Украина благодарна Германии за поддержку нефтяного эмбарго, - Кулеба

Германия не оставит Украину в борьбе с российской агрессией и поддерживает эмбарго на российскую нефть.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Министр экономики и климата Германии и верный друг Украины Роберт Хабек заверил меня: Германия не оставит Украину в нашей борьбе против российской агрессии. Благодарен ему за поддержку эмбарго на российскую нефть. Мы также обсудили пути разрешения топливного кризиса в Украине", - говорится в сообщении.

