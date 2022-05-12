Україна вдячна Німеччині за підтримку нафтового ембарго, - Кулеба
Німеччина не залишить Україну у боротьбі проти російської агресії та підтримує ембарго на російську нафту.
Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністр економіки та клімату Німеччини та вірний друг України Роберт Хабек запевнив мене: Німеччина не залишить Україну у нашій боротьбі проти російської агресії. Вдячний йому за підтримку ембарго на російську нафту. Ми також обговорили шляхи розв'язання паливної кризи в Україні", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Don Bessam #359417
показати весь коментар12.05.2022 17:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ефимович
показати весь коментар12.05.2022 22:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
шеколадный зае%ец
показати весь коментар12.05.2022 17:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Дмитро Черних #470343
показати весь коментар12.05.2022 17:58 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Альона Луценко
показати весь коментар12.05.2022 20:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль