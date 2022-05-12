Оккупанты планируют захват всей Херсонщины под свой контроль, - ПК "Південь"

Российские войска готовятся к захвату всей Херсонской области.

Об этом говорится в сводке ПК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Противник на Николаевщине, Херсонщине продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже. По имеющимся данным, готовится к захвату всей Херсонщины под свой контроль, подтягивает ресурсы, восстанавливает технические мощности, осуществляет подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ", - говорится в сообщении.

На Николаевском направлении продолжаются серийные обстрелы реактивными системами залпового огня как наших позиций, так и промышленной зоны Николаева. Враг продолжает разрушать инфраструктуру и давить психологически на мирное население. Пострадавших нет и дух николаевцев несокрушим.

Сообщается также, что корабельная группировка вражеских сил в Черном море изменений не претерпела. Угрозы сохраняются.

"В самопровозглашенном Приднестровье продолжается режим "особых мер безопасности", связанных с угрозами терактов и провокаций якобы со стороны Украины. С нашей же стороны граница надежно защищена, силы обороны держат ситуацию под контролем", - уверяют в ПК "Південь".