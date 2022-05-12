Міндовкілля запустило мобільний додаток ЕкоЗагроза

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів запустило офіційний ресурс і мобільний додаток ЕкоЗагроза із даними про загрози довкіллю. Українців запрошують вступати до екологічного батальйону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Більшості з нас знайома ситуація, коли після новин про авіаудари по нафтобазах або підрив цистерн із хімікатами, починаєш швидко шукати інформацію про екологічну небезпеку поряд. В умовах активних бойових дій на території України та інформаційної війни, ми розуміємо, що українцям важливо мати у смартфоні єдине офіційне джерело перевіреної інформації. Тому ми створили вебресурс і мобільний додаток Міндовкілля – ЕкоЗагроза", - розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

За словами міністра, у застосунку на інтерактивній мапі України можна подивитися дані моніторингових систем щодо якості повітря та рівня радіаційного забруднення по всій Україні, а також актуальні факти екологічних загроз, спричинених російськими окупантами.

Українці також можуть повідомляти про всі факти екологічних злочинів проти довкілля, свідками яких вони стали. Наприклад, про те, що горить військова техніка; пожежі в лісі; розлив нафтопродуктів чи отруйних речовин у ґрунт або водойму; викид отруйних речовин (хлор, аміак, сірководень, синильна кислота, азотна кислота) у повітря тощо.

