Потрібно перекрити "енергетичний кисень" для Росії, - Кулеба

Росія продовжуватиме війну, доки ЄС платитиме у повному обсязі за російську нафту і газ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на спільному з міністром економіки та віцеканцлером ФРН Робертом Габеком брифінгу в Берліні.

"Я хочу, щоб усі в Німеччині розуміли одну просту річ: доти поки ЄС платитиме у повному обсязі за російську нафту і газ, доти Росія матиме гроші, щоб фінансувати свою агресивну військову машину, вбивати українців, захоплювати чужі землі та вчиняти масові воєнні злочини. Відповідно, цей енергетичний кисень має бути перекритий для Росії", - зазначив міністр.

Кулеба додав, що це буде дуже корисно і для Європи, яка має позбутися тотальної залежності від російських нафти та газу, оскільки Росія продемонструвала, що вона не є надійним партнером, і ця залежність створює проблеми для європейських країн.

"Так само, як ви досягли успіху у знаходженні рішення для нафтового ембарго, я переконаний, що незабаром настане час, коли Німеччина знайде рішення і для газового ембарго без завдання шкоди німецькій економіці", - вважає очільник МЗС.

Також читайте: Україна вдячна Німеччині за підтримку нафтового ембарго, - Кулеба