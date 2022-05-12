Росія планує зміцнювати безпеку прилеглих до України районів

Росії необхідно вжити додаткових заходів щодо зміцнення безпеки районів на кордоні з Україною. Оскільки з території України нібито неодноразово здійснювалися обстріли Бєлгородської області.

Про це заявив прессекретар керівника Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Насамперед це ситуація, яка робить необхідним вжити додаткових заходів щодо зміцнення безпеки прилеглих до України районів", - прокоментував Пєсков інформацію про те, що в Бєлгородській області РФ під час обстрілів нібито з боку України загинув мирний житель і кілька постраждали.

Пєсков додав, що про всі інші заходи, які необхідно вживати у зв'язку з "атаками", можуть говорити російські військові.

