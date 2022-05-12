РУС
Россия – прямая угроза мировому порядку, – фон дер Ляйен

ляйен

Россия является прямой угрозой мировому порядку из-за войны против Украины и отношений с Китаем. Москва и Пекин призывают к "новым" и очень произвольным международным отношениям.

Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в Токио на саммите ЕС-Япония, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

"Россия сегодня является самой прямой угрозой мировому порядку с ее варварской войной против Украины и тревожным пактом с Китаем и их призывом к "новым" и очень произвольным международным отношениям", - сказала она.

По ее словам, на карту поставлено не только будущее Украины и Европы, но и весь миропорядок, основанный на международных правилах.

В свою очередь присутствовавший на саммите глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что сотрудничество ЕС и Японии в Украине имеет решающее значение в Европе, но оно также важно в Тихоокеанском регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен обсудила нефтяное эмбарго с Орбаном: Прогресс есть, но нужна дальнейшая работа

"Мы также хотим углубить наши консультации по упорному Китаю. Мы считаем, что Китай должен стать в защиту многосторонней системы, от которой он выиграл в развитии своей страны", - отметил Мишель.

Если завтра ***** позвонит зегеваре и скажет: "Я тут подумал, хочешь мне в глаз зазирнутрь?". То думаю боневтик согласится сразу. Ведь это его фетиш
12.05.2022 13:35 Ответить
Тільки Зеля не прозрів.
12.05.2022 13:33 Ответить
Волали рівно до 2019р. А потім почали шукати мир в очах Путіна. То ж не тільки Захід у всьому винен.
12.05.2022 13:49 Ответить
Тільки Зеля не прозрів.
12.05.2022 13:33 Ответить
Если завтра ***** позвонит зегеваре и скажет: "Я тут подумал, хочешь мне в глаз зазирнутрь?". То думаю боневтик согласится сразу. Ведь это его фетиш
12.05.2022 13:35 Ответить
Нужно больше оружия и денег!!!!
12.05.2022 13:33 Ответить
Доходило довго. Сподіваюся, висновки вже зроблено і заходи затверджені?
12.05.2022 13:35 Ответить
Ой да. Ми волали про це на весь світ з 2014 року.
А ви завдяки зусиллям Меркель і Ко прогледіли.
12.05.2022 13:40 Ответить
Волали рівно до 2019р. А потім почали шукати мир в очах Путіна. То ж не тільки Захід у всьому винен.
12.05.2022 13:49 Ответить
вони пряма загроза людству як такому, та флорі і фауні Землі.
12.05.2022 13:45 Ответить
Коли запаребрік зникне з лиця Землі - увесь світ зітхне з полегшенням.
12.05.2022 13:46 Ответить
не тільки порядку , а взагалі загроза світу і поки цей Мордор існує ця загроза нікуди не подінеться
12.05.2022 13:52 Ответить
росийский вопрос нужно решать всем миром и в ближайшее время что бы понятия росия и руский не было полная денацификация и полная демилитаризация
12.05.2022 13:57 Ответить
Сегодняшний "русский" это вчерашний "русскоязычный" уже не помнящий кем он был позавчера. Продукт имперских амбиций московии. Распадётся империя - исчезнут "русские", как исчез "советский народ" с развалом совка. Не так быстро как "совки", но и тем не менее неотвратимо. Главное в очередной раз не наступить на те же самые грабли, и не выкормить "ножками буша" очередное "вставание с колен". Толерантность по отношению к московии преступна и бесчеловечна...
12.05.2022 14:40 Ответить
Коллективное ***** должно быть уничтожено...
12.05.2022 14:41 Ответить
Раніше не знали про це?
12.05.2022 14:39 Ответить
Поняли через 30 лет, и то не все. А понять это в 1992 европейские ценности(т.е. деньги) мешали
12.05.2022 14:46 Ответить
Если озвучить ту же мысль рациональней на одно слово,то это звучит, Россию надо уничтожить( была и нет).Оптимальнейший вариант из всех возможных.😎
12.05.2022 14:52 Ответить
Развалить на территории проживающих там народов. "Русские" потом пусть сами определяется, кто и откуда они.
12.05.2022 16:55 Ответить
 
 