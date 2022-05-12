Україна вдячна Німеччині за підтримку нафтового ембарго, - Кулеба

Німеччина не залишить Україну у боротьбі проти російської агресії та підтримує ембарго на російську нафту.

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр економіки та клімату Німеччини та вірний друг України Роберт Хабек запевнив мене: Німеччина не залишить Україну у нашій боротьбі проти російської агресії. Вдячний йому за підтримку ембарго на російську нафту. Ми також обговорили шляхи розв'язання паливної кризи в Україні", - йдеться в повідомленні.

