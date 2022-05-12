Россия планирует укреплять безопасность прилегающих к Украине районов
России необходимо принять дополнительные меры по укреплению безопасности районов на границе с Украиной. Поскольку с территории Украины якобы неоднократно производились обстрелы Белгородской области.
Об этом заявил пресс-секретарь руководителя Кремля Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Прежде всего, это ситуация, которая делает необходимым принять дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов", - прокомментировал Песков информацию о том, что в Белгородской области РФ во время обстрелов якобы со стороны Украины погиб мирный житель и несколько пострадали.
Песков добавил, что обо всех других мерах, которые необходимо принимать в связи с "атаками", могут говорить российские военные.
В оптиці в мене москаль
На вітер поправочка і допобачення
Дамой за «парєбрік», бай-бай!
Сядем в окопчику десь за Дебальцево.
Нас тут багато, не сам!
Глянь, моя рибонька, хвилею полум'я
Ворога б'є "Ураган"
Гай чарівний, ніби променем всипаний,
Чи загадався, чи спить:
Ген на стрункій та високій осичині
Шмат москаляки висить.
Ти не дивись, що гвинтівочка зношена.
Б'є вона влучно щораз.
Кожному "ватніку" зробимо дірочку,
Щоб вже не лізли до нас!
Ну, думаю, що Тимченко за мільярдів так 50-т. зробить паркан з колючого дроту, щоб ДиНиРи не прорвалось на "историческую родину".
- Будуть вони у нас "шматки" просить, тільки торб для тих "шматків" у них шить не буде з чого!
напоминаю - 777 бьет на 5-8 км дальше чем любая чмоньская гаубица. И гораздо точнее. Укрепляте ,чмони.
треба їх демілітаризувати, денацифікувати та фільтрувати...
в пожарах только в Красноярском крае были уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, девять социальных учреждений, погибло восемь человек.
вони і без ЗСУ самі передохнуть
читая русские газеты:
На борту спалахнула пожежа, наразі росіянам вдалося дотягти корабель до Севастополя. Про це з посиланням на джерела в українській розвідці https://t.me/chanel24/39611 повідомив 24 канал, пише https://news.obozrevatel.com/ukr/vojna-v-ukraine/rosiya-vtratila-sche-odin-korabel-u-chornomu-mori-pryamuvav-do-ostrova-zmiinij-zmi.htm Обозреватель
За даними журналістів, найвірогідніше постраждав корабель тилового забезпечення проєкту 23120. Таких в Росії лише два - "Всеволод Бобров" та "Ельбрус". Який саме з них невдало сходив до українського острова Зміїний - наразі невідомо.
❗️В мережі поширюється дезінформація із таким текстом: «УВАГА! Центр протидії дезінформації при РНБО України роз'яснює, за якими напрямками, згідно рішення Уряду, вимушені переселенці можуть отримати державну допомогу».
➡️Далі йде посилання на імітований чат-бот, який веде на фейкову сторінку «ПриватБанку».
‼️Повідомляємо! У всіх своїх повідомленнях про виплати Центр НЕ ДАВАВ ПОСИЛАННЯ на жоден чат-бот, наголошуючи, що виплати здійснюватимуться лише через додаток «Дія».
‼️В свою чергу «Дія» не має Telegram-ботів «Epitrumka_bot»
🙏🏻Будьте обережні! Довіряйте лише перевіреним джерелам!
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
Что бы знали раз и навсегда --Украину трогать никогда нельзя
Тронеш себе же в большой вред
Шо млять зробили, чим завадили шоб того не сталося ??