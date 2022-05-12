Россия – прямая угроза мировому порядку, – фон дер Ляйен

Россия является прямой угрозой мировому порядку из-за войны против Украины и отношений с Китаем. Москва и Пекин призывают к "новым" и очень произвольным международным отношениям.

Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в Токио на саммите ЕС-Япония, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

"Россия сегодня является самой прямой угрозой мировому порядку с ее варварской войной против Украины и тревожным пактом с Китаем и их призывом к "новым" и очень произвольным международным отношениям", - сказала она.

По ее словам, на карту поставлено не только будущее Украины и Европы, но и весь миропорядок, основанный на международных правилах.

В свою очередь присутствовавший на саммите глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что сотрудничество ЕС и Японии в Украине имеет решающее значение в Европе, но оно также важно в Тихоокеанском регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен обсудила нефтяное эмбарго с Орбаном: Прогресс есть, но нужна дальнейшая работа

"Мы также хотим углубить наши консультации по упорному Китаю. Мы считаем, что Китай должен стать в защиту многосторонней системы, от которой он выиграл в развитии своей страны", - отметил Мишель.