Нужно перекрыть "энергетический кислород" для России, - Кулеба

Россия будет продолжать войну, пока ЕС будет платить в полном объеме за российскую нефть и газ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном с министром экономики и вице-канцлером ФРГ Робертом Габеком брифинге в Берлине.

"Я хочу, чтобы все в Германии понимали одну простую вещь: до тех пор пока ЕС будет платить в полном объеме за российскую нефть и газ, до тех пор у россии будет деньги, чтобы финансировать свою агрессивную военную машину, убивать украинцев, захватывать чужие земли и совершать массовые военные преступления. Соответственно, этот энергетический кислород должен быть перекрыт для россии", - сказал Кулеба.

Он добавил, что это будет очень полезно и для Европы, которая должна избавиться от тотальной зависимости от российских нефти и газа, поскольку россия продемонстрировала, что она не является надежным партнером, и эта зависимость создает проблемы для европейских стран.

"Так же, как вы добились успеха в нахождении решения для нефтяного эмбарго, я убежден, что вскоре придет время, когда Германия найдет решение и для газового эмбарго без нанесения ущерба немецкой экономике", - спрогнозировал глава МИД.

ну то може вже час перекрити і нашу трубу? під приводом, що росіяни пошкодили обстрілами.
12.05.2022 18:22 Ответить
Перекрыли часть с условием возобновления полного контроля над всей газотранспортной системой. Цена выросла от 1000 долларов до 1200. Надо перекрывать больше, по 2000 брать уже не будут.
12.05.2022 18:52 Ответить
---- аааа --- ни трогайте майе радное!!!
12.05.2022 21:09 Ответить
Нужно мыслить по другому, нужно строить другие газопроводы и нефтепроводы из стран добывающих газ и нефть и нужно строить терминалы по приему газа и нефти добавляемых по морям и океанам. И нужно строить альтернативные источники энергетики. Тогда вопрос с Российскими газом и нефтью сами отпадут! Нужно строить больше АЭС и переводить страны на электричество и заменять отопление на электроотопление, газовые плиты заменять на индукционные плиты и прочие виды электроплит, воду обогревать электро-бойлерами. Принимать законы о запрете автомобилей на двигателях внутреннего сгорания и переводить всех производителей машин на производство электрокаров и создавать больше производств электрокаров. Тоже касается и авиа производств и строить самолеты и вертолеты на электричестве. Энергетику нужно наделять большими видами свойств и инвестировать в инновации модерновыми. Нужно строить мир будущего - лучший мир!
12.05.2022 18:30 Ответить
Раньше надо было мыслить по другому и строить. Они северные потоки строили и делили Европу как в 1939 году.
12.05.2022 18:54 Ответить
Откройте счет в Приватбанке и платите за нефть на него.
12.05.2022 18:48 Ответить
России требуется международная воспитательная программа: «Нефть и газ в обмен на продовольствие», при цене российской нефти 10$ за баррель и цене российского газа 5$ за 1000 м3.
12.05.2022 19:55 Ответить
Вы сами можете всё перекрыть. Главное желание.
12.05.2022 22:58 Ответить
 
 