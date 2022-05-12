УКР
Екстракції захисників "Азовсталі" не буде, - ватажок терористів "ДНР" Пушилін

азовсталь,маріуполь

Росіяни продовжують штурм заводу "Азовсталь" в Маріуполі. Вони не згодні на застосування процедури "екстракшн".

Про це сказав ватажок угруповання "ДНР" Денис Пушилін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Новости Донбасса".

"Там (на "Азовсталі". - Ред.) уже все планомірно йде, все зрозуміло. Цивільних немає, тому наші підрозділи можуть з холодною головою, зі зрозумілими розрахунками можуть виводити цю ситуацію до логічного завершення", - сказав він.

За словами Пушиліна, Росія не збирається відгукуватися на прохання про застосування процедури екстракції до захисників "Азовсталі".

"Чому вони вирішили, що на це повинні звертати увагу зовнішні сили? І щодо нас, і щодо Росії... Я говорю про всілякі екстракшени. Послухайте, але ж це не екстрадиція. Вони намагаються дійти до почесної капітуляції. Але яка почесна капітуляція? Чому ми повинні цим шляхом піти?" - сказав він.

Читайте: "Допоможи нам вийти з Азовсталі", - командир морпіхів Волина звернувся до Ілона Маска

Голова окупаційної адміністрації Донеччини хоче, щоб захисники "Азовсталі" "склали зброю і пішли під трибунал".

Автор: 

Маріуполь (3267) Пушилін Денис (135) Азов (819) Азовсталь (448)
Топ коментарі
+71
Призначити винагороду за голову пушиліна і всіх членів його родини якщо така в нього є.
показати весь коментар
12.05.2022 13:21 Відповісти
+46
Ви вже закатували Дена, який зброю склав. Тому ніхто зброю не складатиме. І ваших загинуть в 5 раз більше, ніж Азовців.
показати весь коментар
12.05.2022 13:21 Відповісти
+29
"Голова окупаційної адміністрації Донеччини хоче, щоб захисники "Азовсталі" "склали зброю і пішли під трибунал". Под трибунал пойдёт Куйло, а ты просто сдохнешь.
показати весь коментар
12.05.2022 13:22 Відповісти
Призначити винагороду за голову пушиліна і всіх членів його родини якщо така в нього є.
показати весь коментар
12.05.2022 13:21 Відповісти
и не менять эту гниду с выводком
показати весь коментар
12.05.2022 13:23 Відповісти
ПУШИЛИШ ТЫ УЖЕ ПОКОЙНИК..
ТЕБЕ НИГДЕ НЕ СПРЯТАТЬСЯ ТЕБЯ НАЙДУТ
А СКОРЕЕ ПУТИН ВСЕ ЖЕ ПРИКАЖЕТ ТЕБЯ В ПРОМЫШЛЕННУЮ МЯСОРУБКУ НА ФАРШ ПЕРЕРАБОТАТЬ И ПОТОМ ВСЕ СБРОСИТЬ В БОЧКУ С СЕРНОЙ КИСЛОТОЙ ...
показати весь коментар
12.05.2022 13:37 Відповісти
ви мали на увазі чипушиліна ?
показати весь коментар
12.05.2022 13:45 Відповісти
Взагалі-то воно - Пєтушилін.
показати весь коментар
12.05.2022 16:28 Відповісти
От этого ммм-щика мало шо зависит! Ему как в рот насрут, так он и проглатывает!
показати весь коментар
12.05.2022 14:58 Відповісти
Чиї підрозділи? Петушиліна? Хто дав дупі слово?
показати весь коментар
12.05.2022 13:21 Відповісти
Кстати, про дупу. Генерал СВР пишет о том, что дупу чепушилина отымел Володин)))))
показати весь коментар
12.05.2022 14:40 Відповісти
Ви вже закатували Дена, який зброю склав. Тому ніхто зброю не складатиме. І ваших загинуть в 5 раз більше, ніж Азовців.
показати весь коментар
12.05.2022 13:21 Відповісти
це ***** прокаркало клювом чепушили
показати весь коментар
12.05.2022 13:21 Відповісти
Чепушило, карма - вона така - через невеликий проміжок часу екстракція може знадобитися і тобі. Хоча ти змиєшся швидше. Тобі більше грози ь екстрадиції.
показати весь коментар
12.05.2022 13:21 Відповісти
А еще чепушиле надо помнить о кастрации, а не об экстракции. Сказочный долбодятел...
показати весь коментар
12.05.2022 13:27 Відповісти
https://www.facebook.com/100033812903877/videos/331876775552384/ Французи Відпи…ли 2-Х Руских!)) 9 Мая 10.30
показати весь коментар
12.05.2022 13:22 Відповісти
Які ж то французи, коли розмовляють виключно англійською ?!
показати весь коментар
12.05.2022 13:31 Відповісти
То англійські мати ? Ви ,рашики, не тільки тупі, але ще й глухі
показати весь коментар
12.05.2022 13:37 Відповісти
"Голова окупаційної адміністрації Донеччини хоче, щоб захисники "Азовсталі" "склали зброю і пішли під трибунал". Под трибунал пойдёт Куйло, а ты просто сдохнешь.
показати весь коментар
12.05.2022 13:22 Відповісти
Що пєтушилін про мирних жителів каже, Це відмазка така, що це опудало не може взяти Азовсталь? Щось не пригадую, щоб пєтушілін турбувався про життя мирних жителів, коли скидували на Маріуполь бомби та рівняли з землею. Скільки росія та ордло вбили місцевих тоді жителів - десятки тисяч!
показати весь коментар
12.05.2022 13:23 Відповісти
а скільки вони вбили мирних мешканців в Донецьку і Луганську, щоб програбувати, щоб познущатися, а потім ще й картиночку пропагандистську забабахати.
показати весь коментар
12.05.2022 15:44 Відповісти
тут інше питання: захер прогулявся з "ветерком". А цей чепушилін завдяки Зеко-манді ЄрЗе зачекався транспорту на концерт кобсздона ...
показати весь коментар
12.05.2022 13:25 Відповісти
Висеть эта жирная мммщица будет красиво и точно без всяких экстракций.
показати весь коментар
12.05.2022 13:27 Відповісти
пушилін, тобі гаплик
показати весь коментар
12.05.2022 13:27 Відповісти
Будемо сподіватися, що це остання його промова. Більше слухати це лайно немає сенсу.
показати весь коментар
12.05.2022 13:30 Відповісти
да, нерви-то не залізні.
показати весь коментар
12.05.2022 15:45 Відповісти
Пушиліна на пушніну
показати весь коментар
12.05.2022 13:32 Відповісти
до чого бідні звірі??
показати весь коментар
12.05.2022 13:58 Відповісти
Ну що ж. Екстракції M67 (ну або РГД-5) з дупи чєпушиліна теж не буде.
показати весь коментар
12.05.2022 13:33 Відповісти
это кабанчик еще хрюкает и верит в свое бесмертие...
показати весь коментар
12.05.2022 13:34 Відповісти
Кстати давненько никого из лугандонских вождей не пристреливали,как то скучно даже стало..
показати весь коментар
12.05.2022 13:37 Відповісти
Зеленський прибрав з розвідки тих, при кому знищували погань Захарченка, Моторолу, Гіві.
показати весь коментар
12.05.2022 14:09 Відповісти
при зе чмо вообще тихо в днр...восток сдан, канал течет... быдло за границей скоро на выборы приедет за сватов голосовать...поржать так сказать
показати весь коментар
12.05.2022 15:26 Відповісти
Пора этого ****** кончать .
показати весь коментар
12.05.2022 13:40 Відповісти
А знаєте шо - судити цих лукашенків, чепушилиніх та інше х@йлогівно треба у вільній Білорусі!
Там є смертна кара...
показати весь коментар
12.05.2022 13:41 Відповісти
Ну от, орки збираються наших героїв віддати під трибунал свавільний, тобто закатувати і знищити, а у нас Венедіктова збирається судити у загальному порядку (адвокати, апеляція, касація, УДЗ) вбивць мирних людей, гвалтівників та мародерів! У нас точно війна?!
показати весь коментар
12.05.2022 13:43 Відповісти
Не знаю жодної країни яка б вела війну і не мала військової прокуратури та військових трибуналів. Напередодні війни Зєлєнскій з Вєнєдіктовой ці інститути знищили. Схоже що саме для того щоб затримані військові злочинці, мародери, колаборанти і зрадники були в безпеці...
показати весь коментар
12.05.2022 14:35 Відповісти
Обдроченцев после этих слов в плен не брать .
показати весь коментар
12.05.2022 13:49 Відповісти
та в них і так шансів вижити мінімум: і наші по ним б'ють; і касапи ззаду своїми заградотрядами...

Мене більше цікавить, щоб не поховалися добровільні запроданці-колаборанти штибу чепушиліна
показати весь коментар
12.05.2022 13:59 Відповісти
ватажок деградантов
показати весь коментар
12.05.2022 14:07 Відповісти
Своей смертью не умрет этот выродок, мы тоже доведем все до логического конца...
показати весь коментар
12.05.2022 14:10 Відповісти
Буданов, який жив із рашистом в хаті іншого рашиста не ліквідував ЖОДНОГО главаря Лугандонії.
Всі смерті цих потвор траплялись ще при Бурбі.

Питання до розвідників буданових-арестовичив та найвеличнішого верховного головнокомандувача:
ЧОМУ Пушилін ще живий?
показати весь коментар
12.05.2022 14:11 Відповісти
Ну нормальная тема. Делается предупреждение гражданским до какого числа они должны покинуть Донецк и расфигачить из артиллерии резиденцию этого чепушилина.
показати весь коментар
12.05.2022 14:12 Відповісти
Головне не забути пушилці кишки випустити.
показати весь коментар
12.05.2022 14:13 Відповісти
Главный боец Пушилин и его "очень важное" мнение.
Судя по карте и по динамике продвижения, вот вот так называемая "дыныры" останется без своей столицы....
показати весь коментар
12.05.2022 14:25 Відповісти
Ударить по столице из всех орудий и посмотреть что путин будет делать.
показати весь коментар
12.05.2022 14:31 Відповісти
І це чмо почало відкривати свого рота. Кацапи зібрали коло себе одних недороблених організмів. Кому здаватися ? Півням , для яких
еталон хоробрості кадирівські ссикливі вівці ?
показати весь коментар
12.05.2022 14:25 Відповісти
Пушок если это произойдёт, то ты сам проживешь в этом рузьком мире живым весьма недолго… на концерт кабзона принимают всех желающих, а также бесплатнокатают на лифте и водят в ресторан «Сепар».
показати весь коментар
12.05.2022 14:25 Відповісти
Зате кастрація петушиліна буде
показати весь коментар
12.05.2022 14:29 Відповісти
Ну и чего здесь комментаторы взъелись на этого пушилина? Он никто и зовут его никак и, естественно, он озвучивает то, что ему приказали россияне.
Вы бы лучше задумались над тем, кто виноват в трагедии Азова и с кого следует спрашивать.
Ведь если бы россияне свободно не зашли в Херсон по разминированному крымскому перешейку и потом также свободно не заблокировали Мариуполь, то этой трагедии бы не случилось.
Ну а кто и по чьему указанию разминировал перед самой войной въезд в Крым, чтобы туда ездили Шатлы, вроде бы уже известно.
Если забыли, напомню.
Мадам Верещук в январе докладывала, что по указанию президента её ведомство провело разминирование. причём еще и досрочно.
И всё это было уже после предупреждения американцев, что Россия готовит нападение, а Крым был указан как одно из направлений этого нападения.
Что это было, дебилизм или предательство, уже не важно.
В любом случае именно эта власть привела к трагедии и Мариуполя, и Азова и именно она должна за это отвечать, а не записывать видосики с небритыми рожами.
показати весь коментар
12.05.2022 14:32 Відповісти
Лучше давай проанализируем под каким предлогом они вообще полезли. Защитить созданные ними для агрессии против Украины проксиобразования. Минских соглашений больше нет.
показати весь коментар
12.05.2022 14:35 Відповісти
Тобто за "про*обаний" південь України і як наслідок оточений Маріуполь відповідальність ніхто не несе?
показати весь коментар
12.05.2022 14:44 Відповісти
А за про*баную Киевскую область, Черниговскую и Сумскую. Я не специалист в военной сфере. Говорят что это тактика такая, запустить их на свою территорию, чтобы был плацдарм где их можно перемалывать. Если смотреть на это шире, то какой был выход из Минских соглашений?
показати весь коментар
12.05.2022 14:48 Відповісти
Зе влада несе повну відповідальність за ЗДАЧУ ПІВДНЯ України --
УКРАЇНЦІ НЕ ЗАБУВАЙТЕ ЦЕ КОЛИ Зе БУДЕ ВОЛАТИ ПРО МІРНИЄ ПЄРЄГОВОРИ
показати весь коментар
12.05.2022 14:48 Відповісти
А хто такий Пеніс Душилін, щоб його цитувати? Чмо іпане кацапське.
показати весь коментар
12.05.2022 14:43 Відповісти
Росія втратила ще один корабель у Чорному морі. Це сталося у ніч на 12 травня неподалік від острова Зміїний.

На борту спалахнула пожежа, наразі росіянам вдалося дотягти корабель до Севастополя. Про це з посиланням на джерела в українській розвідці https://t.me/chanel24/39611 повідомив 24 канал, пише https://news.obozrevatel.com/ukr/vojna-v-ukraine/rosiya-vtratila-sche-odin-korabel-u-chornomu-mori-pryamuvav-do-ostrova-zmiinij-zmi.htm Обозреватель

За даними журналістів, найвірогідніше постраждав корабель тилового забезпечення проєкту 23120. Таких в Росії лише два - "Всеволод Бобров" та "Ельбрус". Який саме з них невдало сходив до українського острова Зміїний - наразі невідомо.
показати весь коментар
12.05.2022 14:44 Відповісти
Ще не вистачало сєпарського пєтушка тушиліна слухати який виконує волю кремля.
показати весь коментар
12.05.2022 14:44 Відповісти
щось довго затримався на цьому світі цей емемешний підор, пора прийшла подумати як спровадити його до мотороли з захаром
показати весь коментар
12.05.2022 14:46 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 14:47 Відповісти
Те, що бійців Азова не випустять ні за яких обставин, було зрозуміло з перших днів блокади. Адже ***** воює не за території і не за якихось абстрактних «рускогаварящіх», ***** воює за мізки свого багатомільйонного поголівья. Знищення або полон захисників Азовсталі нічого особливаго не дасть у військовому відношені, але яку переможну перемогу із цього зліпить пропаганда, можна легко собі уявити. Тому ніяки перемовини нідочого не призведуть.
ХЗ що робити.
показати весь коментар
12.05.2022 14:54 Відповісти
Выпустят. Он же подсказку даёт как. Два пути как можно заставить кого то делать то что нужно тебе и то что не нужно этому кому то. Заинтересовать чем то нужным или принудить поставив что то под угрозу.
показати весь коментар
12.05.2022 15:11 Відповісти
да уж, перемога, з усіх сторін накинулися найелітнішими військами, в тому ж Маріуполі смерть не одна сотня орків знайшла, а ще тисячі знайдуть.
показати весь коментар
12.05.2022 15:55 Відповісти
Коли вже ту паскуду пушиліна приберуть ? та і ОРДЛо живе спокійно ніхто не обстрілює на відміну від наших міст ,може пора давати відповід і досить гратись "наші люди " вони вибрали свій шлях це вороги.
показати весь коментар
12.05.2022 15:28 Відповісти
а может по ордилу вдарить? чтобы не указывали что делать
показати весь коментар
12.05.2022 15:29 Відповісти
Значить йде тупа зачистка, бо азовці щось знають
показати весь коментар
12.05.2022 15:35 Відповісти
Пеніс Душілін , коли ти попадешся в руки наших воїнів , тебе будуть
манік'юрними ножничками і шматувати твою тушку , мразь ти тупа 😠
показати весь коментар
12.05.2022 15:42 Відповісти
Тоді мотузка буде без мила)))
показати весь коментар
12.05.2022 15:42 Відповісти
Осмелело, падло!Где ССО? Почему эта гнида Петушилин и его подельник Пасечник что-то смеют без страха за свою шкуру вещать, пусть с чужого голоса? Вообразили себя "новыми Кадыровыми"?
показати весь коментар
12.05.2022 15:48 Відповісти
Коли ми підемо у контрнаступ то також не буде ніяких перемовин чи екстракції, тільки знищення.
показати весь коментар
12.05.2022 16:09 Відповісти
Смотрите к едреней фене Донецк, и Марик до конца, но нужно освободить наших спартанцев. Донецк сотрите к чертовой матери, сам бывший дончанин, мне не жаль ни капельки , да и люди которые проукраинскип остались там, тоже такого мнения!
показати весь коментар
12.05.2022 16:24 Відповісти
Удивительно почему не работает ССО. Ведь могли же отправить к праотцам гиви, моторьІло, захерченка и многих других. Ребята берите живьІм генералом кацапских и меняйте.
показати весь коментар
12.05.2022 16:55 Відповісти
це треба війська і техніку НАТО (як мінімум, US+UK) ввести на територію України, та ще й в Чорне море, і в Азовське - і тоді можна буде гасити касапів по твоєму плану...
показати весь коментар
12.05.2022 17:46 Відповісти
до чого тут пушилін і його ніким не визнана конституція.Це не йому вирішувати.А він спочатку нехай відповість за зраду України
показати весь коментар
12.05.2022 18:31 Відповісти
 
 