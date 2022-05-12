Екстракції захисників "Азовсталі" не буде, - ватажок терористів "ДНР" Пушилін
Росіяни продовжують штурм заводу "Азовсталь" в Маріуполі. Вони не згодні на застосування процедури "екстракшн".
Про це сказав ватажок угруповання "ДНР" Денис Пушилін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Новости Донбасса".
"Там (на "Азовсталі". - Ред.) уже все планомірно йде, все зрозуміло. Цивільних немає, тому наші підрозділи можуть з холодною головою, зі зрозумілими розрахунками можуть виводити цю ситуацію до логічного завершення", - сказав він.
За словами Пушиліна, Росія не збирається відгукуватися на прохання про застосування процедури екстракції до захисників "Азовсталі".
"Чому вони вирішили, що на це повинні звертати увагу зовнішні сили? І щодо нас, і щодо Росії... Я говорю про всілякі екстракшени. Послухайте, але ж це не екстрадиція. Вони намагаються дійти до почесної капітуляції. Але яка почесна капітуляція? Чому ми повинні цим шляхом піти?" - сказав він.
Голова окупаційної адміністрації Донеччини хоче, щоб захисники "Азовсталі" "склали зброю і пішли під трибунал".
ТЕБЕ НИГДЕ НЕ СПРЯТАТЬСЯ ТЕБЯ НАЙДУТ
А СКОРЕЕ ПУТИН ВСЕ ЖЕ ПРИКАЖЕТ ТЕБЯ В ПРОМЫШЛЕННУЮ МЯСОРУБКУ НА ФАРШ ПЕРЕРАБОТАТЬ И ПОТОМ ВСЕ СБРОСИТЬ В БОЧКУ С СЕРНОЙ КИСЛОТОЙ ...
Там є смертна кара...
Мене більше цікавить, щоб не поховалися добровільні запроданці-колаборанти штибу чепушиліна
Всі смерті цих потвор траплялись ще при Бурбі.
Питання до розвідників буданових-арестовичив та найвеличнішого верховного головнокомандувача:
ЧОМУ Пушилін ще живий?
Судя по карте и по динамике продвижения, вот вот так называемая "дыныры" останется без своей столицы....
еталон хоробрості кадирівські ссикливі вівці ?
Вы бы лучше задумались над тем, кто виноват в трагедии Азова и с кого следует спрашивать.
Ведь если бы россияне свободно не зашли в Херсон по разминированному крымскому перешейку и потом также свободно не заблокировали Мариуполь, то этой трагедии бы не случилось.
Ну а кто и по чьему указанию разминировал перед самой войной въезд в Крым, чтобы туда ездили Шатлы, вроде бы уже известно.
Если забыли, напомню.
Мадам Верещук в январе докладывала, что по указанию президента её ведомство провело разминирование. причём еще и досрочно.
И всё это было уже после предупреждения американцев, что Россия готовит нападение, а Крым был указан как одно из направлений этого нападения.
Что это было, дебилизм или предательство, уже не важно.
В любом случае именно эта власть привела к трагедии и Мариуполя, и Азова и именно она должна за это отвечать, а не записывать видосики с небритыми рожами.
УКРАЇНЦІ НЕ ЗАБУВАЙТЕ ЦЕ КОЛИ Зе БУДЕ ВОЛАТИ ПРО МІРНИЄ ПЄРЄГОВОРИ
На борту спалахнула пожежа, наразі росіянам вдалося дотягти корабель до Севастополя. Про це з посиланням на джерела в українській розвідці https://t.me/chanel24/39611 повідомив 24 канал, пише https://news.obozrevatel.com/ukr/vojna-v-ukraine/rosiya-vtratila-sche-odin-korabel-u-chornomu-mori-pryamuvav-do-ostrova-zmiinij-zmi.htm Обозреватель
За даними журналістів, найвірогідніше постраждав корабель тилового забезпечення проєкту 23120. Таких в Росії лише два - "Всеволод Бобров" та "Ельбрус". Який саме з них невдало сходив до українського острова Зміїний - наразі невідомо.
ХЗ що робити.
манік'юрними ножничками і шматувати твою тушку , мразь ти тупа 😠