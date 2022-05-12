Окупанти планують захоплення всієї Херсонщини під свій контроль, - ПК "Південь"

Російські війська готуються до захоплення всієї Херсонської області.

Про це йдеться у зведенні Повітряного командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Противник на Миколаївщині, Херсонщині продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі. За наявними даними, готується до захоплення всієї Херсонщини під свій контроль, підтягує ресурси, відновлює технічні потужності, здійснює підготовку інженерних підрозділів до наведення понтонно-мостових переправ", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на Миколаївському напрямку продовжуються серійні обстріли реактивними системами залпового вогню як наших позицій, так і промислової зони Миколаєва. Ворог продовжує руйнувати інфраструктуру та тиснути психологічно на мирне населення. Постраждалих немає і дух миколаївців – незламний.

Повідомляється також, що корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі змін не зазнало. Загрози зберігаються.

"У самопроголошеному Придністров’ї продовжується режим "особливих заходів безпеки", пов’язаних із загрозами терактів та провокацій нібито з боку України. З нашого ж боку кордон надійно захищений, сили оборони тримають ситуацію під контролем", - запевняють у ПК "Південь".