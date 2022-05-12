Нужно перекрыть "энергетический кислород" для России, - Кулеба

Россия будет продолжать войну, пока ЕС будет платить в полном объеме за российскую нефть и газ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном с министром экономики и вице-канцлером ФРГ Робертом Габеком брифинге в Берлине.

"Я хочу, чтобы все в Германии понимали одну простую вещь: до тех пор пока ЕС будет платить в полном объеме за российскую нефть и газ, до тех пор у россии будет деньги, чтобы финансировать свою агрессивную военную машину, убивать украинцев, захватывать чужие земли и совершать массовые военные преступления. Соответственно, этот энергетический кислород должен быть перекрыт для россии", - сказал Кулеба.

Он добавил, что это будет очень полезно и для Европы, которая должна избавиться от тотальной зависимости от российских нефти и газа, поскольку россия продемонстрировала, что она не является надежным партнером, и эта зависимость создает проблемы для европейских стран.

"Так же, как вы добились успеха в нахождении решения для нефтяного эмбарго, я убежден, что вскоре придет время, когда Германия найдет решение и для газового эмбарго без нанесения ущерба немецкой экономике", - спрогнозировал глава МИД.

