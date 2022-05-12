Оккупанты планируют захват всей Херсонщины под свой контроль, - ПК "Південь"
Российские войска готовятся к захвату всей Херсонской области.
Об этом говорится в сводке ПК "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"Противник на Николаевщине, Херсонщине продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже. По имеющимся данным, готовится к захвату всей Херсонщины под свой контроль, подтягивает ресурсы, восстанавливает технические мощности, осуществляет подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ", - говорится в сообщении.
На Николаевском направлении продолжаются серийные обстрелы реактивными системами залпового огня как наших позиций, так и промышленной зоны Николаева. Враг продолжает разрушать инфраструктуру и давить психологически на мирное население. Пострадавших нет и дух николаевцев несокрушим.
Сообщается также, что корабельная группировка вражеских сил в Черном море изменений не претерпела. Угрозы сохраняются.
"В самопровозглашенном Приднестровье продолжается режим "особых мер безопасности", связанных с угрозами терактов и провокаций якобы со стороны Украины. С нашей же стороны граница надежно защищена, силы обороны держат ситуацию под контролем", - уверяют в ПК "Південь".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чому ми зараз не можемо так само зайти на окуповані території, як зайшли цапи ?
Бо вони організували там оборону.
Питання. Куди зникла наша оборона ?
Платний бот пише *****, а місцеві довбойоби лайкають. Так тримати!
фигня осталась...
Баєм, керованим лезом, корсаром тощо?
"підтягує ресурси, відновлює технічні потужності" - и это при молчаливом наблюдении наших спецов?! Всю эту подтяжку немедленно заблокировать и разбомбить!!