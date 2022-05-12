УКР
Росія планує зміцнювати безпеку прилеглих до України районів

Росії необхідно вжити додаткових заходів щодо зміцнення безпеки районів на кордоні з Україною. Оскільки з території України нібито неодноразово здійснювалися обстріли Бєлгородської області.

Про це заявив прессекретар керівника Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Насамперед це ситуація, яка робить необхідним вжити додаткових заходів щодо зміцнення безпеки прилеглих до України районів", - прокоментував Пєсков інформацію про те, що в Бєлгородській області РФ під час обстрілів нібито з боку України загинув мирний житель і кілька постраждали.

Пєсков додав, що про всі інші заходи, які необхідно вживати у зв'язку з "атаками", можуть говорити російські військові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська з мінометів обстріляли прикордонні райони на Чернігівщині та Сумщині, - Держприкордонслужба

кордон (4918) Пєсков Дмитро (1753) росія (67841)
+39
Закликаємо відсторонити від національних телемарафонів ведучих, які багато років підігрували ворогу: Василя Голованова Тиграна Мартиросяна Наташу Влащенко Тетяну Гончарову Назара Довгого Володимира Полуєва Анну Степанець Анастасію Даугуле
+15
Ніч така місячна зоряна ясная

В оптиці в мене москаль

На вітер поправочка і допобачення

Дамой за «парєбрік», бай-бай!

Сядем в окопчику десь за Дебальцево.

Нас тут багато, не сам!

Глянь, моя рибонька, хвилею полум'я

Ворога б'є "Ураган"

Гай чарівний, ніби променем всипаний,

Чи загадався, чи спить:

Ген на стрункій та високій осичині

Шмат москаляки висить.

Ти не дивись, що гвинтівочка зношена.

Б'є вона влучно щораз.

Кожному "ватніку" зробимо дірочку,

Щоб вже не лізли до нас!

+13
спойлер: нічо не буде, ніхто крім них жопу лизати режиму не буде на марафоні
Я взагалі здивувався коли ахмєтка підібрав стєпанєц яка до цього на 112-му та наш з властивою їй єхидною підлизувала мертвечині.
показати весь коментар
12.05.2022 14:21 Відповісти
А чому тут дивуватися? Ніколи не чув жодного слова українською мовою від Ахметова...
показати весь коментар
12.05.2022 14:50 Відповісти
хто його дивиться той марафон ?
показати весь коментар
12.05.2022 14:23 Відповісти
той "маратон" якась жвачка для ВРС (великої рогатої скотини)
показати весь коментар
12.05.2022 14:34 Відповісти
проститутки.RU
показати весь коментар
12.05.2022 14:32 Відповісти
Перефарбовані хвойди, як і половина наших політиків. Такий крам користується попитом в тих, кому треба задурити виборця перед тим, як обікрасти. Для того і створювався телемарафон - війна стала у нагоді, а канали, де забракло хвойд, заблокували.
показати весь коментар
12.05.2022 16:59 Відповісти
Ніч така місячна зоряна ясная

В оптиці в мене москаль

На вітер поправочка і допобачення

Дамой за «парєбрік», бай-бай!

Сядем в окопчику десь за Дебальцево.

Нас тут багато, не сам!

Глянь, моя рибонька, хвилею полум'я

Ворога б'є "Ураган"

Гай чарівний, ніби променем всипаний,

Чи загадався, чи спить:

Ген на стрункій та високій осичині

Шмат москаляки висить.

Ти не дивись, що гвинтівочка зношена.

Б'є вона влучно щораз.

Кожному "ватніку" зробимо дірочку,

Щоб вже не лізли до нас!

Люто плюсую!!!
О-о-о, лаври Яценюка спокою не дають. Свою "Велику стіну" хочуть зробити.
Ну, думаю, що Тимченко за мільярдів так 50-т. зробить паркан з колючого дроту, щоб ДиНиРи не прорвалось на "историческую родину".
показати весь коментар
12.05.2022 14:15 Відповісти
Вони ще років шість тому побудували в Ростовській області коло всіх доріг що ведуть з України блокпости з окопами повного профілю і повною "інфраструктурою" взводного опорного пункту Так що вони всього-навсього ПРОДОВЖУЮТЬ роботу
будуйте стіну підори і не вилазьте з мокшанських боліт більше.бо будете получати по-******* завжди
А кацапня хтіла, щоб вона витворяла шо хоче у сусіда на городі, а сусід мовчки втирався? Так виходить? Одним словом виродки кацапсячі...
Я буду сильно реготать, коли та влада що прийде після "зеленого недорозуміння", введе візовий режим і повністю відріже прикордонні райони Мордору від наших продуктів От тоді як вони "перцювать" будуть! Адже до війни вони тільки до нас і шастали в магазини - бо уних "голяк" був! І тоді сповниться пророцтво покійного Миколи (товариш у мого сусіда був, що прожив майже все життя у Кацапії:
- Будуть вони у нас "шматки" просить, тільки торб для тих "шматків" у них шить не буде з чого!
Шо, обісрались? Далі буде.
"В цьому плані стоять цифри у пошані, а із них як із бика не надоїш молока".
Роз'їбаш*мо всю парашу!
Россия планирует укреплять безопасность прилегающих к Украине районов.
напоминаю - 777 бьет на 5-8 км дальше чем любая чмоньская гаубица. И гораздо точнее. Укрепляте ,чмони.
И точнее раз в 10
эти области должны отсоединиться от кацапии, смысл им долбодятлов московских кормить
по логіці *****, щоб Україна не стріляла по орках
треба їх демілітаризувати, денацифікувати та фільтрувати...
Интересно, и шо это значит для Харьковчан тех же, шо с территории когда захотят херячить будут?
Це всьо ******,немає вже у них ресурсів щось там виробляти.А ще за якийсь тиждень отримають тисячи километрів спільного кордону з НАТО!
Вот это будет обсерун кацапский
Ордло в мокшвє...
Пора проводить демилитаризации раши и их прокси образований для обеспечения безопасности граждан Украины. Каждый день у нас люди гибнут.
Укрепляет уже:
https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/12/467422/ Россия потеряла еще один корабль в Черном море
Крысы путлера от одного имени Степан Бандера дрожат от страха с 23 августа 1939 года....когда фон Риббеннтроп прилетел на Мацковии подписівать браццкяй Дагавор со Сралингским отребьем....
Могилы заранее себе копайте, сцуки
Та вже якось утилізуємо. Не вперше...
Смерть кацапам!
Значит еще несколько складов с оружием и боеприпасами и парочкой нефтебаз будут взорваны. На рабсее начали считать деньги, потраченные на войну.
"зміцнення безпеки прилеглих до України районів" Кацапи, саме так і буде. Україна проведе повну демілітаризацію прилеглих до кордону ваших територій на глибину російської території в сотню кілометрів з допомогою нашої артилерії та авіації. А умову створення зони безпеки вздовж всього спільного кордону між Україною і росією з повною її демілітаризацією вглиб росії та міжнародним контролем необхідно включити в умови договору про припинення воєнних дій після звільнення України.
а про віддалені області вони подумали ?

в пожарах только в Красноярском крае были уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, девять социальных учреждений, погибло восемь человек.

вони і без ЗСУ самі передохнуть
По делу о массовых пожарах в Красноярском крае был задержан заместитель мэра ***** - в городе загорелась свалка, точнее, сам город превращеный в свалку

читая русские газеты:
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/05/12/17725904.shtml
Про калугузабувають.Як,там погода?
по всій рашці "сухая і вєтрєнная погода", сприятлива для відвідувань лісу та підпалу трави...
миротворці *****
Мордор перейшов до оборони? Скоро біля моркви будуть копати
Прикольно т9 перекладає, бурят-буряк, москва- морква... одні овочі
Добьют, по ходу тот Воронеж, добьют...
Росія втратила ще один корабель у Чорному морі. Це сталося у ніч на 12 травня неподалік від острова Зміїний.

На борту спалахнула пожежа, наразі росіянам вдалося дотягти корабель до Севастополя. Про це з посиланням на джерела в українській розвідці https://t.me/chanel24/39611 повідомив 24 канал, пише https://news.obozrevatel.com/ukr/vojna-v-ukraine/rosiya-vtratila-sche-odin-korabel-u-chornomu-mori-pryamuvav-do-ostrova-zmiinij-zmi.htm Обозреватель

За даними журналістів, найвірогідніше постраждав корабель тилового забезпечення проєкту 23120. Таких в Росії лише два - "Всеволод Бобров" та "Ельбрус". Який саме з них невдало сходив до українського острова Зміїний - наразі невідомо.
#ЦПД_застерігає: шахраї розсилають фейковий чат-бот Є-підтримки, посилаючись на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

❗️В мережі поширюється дезінформація із таким текстом: «УВАГА! Центр протидії дезінформації при РНБО України роз'яснює, за якими напрямками, згідно рішення Уряду, вимушені переселенці можуть отримати державну допомогу».

➡️Далі йде посилання на імітований чат-бот, який веде на фейкову сторінку «ПриватБанку».

‼️Повідомляємо! У всіх своїх повідомленнях про виплати Центр НЕ ДАВАВ ПОСИЛАННЯ на жоден чат-бот, наголошуючи, що виплати здійснюватимуться лише через додаток «Дія».

‼️В свою чергу «Дія» не має Telegram-ботів «Epitrumka_bot»

🙏🏻Будьте обережні! Довіряйте лише перевіреним джерелам!

https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1542
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
Та, нехай,вони,хоч кроа'ю одне одного поупиваються. Аби, всі виздихли
Украина должна переносить войну на территорию России! Войска должны заходить на территорию России!
Є надія, що порт Новоросійськ після звільнення нашою українською армією стане базою флоту США років на сто як оплата за лендліз. Саме так Британія розплачувалася із США орендою морської бази за надані британцям 50 американських есмінців під час Другої Світової війни.
Россия вся должна гореть! Нужно устраивать пожары, которые невозможно будет потушить! Нужно поджечь все леса, все степи, все заводы, все сжечь!
Сеню надо внедрить в обустройство границы орков, обанкротит мокшандию за месяц.
Воевать надо так как нужно Украине
Что бы знали раз и навсегда --Украину трогать никогда нельзя
Тронеш себе же в большой вред
******* русня: вони бояться, що цивільні кацапи почнуть до України тікати...
рашистам пора всім дружно в дурку
"росія планує зміцнювати".., "росія нарощує..." , "росія вдарила ракетами...", "росія вивозить зерно..."..росія тут росія там .... новини млять ... нах потрібні тіє кацапи ...

Шо млять зробили, чим завадили шоб того не сталося ??
Похоже Путен загорелся идеей его подданного Трампа Только военных объектов и объектов двоякого значения пусть размещает не ближе расстоянию дальнобойности M777. И не удивляется что всё что будет находится ближе, внезапно хлопнет.
