Министерство окружающей среды запустило мобильное приложение ЕкоЗагроза

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов запустило официальный ресурс и мобильное приложение ЕкоЗагроза с данными об угрозах окружающей среде. Украинцев приглашают вступать в экологический батальон.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Большинству из нас знакома ситуация, когда после новостей об авиаударах по нефтебазам или подрыве цистерн с химикатами, начинаешь быстро искать информацию об экологической опасности рядом. В условиях активных боевых действий на территории Украины и информационной войны, мы понимаем, что украинцам важно иметь в смартфоне единственный официальный источник проверенной информации. Поэтому мы создали вебресурс и мобильное приложение Минокружения - ЕкоЗагроза", - рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

По словам министра, в приложении на интерактивной карте Украины можно посмотреть данные мониторинговых систем по качеству воздуха и уровню радиационного загрязнения по всей Украине, а также актуальные факты экологических угроз, вызванных российскими оккупантами.

Украинцы также могут сообщать обо всех фактах экологических преступлений против окружающей среды, свидетелями которых они стали. К примеру, о том, что горит военная техника; пожары в лесу; разлив нефтепродуктов или ядовитых веществ в грунт или водоем; выброс ядовитых веществ (хлор, аммиак, сероводород, синильная кислота, азотная кислота) в воздух и т.д.

Ссылки на веб-ресурс ЕкоЗагроза https://ecozagroza.gov.ua, скачать приложение можно в Google Play и AppStore.