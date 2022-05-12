Екстракції захисників "Азовсталі" не буде, - ватажок терористів "ДНР" Пушилін

Росіяни продовжують штурм заводу "Азовсталь" в Маріуполі. Вони не згодні на застосування процедури "екстракшн".

Про це сказав ватажок угруповання "ДНР" Денис Пушилін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Новости Донбасса".

"Там (на "Азовсталі". - Ред.) уже все планомірно йде, все зрозуміло. Цивільних немає, тому наші підрозділи можуть з холодною головою, зі зрозумілими розрахунками можуть виводити цю ситуацію до логічного завершення", - сказав він.

За словами Пушиліна, Росія не збирається відгукуватися на прохання про застосування процедури екстракції до захисників "Азовсталі".

"Чому вони вирішили, що на це повинні звертати увагу зовнішні сили? І щодо нас, і щодо Росії... Я говорю про всілякі екстракшени. Послухайте, але ж це не екстрадиція. Вони намагаються дійти до почесної капітуляції. Але яка почесна капітуляція? Чому ми повинні цим шляхом піти?" - сказав він.

Голова окупаційної адміністрації Донеччини хоче, щоб захисники "Азовсталі" "склали зброю і пішли під трибунал".