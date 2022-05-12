УКР
Новини
Росія - пряма загроза світовому порядку, - фон дер Ляєн

Росія є найпрямішою загрозою світовому порядку через її війну проти України та відносини із Китаєм. Москва та Пекін закликають до "нових" і дуже довільних міжнародних відносин.

Про це голова Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн сказала в Токіо на саміті ЄС-Японія, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Кореспондент".

"Росія сьогодні є найпрямішою загрозою світовому порядку з її варварською війною проти України та тривожним пактом з Китаєм та їхнім закликом до "нових" і дуже довільних міжнародних відносин", - сказала вона.

За її словами, на карту поставлено не лише майбутнє України та Європи, а й увесь світопорядок, що ґрунтується на міжнародних правилах.

Своєю чергою присутній на саміті глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що співпраця ЄС та Японії в Україні має вирішальне значення в Європі, але вона також важлива у Тихоокеанському регіоні.

"Ми також хочемо поглибити наші консультації щодо наполегливішого Китаю. Ми вважаємо, що Китай має стати на захист багатосторонньої системи, від якої він виграв у розвитку своєї країни", - зазначив Мішель.

Если завтра ***** позвонит зегеваре и скажет: "Я тут подумал, хочешь мне в глаз зазирнутрь?". То думаю боневтик согласится сразу. Ведь это его фетиш
Тільки Зеля не прозрів.
Волали рівно до 2019р. А потім почали шукати мир в очах Путіна. То ж не тільки Захід у всьому винен.
Тільки Зеля не прозрів.
Если завтра ***** позвонит зегеваре и скажет: "Я тут подумал, хочешь мне в глаз зазирнутрь?". То думаю боневтик согласится сразу. Ведь это его фетиш
Нужно больше оружия и денег!!!!
Доходило довго. Сподіваюся, висновки вже зроблено і заходи затверджені?
Ой да. Ми волали про це на весь світ з 2014 року.
А ви завдяки зусиллям Меркель і Ко прогледіли.
Волали рівно до 2019р. А потім почали шукати мир в очах Путіна. То ж не тільки Захід у всьому винен.
вони пряма загроза людству як такому, та флорі і фауні Землі.
Коли запаребрік зникне з лиця Землі - увесь світ зітхне з полегшенням.
не тільки порядку , а взагалі загроза світу і поки цей Мордор існує ця загроза нікуди не подінеться
росийский вопрос нужно решать всем миром и в ближайшее время что бы понятия росия и руский не было полная денацификация и полная демилитаризация
Сегодняшний "русский" это вчерашний "русскоязычный" уже не помнящий кем он был позавчера. Продукт имперских амбиций московии. Распадётся империя - исчезнут "русские", как исчез "советский народ" с развалом совка. Не так быстро как "совки", но и тем не менее неотвратимо. Главное в очередной раз не наступить на те же самые грабли, и не выкормить "ножками буша" очередное "вставание с колен". Толерантность по отношению к московии преступна и бесчеловечна...
Коллективное ***** должно быть уничтожено...
Раніше не знали про це?
Поняли через 30 лет, и то не все. А понять это в 1992 европейские ценности(т.е. деньги) мешали
Если озвучить ту же мысль рациональней на одно слово,то это звучит, Россию надо уничтожить( была и нет).Оптимальнейший вариант из всех возможных.😎
Развалить на территории проживающих там народов. "Русские" потом пусть сами определяется, кто и откуда они.
