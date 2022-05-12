РУС
10 569 65

Оккупанты планируют захват всей Херсонщины под свой контроль, - ПК "Південь"

Российские войска готовятся к захвату всей Херсонской области.

Об этом говорится в сводке ПК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Противник на Николаевщине, Херсонщине продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже. По имеющимся данным, готовится к захвату всей Херсонщины под свой контроль, подтягивает ресурсы, восстанавливает технические мощности, осуществляет подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ", - говорится в сообщении. 

На Николаевском направлении продолжаются серийные обстрелы реактивными системами залпового огня как наших позиций, так и промышленной зоны Николаева. Враг продолжает разрушать инфраструктуру и давить психологически на мирное население. Пострадавших нет и дух николаевцев несокрушим.

Сообщается также, что корабельная группировка вражеских сил в Черном море изменений не претерпела. Угрозы сохраняются.

Россия может попытаться аннексировать "ЛДНР" и оккупированную Херсонщину, - Карпентер

"В самопровозглашенном Приднестровье продолжается режим "особых мер безопасности", связанных с угрозами терактов и провокаций якобы со стороны Украины. С нашей же стороны граница надежно защищена, силы обороны держат ситуацию под контролем", - уверяют в ПК "Південь".

Херсонская область (5231)
+31
Почему фантазеры, они с Херсона до Мариуполя прошли почти без сопротивления. Может Херсон сливали не для того чтоб его освобождать
12.05.2022 19:24
+27
Так давайте зламаємо плани ворога і відправимо спецпідрозділи "95 квартал", "вечірній квартал" Сили спецпризначенця Абдристовича, мамамії, сивохо, татарова та інших улюбленців наріда і вигонимо окупанта за Кримський місток, а ракети, якими окупант обстрілює Миколаїв , Одесу та інші міста, позбиваємо елітними кусками асфальту, на який витратили всі бюджетні і оборонні кошти,
12.05.2022 19:24
+22
Ви самі читаєте що пишете ?
Чому ми зараз не можемо так само зайти на окуповані території, як зайшли цапи ?
Бо вони організували там оборону.
Питання. Куди зникла наша оборона ?
12.05.2022 19:35
Ох уж ці фантазери...
12.05.2022 19:19
Почему фантазеры, они с Херсона до Мариуполя прошли почти без сопротивления. Может Херсон сливали не для того чтоб его освобождать
12.05.2022 19:24
Спочатку пройшли, а потім "что-то пошло нє так" (С). Якщо ви не помітили, то сьогодні не 24 лютого
12.05.2022 19:27
незаметил, с 24 февраля на Херсонском направлении ничего неизменилось. Город как сдали 24-го, так ничего и не меняется по сегодня.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:56
Очень много изменилось,рашисты стояли уже в 20 км. от южных окраин Кривого Рога,теперь их там нет и близко,так что не нужно трепаться о том,чего не знаете.
12.05.2022 20:01
Малец, есть, слшал что нибудь о отвлекающих маневрах? Нах р им Кривой рог, им нужен был сухопут в Крым и вода в Крым. Который им дали! Поэтому речь идет о Херсоне, а не о твоем Кривом роге.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:27
Так вони Південь України хотіли захопити, не тільки коридор в Крим. Коридор в Крим був лише проміжною метою для захоплення Донбасу, ну а заодно щоб відрізати Україну від виходу до Азовського моря. А після цього вони б уже взялись би за Кривий Ріг, Миколаїв, Одесу, Дніпро, Запоріжжя, Харків. Наступ на Одесу ми відбили, а це був один із ключових напрямків аби відрізати Україну від виходу до моря
12.05.2022 21:12
Люся, ответь человеку
12.05.2022 19:27
никто не сливал просто так вышло ******** КАК ГОВОРИТ АРЕСТОВИЧ... ******** еще в 2014 году и за 8 лет харило навести в Херсоне Мариуполе и Бердянске с Мелитополем полные зачистки всей агентуры Рашки... и имеем то что имеем..увы..а теперь народ проснулся слава Богу конечно и никто сдавать Херсон не будет думаю мы начнем наступление везде и сразу всем фронтом точечно не выйдет и думаю.. удар будет сразу нанесен в Крым там если по честному россияне слегка расслабон сделали да и защищать Крым нелегко.. Севастополь Балаклава это каменный мешок ловушка пару дорог как в 1942 году перекрыли.... а иначе никак и ничего и не строилось.. и все.. а сзади море кто смелы вперед до Тамани,.вплавь.. и как вы думаете будет ли россиян сидящих в Мелитополе Херсоне и Бердянске понтовать понты.. нет сразу бросятся на Марик чтобы через Донбасс оккупированный в Рашку попасть или морем с Бердянска в Ейск переплыть по Азову а прорываться с боями в Крым нет дудки......или котел и руки вверх.... сдаемся...
12.05.2022 19:33
Ви самі читаєте що пишете ?
Чому ми зараз не можемо так само зайти на окуповані території, як зайшли цапи ?
Бо вони організували там оборону.
Питання. Куди зникла наша оборона ?
12.05.2022 19:35
куда,куда....да ее в херсоне просто не было ....кроме вертолетного полка в городе практически не было частей,а героическая 59 сделала все что могла
12.05.2022 19:51
при Порохе там все было, и даже подогнали С300.
12.05.2022 20:01
если не будет освобожден специально зданый Херсон и область, то войну можно считать проигранной, и жить Украине отанется год-два --- до завершения процедуры денацификации, т.е. тотального обрезания яиц всем Украинцам!
12.05.2022 21:00
херню какую то набредил...
12.05.2022 19:48
даже читать ту по..бень невозможно
12.05.2022 19:59
Зрада! Скрізь зрада! Ко-ко-ко.
Платний бот пише *****, а місцеві довбойоби лайкають. Так тримати!
12.05.2022 22:26
окупанти планують -планувать можуть скільки завгодно не розумію навіщо по 10 раз на день ви повторюете хотелкі орків?
12.05.2022 19:21
Мне тоже не понятно. Надо жить и воевать своими планами. Хватит рассказывать Украине, что хотят оккупанты.
12.05.2022 19:22
Невже досі не зрозуміло, що нас готують до нових втрат територій? Інакше б командування 'Південь' розповідало б про свої успіхи, як на Харківщині наприклад.
12.05.2022 19:28
да не неси ахинею .. готовят его... сиди ровно на диване
12.05.2022 19:31
один мій знайомий любить казати, що планує купити яхту, як у абрамовича...але грошей вистачає тільки на табличку з назвою яхти.
12.05.2022 19:23
Якщо вистачае на табличку з назвою яхти абрамовича, то мабуть теж не бідна людина
12.05.2022 19:51
диды ваивали - можим павтарить..
12.05.2022 19:23
Парочка американских уголовников на фото выглядит более чёткими революционерами. как вся шобла кацапской черни, которая сейчас бродит по Украине.
12.05.2022 19:41
Так давайте зламаємо плани ворога і відправимо спецпідрозділи "95 квартал", "вечірній квартал" Сили спецпризначенця Абдристовича, мамамії, сивохо, татарова та інших улюбленців наріда і вигонимо окупанта за Кримський місток, а ракети, якими окупант обстрілює Миколаїв , Одесу та інші міста, позбиваємо елітними кусками асфальту, на який витратили всі бюджетні і оборонні кошти,
12.05.2022 19:24
с офисом вкупе...
12.05.2022 19:24
12.05.2022 19:26
чё занервничали?буба же ясно сказав,шо нинада ждать пэрэмог йежидневно.
12.05.2022 19:31
ну кофту же продал на аукционе?
фигня осталась...
12.05.2022 19:40
Та до дупи той референдум. Хай окопуються рашисти ,менше часу витратимо,щоб закопувати їх
12.05.2022 19:46
ОДКБ припутает.
12.05.2022 20:04
пока не заселяют, но мысль правильная.....
12.05.2022 19:54
а смысл?... все равно ВСУ отобьет свои территории или они планируют применить ЯО в случае нападения на "свои" территории?
12.05.2022 19:34
Хто ***** понесе відповідальність за розмінування Чонгару і відвід військ з пд.Причорноморя!? Кінець кінцем треба вимагати і заставити це офісне єрмаче болото ВІДПОВІСТИ!!!!
12.05.2022 19:36
Нiхто *****
12.05.2022 19:45
"Російські війська готуються до захоплення всієї Херсонської області.", - і шо тепер?! ОК Південь підпрацьовує пропагандонами РФ?!
12.05.2022 19:37
Ясный перец...половина Красноярского края сгорело от лесных пожаров...вместо него возьмут Херсон...крысы мавзолейные...быдло Шариковское...
12.05.2022 19:38
там теж пожежі які кацапи не дають загасити
12.05.2022 19:59
Зелену шоблу до відповіді за цей вільний прохід з Криму.
12.05.2022 19:39
Мариуполь и часть запорожской области эти подонки слили .
12.05.2022 19:47
Не слили, а про%бали, судя по заявлениям.
12.05.2022 19:52
У ВСУ свои планы на херсонскую область.
12.05.2022 19:42
Они могут что угодно там провозглашать но все равно придется маслать лаптями и с херсонской области и с Крыма и с Донбасса.
12.05.2022 19:44
А разве они её ещё не захватили? судя по https://map.edopomoga.gov.ua/ карте так вроде всё.
12.05.2022 19:49
Нет,не всё.
12.05.2022 20:03
Военный аналитик Агиль Рустамзадэ говорит, что дроны-камикадзе Switch Blade уже 2-3 недели как в Украине, а их применения он так и не увидел. Почему так?
12.05.2022 19:51
А хіба ЗСУ повинно звітувати, чим саме знищило у окупантів?
Баєм, керованим лезом, корсаром тощо?
12.05.2022 20:51
Этого допустить нельзя!!!

"підтягує ресурси, відновлює технічні потужності" - и это при молчаливом наблюдении наших спецов?! Всю эту подтяжку немедленно заблокировать и разбомбить!!
12.05.2022 19:52
Как говорили они в начале войны, скоро будем жить в адной стране. Так, что их планы пох.й всем.
12.05.2022 19:57
Космополиты с космическими войсками.
12.05.2022 20:07
Как там, "человек предполагает, а б-г располагает"? Так вот, оккупанты планируют, а Украина поставит на место. И без вариантов
12.05.2022 20:30
Следует немедленно раздолбать всю логистику с Крыма в Херсон - мосты, жел. дороги, переход Чонгар и т.п.. Работы по сути на 1 день, было бы желание
12.05.2022 20:51
Най Небеса помагають!
12.05.2022 21:17
Ключевой момент, нашу страну про*бали не со сдачи херсона, а с избрания ныне покойного ватника Кравчука.
12.05.2022 21:35
Почему Украина не идет в атаку на Херсон???
12.05.2022 21:36
Почему ты не в армии с такими вопросами?
12.05.2022 22:34
Планируют захват? Это как в анекдоте: Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!
12.05.2022 22:17
опять кринж от пресс службы только читал подобное..и шож..ким ***** и арестович гитлер..
12.05.2022 22:20
со стороны кажется, что на юг вообще забили...
12.05.2022 22:22
Живу в стране идиотов. Вообще-то они планируют оккупировать всю Украину и убить всех украинцев. Это было целью русских мутантов с самого начала.
12.05.2022 23:12
 
 