Россия планирует укреплять безопасность прилегающих к Украине районов

граница

России необходимо принять дополнительные меры по укреплению безопасности районов на границе с Украиной. Поскольку с территории Украины якобы неоднократно производились обстрелы Белгородской области.

Об этом заявил пресс-секретарь руководителя Кремля Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Прежде всего, это ситуация, которая делает необходимым принять дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов", - прокомментировал Песков информацию о том, что в Белгородской области РФ во время обстрелов якобы со стороны Украины погиб мирный житель и несколько пострадали.

Песков добавил, что обо всех других мерах, которые необходимо принимать в связи с "атаками", могут говорить российские военные.

Читайте: В Кремле заявили, что Херсонщина должна войти в состав РФ "совершенно легитимно, как Крым"

Закликаємо відсторонити від національних телемарафонів ведучих, які багато років підігрували ворогу: Василя Голованова Тиграна Мартиросяна Наташу Влащенко Тетяну Гончарову Назара Довгого Володимира Полуєва Анну Степанець Анастасію Даугуле
Ніч така місячна зоряна ясная

В оптиці в мене москаль

На вітер поправочка і допобачення

Дамой за «парєбрік», бай-бай!

Сядем в окопчику десь за Дебальцево.

Нас тут багато, не сам!

Глянь, моя рибонька, хвилею полум'я

Ворога б'є "Ураган"

Гай чарівний, ніби променем всипаний,

Чи загадався, чи спить:

Ген на стрункій та високій осичині

Шмат москаляки висить.

Ти не дивись, що гвинтівочка зношена.

Б'є вона влучно щораз.

Кожному "ватніку" зробимо дірочку,

Щоб вже не лізли до нас!

спойлер: нічо не буде, ніхто крім них жопу лизати режиму не буде на марафоні
Я взагалі здивувався коли ахмєтка підібрав стєпанєц яка до цього на 112-му та наш з властивою їй єхидною підлизувала мертвечині.
12.05.2022 14:21 Ответить
А чому тут дивуватися? Ніколи не чув жодного слова українською мовою від Ахметова...
12.05.2022 14:50 Ответить
хто його дивиться той марафон ?
12.05.2022 14:23 Ответить
той "маратон" якась жвачка для ВРС (великої рогатої скотини)
12.05.2022 14:34 Ответить
проститутки.RU
12.05.2022 14:32 Ответить
Перефарбовані хвойди, як і половина наших політиків. Такий крам користується попитом в тих, кому треба задурити виборця перед тим, як обікрасти. Для того і створювався телемарафон - війна стала у нагоді, а канали, де забракло хвойд, заблокували.
показать весь комментарий
Ніч така місячна зоряна ясная

В оптиці в мене москаль

На вітер поправочка і допобачення

Дамой за «парєбрік», бай-бай!

Сядем в окопчику десь за Дебальцево.

Нас тут багато, не сам!

Глянь, моя рибонька, хвилею полум'я

Ворога б'є "Ураган"

Гай чарівний, ніби променем всипаний,

Чи загадався, чи спить:

Ген на стрункій та високій осичині

Шмат москаляки висить.

Ти не дивись, що гвинтівочка зношена.

Б'є вона влучно щораз.

Кожному "ватніку" зробимо дірочку,

Щоб вже не лізли до нас!

Люто плюсую!!!
12.05.2022 14:27 Ответить
О-о-о, лаври Яценюка спокою не дають. Свою "Велику стіну" хочуть зробити.
Ну, думаю, що Тимченко за мільярдів так 50-т. зробить паркан з колючого дроту, щоб ДиНиРи не прорвалось на "историческую родину".
12.05.2022 14:15 Ответить
Вони ще років шість тому побудували в Ростовській області коло всіх доріг що ведуть з України блокпости з окопами повного профілю і повною "інфраструктурою" взводного опорного пункту Так що вони всього-навсього ПРОДОВЖУЮТЬ роботу
показать весь комментарий
12.05.2022 14:59 Ответить
будуйте стіну підори і не вилазьте з мокшанських боліт більше.бо будете получати по-******* завжди
12.05.2022 14:17 Ответить
А кацапня хтіла, щоб вона витворяла шо хоче у сусіда на городі, а сусід мовчки втирався? Так виходить? Одним словом виродки кацапсячі...
12.05.2022 14:17 Ответить
Я буду сильно реготать, коли та влада що прийде після "зеленого недорозуміння", введе візовий режим і повністю відріже прикордонні райони Мордору від наших продуктів От тоді як вони "перцювать" будуть! Адже до війни вони тільки до нас і шастали в магазини - бо уних "голяк" був! І тоді сповниться пророцтво покійного Миколи (товариш у мого сусіда був, що прожив майже все життя у Кацапії:
- Будуть вони у нас "шматки" просить, тільки торб для тих "шматків" у них шить не буде з чого!
12.05.2022 14:53 Ответить
Шо, обісрались? Далі буде.
12.05.2022 14:20 Ответить
"В цьому плані стоять цифри у пошані, а із них як із бика не надоїш молока".
12.05.2022 14:21 Ответить
Роз'їбаш*мо всю парашу!
12.05.2022 14:21 Ответить
Россия планирует укреплять безопасность прилегающих к Украине районов.
напоминаю - 777 бьет на 5-8 км дальше чем любая чмоньская гаубица. И гораздо точнее. Укрепляте ,чмони.
12.05.2022 14:23 Ответить
И точнее раз в 10
12.05.2022 14:31 Ответить
эти области должны отсоединиться от кацапии, смысл им долбодятлов московских кормить
12.05.2022 14:23 Ответить
по логіці *****, щоб Україна не стріляла по орках
треба їх демілітаризувати, денацифікувати та фільтрувати...
12.05.2022 14:24 Ответить
Интересно, и шо это значит для Харьковчан тех же, шо с территории когда захотят херячить будут?
12.05.2022 14:25 Ответить
Це всьо ******,немає вже у них ресурсів щось там виробляти.А ще за якийсь тиждень отримають тисячи километрів спільного кордону з НАТО!
12.05.2022 14:26 Ответить
Вот это будет обсерун кацапский
12.05.2022 14:32 Ответить
Ордло в мокшвє...
12.05.2022 15:02 Ответить
Пора проводить демилитаризации раши и их прокси образований для обеспечения безопасности граждан Украины. Каждый день у нас люди гибнут.
12.05.2022 14:27 Ответить
Укрепляет уже:
https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/12/467422/ Россия потеряла еще один корабль в Черном море
12.05.2022 14:29 Ответить
Крысы путлера от одного имени Степан Бандера дрожат от страха с 23 августа 1939 года....когда фон Риббеннтроп прилетел на Мацковии подписівать браццкяй Дагавор со Сралингским отребьем....
12.05.2022 14:29 Ответить
Могилы заранее себе копайте, сцуки
12.05.2022 14:29 Ответить
Та вже якось утилізуємо. Не вперше...
12.05.2022 14:56 Ответить
Смерть кацапам!
12.05.2022 14:29 Ответить
Значит еще несколько складов с оружием и боеприпасами и парочкой нефтебаз будут взорваны. На рабсее начали считать деньги, потраченные на войну.
12.05.2022 14:30 Ответить
"зміцнення безпеки прилеглих до України районів" Кацапи, саме так і буде. Україна проведе повну демілітаризацію прилеглих до кордону ваших територій на глибину російської території в сотню кілометрів з допомогою нашої артилерії та авіації. А умову створення зони безпеки вздовж всього спільного кордону між Україною і росією з повною її демілітаризацією вглиб росії та міжнародним контролем необхідно включити в умови договору про припинення воєнних дій після звільнення України.
12.05.2022 14:30 Ответить
а про віддалені області вони подумали ?

в пожарах только в Красноярском крае были уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, девять социальных учреждений, погибло восемь человек.

вони і без ЗСУ самі передохнуть
12.05.2022 14:31 Ответить
По делу о массовых пожарах в Красноярском крае был задержан заместитель мэра ***** - в городе загорелась свалка, точнее, сам город превращеный в свалку

читая русские газеты:
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/05/12/17725904.shtml
12.05.2022 14:39 Ответить
Про калугузабувають.Як,там погода?
12.05.2022 15:07 Ответить
по всій рашці "сухая і вєтрєнная погода", сприятлива для відвідувань лісу та підпалу трави...
12.05.2022 15:23 Ответить
миротворці *****
12.05.2022 14:32 Ответить
Мордор перейшов до оборони? Скоро біля моркви будуть копати
12.05.2022 14:33 Ответить
Прикольно т9 перекладає, бурят-буряк, москва- морква... одні овочі
12.05.2022 14:39 Ответить
Добьют, по ходу тот Воронеж, добьют...
12.05.2022 14:38 Ответить
Росія втратила ще один корабель у Чорному морі. Це сталося у ніч на 12 травня неподалік від острова Зміїний.

На борту спалахнула пожежа, наразі росіянам вдалося дотягти корабель до Севастополя. Про це з посиланням на джерела в українській розвідці https://t.me/chanel24/39611 повідомив 24 канал, пише https://news.obozrevatel.com/ukr/vojna-v-ukraine/rosiya-vtratila-sche-odin-korabel-u-chornomu-mori-pryamuvav-do-ostrova-zmiinij-zmi.htm Обозреватель

За даними журналістів, найвірогідніше постраждав корабель тилового забезпечення проєкту 23120. Таких в Росії лише два - "Всеволод Бобров" та "Ельбрус". Який саме з них невдало сходив до українського острова Зміїний - наразі невідомо.
12.05.2022 14:42 Ответить
#ЦПД_застерігає: шахраї розсилають фейковий чат-бот Є-підтримки, посилаючись на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

❗️В мережі поширюється дезінформація із таким текстом: «УВАГА! Центр протидії дезінформації при РНБО України роз'яснює, за якими напрямками, згідно рішення Уряду, вимушені переселенці можуть отримати державну допомогу».

➡️Далі йде посилання на імітований чат-бот, який веде на фейкову сторінку «ПриватБанку».

‼️Повідомляємо! У всіх своїх повідомленнях про виплати Центр НЕ ДАВАВ ПОСИЛАННЯ на жоден чат-бот, наголошуючи, що виплати здійснюватимуться лише через додаток «Дія».

‼️В свою чергу «Дія» не має Telegram-ботів «Epitrumka_bot»

🙏🏻Будьте обережні! Довіряйте лише перевіреним джерелам!

https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1542
12.05.2022 14:46 Ответить
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
12.05.2022 14:51 Ответить
Та, нехай,вони,хоч кроа'ю одне одного поупиваються. Аби, всі виздихли
12.05.2022 14:56 Ответить
Украина должна переносить войну на территорию России! Войска должны заходить на территорию России!
12.05.2022 14:57 Ответить
Є надія, що порт Новоросійськ після звільнення нашою українською армією стане базою флоту США років на сто як оплата за лендліз. Саме так Британія розплачувалася із США орендою морської бази за надані британцям 50 американських есмінців під час Другої Світової війни.
12.05.2022 15:20 Ответить
Россия вся должна гореть! Нужно устраивать пожары, которые невозможно будет потушить! Нужно поджечь все леса, все степи, все заводы, все сжечь!
12.05.2022 14:58 Ответить
Сеню надо внедрить в обустройство границы орков, обанкротит мокшандию за месяц.
12.05.2022 15:01 Ответить
Воевать надо так как нужно Украине
Что бы знали раз и навсегда --Украину трогать никогда нельзя
Тронеш себе же в большой вред
12.05.2022 15:13 Ответить
******* русня: вони бояться, що цивільні кацапи почнуть до України тікати...
12.05.2022 15:24 Ответить
рашистам пора всім дружно в дурку
12.05.2022 16:45 Ответить
"росія планує зміцнювати".., "росія нарощує..." , "росія вдарила ракетами...", "росія вивозить зерно..."..росія тут росія там .... новини млять ... нах потрібні тіє кацапи ...

Шо млять зробили, чим завадили шоб того не сталося ??
12.05.2022 17:14 Ответить
Похоже Путен загорелся идеей его подданного Трампа Только военных объектов и объектов двоякого значения пусть размещает не ближе расстоянию дальнобойности M777. И не удивляется что всё что будет находится ближе, внезапно хлопнет.
12.05.2022 17:29 Ответить
 
 