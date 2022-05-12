Росія - пряма загроза світовому порядку, - фон дер Ляєн
Росія є найпрямішою загрозою світовому порядку через її війну проти України та відносини із Китаєм. Москва та Пекін закликають до "нових" і дуже довільних міжнародних відносин.
Про це голова Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн сказала в Токіо на саміті ЄС-Японія, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Кореспондент".
"Росія сьогодні є найпрямішою загрозою світовому порядку з її варварською війною проти України та тривожним пактом з Китаєм та їхнім закликом до "нових" і дуже довільних міжнародних відносин", - сказала вона.
За її словами, на карту поставлено не лише майбутнє України та Європи, а й увесь світопорядок, що ґрунтується на міжнародних правилах.
Своєю чергою присутній на саміті глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що співпраця ЄС та Японії в Україні має вирішальне значення в Європі, але вона також важлива у Тихоокеанському регіоні.
"Ми також хочемо поглибити наші консультації щодо наполегливішого Китаю. Ми вважаємо, що Китай має стати на захист багатосторонньої системи, від якої він виграв у розвитку своєї країни", - зазначив Мішель.
