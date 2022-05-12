РУС
Украина благодарна Германии за поддержку нефтяного эмбарго, - Кулеба

Германия не оставит Украину в борьбе с российской агрессией и поддерживает эмбарго на российскую нефть.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Министр экономики и климата Германии и верный друг Украины Роберт Хабек заверил меня: Германия не оставит Украину в нашей борьбе против российской агрессии. Благодарен ему за поддержку эмбарго на российскую нефть. Мы также обсудили пути разрешения топливного кризиса в Украине", - говорится в сообщении.

Читайте: Евросоюз рассматривает возможность компенсировать Венгрии ущерб от эмбарго на нефть из России - Politiko

за нордстрим 2 мы вжэ не дякуйемо?
12.05.2022 17:33 Ответить
іх бін расскаялісь
12.05.2022 22:21 Ответить
ой,блд бла-бла-бла
12.05.2022 17:49 Ответить
А ******** треба просто перекрити нафтогін "Дружба" і буде повне ембарго !!!)))
12.05.2022 17:58 Ответить
І за північний поток теж....
12.05.2022 20:06 Ответить
 
 