались там, тоже такого мнения!
12.05.2022 16:24 Ответить
Удивительно почему не работает ССО. Ведь могли же отправить к праотцам гиви, моторьІло, захерченка и многих других. Ребята берите живьІм генералом кацапских и меняйте.
12.05.2022 16:55 Ответить
це треба війська і техніку НАТО (як мінімум, US+UK) ввести на територію України, та ще й в Чорне море, і в Азовське - і тоді можна буде гасити касапів по твоєму плану...
12.05.2022 17:46 Ответить
до чого тут пушилін і його ніким не визнана конституція.Це не йому вирішувати.А він спочатку нехай відповість за зраду України
12.05.2022 18:31 Ответить
 
 