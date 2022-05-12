Экстракции защитников "Азовстали" не будет, - главарь террористов "ДНР" Пушилин
Россияне продолжают штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе. Они не согласны с применением процедуры "экстракшн".
Об этом сказал глава группировки "ДНР" Денис Пушилин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".
"Там (на "Азовстали". – Ред.) уже все планомерно идет, все понятно. Гражданских нет, поэтому наши подразделения могут с холодной головой, с понятными расчетами могут выводить эту ситуацию к логическому завершению", – сказал он.
По словам Пушилина, Россия не собирается отзываться на просьбу о применении процедуры экстракции к защитникам "Азовстали".
"Почему они вдруг решили, что на это должны обращать внимание внешние силы? И что касается нас и касается России... Я говорю об этих всех припадках с всякого рода экстракшенами. Послушайте, но это же не экстрадиция. Они пытаются прийти к почетной капитуляции. Но какая почетная капитуляция? Почему мы должны по этому пути пойти", — заявил Пушилин.
Глава оккупационной администрации Донетчины хочет, чтобы защитники "Азовстали" "сложили оружие и пошли под трибунал".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ТЕБЕ НИГДЕ НЕ СПРЯТАТЬСЯ ТЕБЯ НАЙДУТ
А СКОРЕЕ ПУТИН ВСЕ ЖЕ ПРИКАЖЕТ ТЕБЯ В ПРОМЫШЛЕННУЮ МЯСОРУБКУ НА ФАРШ ПЕРЕРАБОТАТЬ И ПОТОМ ВСЕ СБРОСИТЬ В БОЧКУ С СЕРНОЙ КИСЛОТОЙ ...
Там є смертна кара...
Мене більше цікавить, щоб не поховалися добровільні запроданці-колаборанти штибу чепушиліна
Всі смерті цих потвор траплялись ще при Бурбі.
Питання до розвідників буданових-арестовичив та найвеличнішого верховного головнокомандувача:
ЧОМУ Пушилін ще живий?
Судя по карте и по динамике продвижения, вот вот так называемая "дыныры" останется без своей столицы....
еталон хоробрості кадирівські ссикливі вівці ?
Вы бы лучше задумались над тем, кто виноват в трагедии Азова и с кого следует спрашивать.
Ведь если бы россияне свободно не зашли в Херсон по разминированному крымскому перешейку и потом также свободно не заблокировали Мариуполь, то этой трагедии бы не случилось.
Ну а кто и по чьему указанию разминировал перед самой войной въезд в Крым, чтобы туда ездили Шатлы, вроде бы уже известно.
Если забыли, напомню.
Мадам Верещук в январе докладывала, что по указанию президента её ведомство провело разминирование. причём еще и досрочно.
И всё это было уже после предупреждения американцев, что Россия готовит нападение, а Крым был указан как одно из направлений этого нападения.
Что это было, дебилизм или предательство, уже не важно.
В любом случае именно эта власть привела к трагедии и Мариуполя, и Азова и именно она должна за это отвечать, а не записывать видосики с небритыми рожами.
УКРАЇНЦІ НЕ ЗАБУВАЙТЕ ЦЕ КОЛИ Зе БУДЕ ВОЛАТИ ПРО МІРНИЄ ПЄРЄГОВОРИ
На борту спалахнула пожежа, наразі росіянам вдалося дотягти корабель до Севастополя. Про це з посиланням на джерела в українській розвідці https://t.me/chanel24/39611 повідомив 24 канал, пише https://news.obozrevatel.com/ukr/vojna-v-ukraine/rosiya-vtratila-sche-odin-korabel-u-chornomu-mori-pryamuvav-do-ostrova-zmiinij-zmi.htm Обозреватель
За даними журналістів, найвірогідніше постраждав корабель тилового забезпечення проєкту 23120. Таких в Росії лише два - "Всеволод Бобров" та "Ельбрус". Який саме з них невдало сходив до українського острова Зміїний - наразі невідомо.
ХЗ що робити.
манік'юрними ножничками і шматувати твою тушку , мразь ти тупа 😠