УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8593 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 175 5

Україна вдячна Німеччині за підтримку нафтового ембарго, - Кулеба

кулеба

Німеччина не залишить Україну у боротьбі проти російської агресії та підтримує ембарго на російську нафту.

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр економіки та клімату Німеччини та вірний друг України Роберт Хабек запевнив мене: Німеччина не залишить Україну у нашій боротьбі проти російської агресії. Вдячний йому за підтримку ембарго на російську нафту. Ми також обговорили шляхи розв'язання паливної кризи в Україні", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Євросоюз розглядає можливість компенсувати Угорщині збитки від ембарго на нафту з Росії - Politiko

Автор: 

Німеччина (7735) ембарго (305) Кулеба Дмитро (3606)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
за нордстрим 2 мы вжэ не дякуйемо?
показати весь коментар
12.05.2022 17:33 Відповісти
іх бін расскаялісь
показати весь коментар
12.05.2022 22:21 Відповісти
ой,блд бла-бла-бла
показати весь коментар
12.05.2022 17:49 Відповісти
А ******** треба просто перекрити нафтогін "Дружба" і буде повне ембарго !!!)))
показати весь коментар
12.05.2022 17:58 Відповісти
І за північний поток теж....
показати весь коментар
12.05.2022 20:06 Відповісти
 
 