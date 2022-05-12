УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8593 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 082 8

Потрібно перекрити "енергетичний кисень" для Росії, - Кулеба

россия,росія

Росія продовжуватиме війну, доки ЄС платитиме у повному обсязі за російську нафту і газ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на спільному з міністром економіки та віцеканцлером ФРН Робертом Габеком брифінгу в Берліні.

"Я хочу, щоб усі в Німеччині розуміли одну просту річ: доти поки ЄС платитиме у повному обсязі за російську нафту і газ, доти Росія матиме гроші, щоб фінансувати свою агресивну військову машину, вбивати українців, захоплювати чужі землі та вчиняти масові воєнні злочини. Відповідно, цей енергетичний кисень має бути перекритий для Росії", - зазначив міністр.

Кулеба додав, що це буде дуже корисно і для Європи, яка має позбутися тотальної залежності від російських нафти та газу, оскільки Росія продемонструвала, що вона не є надійним партнером, і ця залежність створює проблеми для європейських країн.

"Так само, як ви досягли успіху у знаходженні рішення для нафтового ембарго, я переконаний, що незабаром настане час, коли Німеччина знайде рішення і для газового ембарго без завдання шкоди німецькій економіці", - вважає очільник МЗС.

Також читайте: Україна вдячна Німеччині за підтримку нафтового ембарго, - Кулеба

Автор: 

Німеччина (7735) Кулеба Дмитро (3606)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну то може вже час перекрити і нашу трубу? під приводом, що росіяни пошкодили обстрілами.
показати весь коментар
12.05.2022 18:22 Відповісти
Перекрыли часть с условием возобновления полного контроля над всей газотранспортной системой. Цена выросла от 1000 долларов до 1200. Надо перекрывать больше, по 2000 брать уже не будут.
показати весь коментар
12.05.2022 18:52 Відповісти
---- аааа --- ни трогайте майе радное!!!
показати весь коментар
12.05.2022 21:09 Відповісти
Нужно мыслить по другому, нужно строить другие газопроводы и нефтепроводы из стран добывающих газ и нефть и нужно строить терминалы по приему газа и нефти добавляемых по морям и океанам. И нужно строить альтернативные источники энергетики. Тогда вопрос с Российскими газом и нефтью сами отпадут! Нужно строить больше АЭС и переводить страны на электричество и заменять отопление на электроотопление, газовые плиты заменять на индукционные плиты и прочие виды электроплит, воду обогревать электро-бойлерами. Принимать законы о запрете автомобилей на двигателях внутреннего сгорания и переводить всех производителей машин на производство электрокаров и создавать больше производств электрокаров. Тоже касается и авиа производств и строить самолеты и вертолеты на электричестве. Энергетику нужно наделять большими видами свойств и инвестировать в инновации модерновыми. Нужно строить мир будущего - лучший мир!
показати весь коментар
12.05.2022 18:30 Відповісти
Раньше надо было мыслить по другому и строить. Они северные потоки строили и делили Европу как в 1939 году.
показати весь коментар
12.05.2022 18:54 Відповісти
Откройте счет в Приватбанке и платите за нефть на него.
показати весь коментар
12.05.2022 18:48 Відповісти
России требуется международная воспитательная программа: «Нефть и газ в обмен на продовольствие», при цене российской нефти 10$ за баррель и цене российского газа 5$ за 1000 м3.
показати весь коментар
12.05.2022 19:55 Відповісти
Вы сами можете всё перекрыть. Главное желание.
показати весь коментар
12.05.2022 22:58 Відповісти
 
 