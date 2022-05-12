УКР
Окупанти планують захоплення всієї Херсонщини під свій контроль, - ПК "Південь"

Російські війська готуються до захоплення всієї Херсонської області.

Про це йдеться у зведенні Повітряного командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Противник на Миколаївщині, Херсонщині продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі. За наявними даними, готується до захоплення всієї Херсонщини під свій контроль, підтягує ресурси, відновлює технічні потужності, здійснює підготовку інженерних підрозділів до наведення понтонно-мостових переправ", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на Миколаївському напрямку продовжуються серійні обстріли реактивними системами залпового вогню як наших позицій, так і промислової зони Миколаєва. Ворог продовжує руйнувати інфраструктуру та тиснути психологічно на мирне населення. Постраждалих немає і дух миколаївців – незламний.

Повідомляється також, що корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі змін не зазнало. Загрози зберігаються.

Читайте також: Росія може спробувати анексувати "ЛДНР" та окуповану Херсонщину, - Карпентер

"У самопроголошеному Придністров’ї продовжується режим "особливих заходів безпеки", пов’язаних із загрозами терактів та провокацій нібито з боку України. З нашого ж боку кордон надійно захищений, сили оборони тримають ситуацію під контролем", - запевняють у ПК "Південь".

Почему фантазеры, они с Херсона до Мариуполя прошли почти без сопротивления. Может Херсон сливали не для того чтоб его освобождать
12.05.2022 19:24 Відповісти
Так давайте зламаємо плани ворога і відправимо спецпідрозділи "95 квартал", "вечірній квартал" Сили спецпризначенця Абдристовича, мамамії, сивохо, татарова та інших улюбленців наріда і вигонимо окупанта за Кримський місток, а ракети, якими окупант обстрілює Миколаїв , Одесу та інші міста, позбиваємо елітними кусками асфальту, на який витратили всі бюджетні і оборонні кошти,
12.05.2022 19:24 Відповісти
Ви самі читаєте що пишете ?
Чому ми зараз не можемо так само зайти на окуповані території, як зайшли цапи ?
Бо вони організували там оборону.
Питання. Куди зникла наша оборона ?
12.05.2022 19:35 Відповісти
Ох уж ці фантазери...
12.05.2022 19:19 Відповісти
Спочатку пройшли, а потім "что-то пошло нє так" (С). Якщо ви не помітили, то сьогодні не 24 лютого
12.05.2022 19:27 Відповісти
незаметил, с 24 февраля на Херсонском направлении ничего неизменилось. Город как сдали 24-го, так ничего и не меняется по сегодня.
12.05.2022 19:56 Відповісти
Очень много изменилось,рашисты стояли уже в 20 км. от южных окраин Кривого Рога,теперь их там нет и близко,так что не нужно трепаться о том,чего не знаете.
12.05.2022 20:01 Відповісти
Малец, есть, слшал что нибудь о отвлекающих маневрах? Нах р им Кривой рог, им нужен был сухопут в Крым и вода в Крым. Который им дали! Поэтому речь идет о Херсоне, а не о твоем Кривом роге.
12.05.2022 20:27 Відповісти
Так вони Південь України хотіли захопити, не тільки коридор в Крим. Коридор в Крим був лише проміжною метою для захоплення Донбасу, ну а заодно щоб відрізати Україну від виходу до Азовського моря. А після цього вони б уже взялись би за Кривий Ріг, Миколаїв, Одесу, Дніпро, Запоріжжя, Харків. Наступ на Одесу ми відбили, а це був один із ключових напрямків аби відрізати Україну від виходу до моря
12.05.2022 21:12 Відповісти
Люся, ответь человеку
12.05.2022 19:27 Відповісти
никто не сливал просто так вышло ******** КАК ГОВОРИТ АРЕСТОВИЧ... ******** еще в 2014 году и за 8 лет харило навести в Херсоне Мариуполе и Бердянске с Мелитополем полные зачистки всей агентуры Рашки... и имеем то что имеем..увы..а теперь народ проснулся слава Богу конечно и никто сдавать Херсон не будет думаю мы начнем наступление везде и сразу всем фронтом точечно не выйдет и думаю.. удар будет сразу нанесен в Крым там если по честному россияне слегка расслабон сделали да и защищать Крым нелегко.. Севастополь Балаклава это каменный мешок ловушка пару дорог как в 1942 году перекрыли.... а иначе никак и ничего и не строилось.. и все.. а сзади море кто смелы вперед до Тамани,.вплавь.. и как вы думаете будет ли россиян сидящих в Мелитополе Херсоне и Бердянске понтовать понты.. нет сразу бросятся на Марик чтобы через Донбасс оккупированный в Рашку попасть или морем с Бердянска в Ейск переплыть по Азову а прорываться с боями в Крым нет дудки......или котел и руки вверх.... сдаемся...
12.05.2022 19:33 Відповісти
Ви самі читаєте що пишете ?
Чому ми зараз не можемо так само зайти на окуповані території, як зайшли цапи ?
Бо вони організували там оборону.
Питання. Куди зникла наша оборона ?
12.05.2022 19:35 Відповісти
куда,куда....да ее в херсоне просто не было ....кроме вертолетного полка в городе практически не было частей,а героическая 59 сделала все что могла
12.05.2022 19:51 Відповісти
при Порохе там все было, и даже подогнали С300.
12.05.2022 20:01 Відповісти
если не будет освобожден специально зданый Херсон и область, то войну можно считать проигранной, и жить Украине отанется год-два --- до завершения процедуры денацификации, т.е. тотального обрезания яиц всем Украинцам!
12.05.2022 21:00 Відповісти
херню какую то набредил...
12.05.2022 19:48 Відповісти
даже читать ту по..бень невозможно
12.05.2022 19:59 Відповісти
Зрада! Скрізь зрада! Ко-ко-ко.
Платний бот пише *****, а місцеві довбойоби лайкають. Так тримати!
12.05.2022 22:26 Відповісти
окупанти планують -планувать можуть скільки завгодно не розумію навіщо по 10 раз на день ви повторюете хотелкі орків?
12.05.2022 19:21 Відповісти
Мне тоже не понятно. Надо жить и воевать своими планами. Хватит рассказывать Украине, что хотят оккупанты.
12.05.2022 19:22 Відповісти
Невже досі не зрозуміло, що нас готують до нових втрат територій? Інакше б командування 'Південь' розповідало б про свої успіхи, як на Харківщині наприклад.
12.05.2022 19:28 Відповісти
да не неси ахинею .. готовят его... сиди ровно на диване
12.05.2022 19:31 Відповісти
один мій знайомий любить казати, що планує купити яхту, як у абрамовича...але грошей вистачає тільки на табличку з назвою яхти.
12.05.2022 19:23 Відповісти
Якщо вистачае на табличку з назвою яхти абрамовича, то мабуть теж не бідна людина
12.05.2022 19:51 Відповісти
диды ваивали - можим павтарить..
12.05.2022 19:23 Відповісти
Парочка американских уголовников на фото выглядит более чёткими революционерами. как вся шобла кацапской черни, которая сейчас бродит по Украине.
12.05.2022 19:41 Відповісти
с офисом вкупе...
12.05.2022 19:24 Відповісти
12.05.2022 19:26 Відповісти
чё занервничали?буба же ясно сказав,шо нинада ждать пэрэмог йежидневно.
12.05.2022 19:31 Відповісти
ну кофту же продал на аукционе?
фигня осталась...
12.05.2022 19:40 Відповісти
Та до дупи той референдум. Хай окопуються рашисти ,менше часу витратимо,щоб закопувати їх
12.05.2022 19:46 Відповісти
ОДКБ припутает.
12.05.2022 20:04 Відповісти
пока не заселяют, но мысль правильная.....
12.05.2022 19:54 Відповісти
а смысл?... все равно ВСУ отобьет свои территории или они планируют применить ЯО в случае нападения на "свои" территории?
12.05.2022 19:34 Відповісти
Хто ***** понесе відповідальність за розмінування Чонгару і відвід військ з пд.Причорноморя!? Кінець кінцем треба вимагати і заставити це офісне єрмаче болото ВІДПОВІСТИ!!!!
12.05.2022 19:36 Відповісти
Нiхто *****
12.05.2022 19:45 Відповісти
"Російські війська готуються до захоплення всієї Херсонської області.", - і шо тепер?! ОК Південь підпрацьовує пропагандонами РФ?!
12.05.2022 19:37 Відповісти
Ясный перец...половина Красноярского края сгорело от лесных пожаров...вместо него возьмут Херсон...крысы мавзолейные...быдло Шариковское...
12.05.2022 19:38 Відповісти
там теж пожежі які кацапи не дають загасити
12.05.2022 19:59 Відповісти
Зелену шоблу до відповіді за цей вільний прохід з Криму.
12.05.2022 19:39 Відповісти
Мариуполь и часть запорожской области эти подонки слили .
12.05.2022 19:47 Відповісти
Не слили, а про%бали, судя по заявлениям.
12.05.2022 19:52 Відповісти
У ВСУ свои планы на херсонскую область.
12.05.2022 19:42 Відповісти
Они могут что угодно там провозглашать но все равно придется маслать лаптями и с херсонской области и с Крыма и с Донбасса.
12.05.2022 19:44 Відповісти
А разве они её ещё не захватили? судя по https://map.edopomoga.gov.ua/ карте так вроде всё.
12.05.2022 19:49 Відповісти
Нет,не всё.
12.05.2022 20:03 Відповісти
Военный аналитик Агиль Рустамзадэ говорит, что дроны-камикадзе Switch Blade уже 2-3 недели как в Украине, а их применения он так и не увидел. Почему так?
12.05.2022 19:51 Відповісти
А хіба ЗСУ повинно звітувати, чим саме знищило у окупантів?
Баєм, керованим лезом, корсаром тощо?
12.05.2022 20:51 Відповісти
Этого допустить нельзя!!!

"підтягує ресурси, відновлює технічні потужності" - и это при молчаливом наблюдении наших спецов?! Всю эту подтяжку немедленно заблокировать и разбомбить!!
12.05.2022 19:52 Відповісти
Как говорили они в начале войны, скоро будем жить в адной стране. Так, что их планы пох.й всем.
12.05.2022 19:57 Відповісти
Космополиты с космическими войсками.
12.05.2022 20:07 Відповісти
Как там, "человек предполагает, а б-г располагает"? Так вот, оккупанты планируют, а Украина поставит на место. И без вариантов
12.05.2022 20:30 Відповісти
Следует немедленно раздолбать всю логистику с Крыма в Херсон - мосты, жел. дороги, переход Чонгар и т.п.. Работы по сути на 1 день, было бы желание
12.05.2022 20:51 Відповісти
Най Небеса помагають!
12.05.2022 21:17 Відповісти
Ключевой момент, нашу страну про*бали не со сдачи херсона, а с избрания ныне покойного ватника Кравчука.
12.05.2022 21:35 Відповісти
Почему Украина не идет в атаку на Херсон???
12.05.2022 21:36 Відповісти
Почему ты не в армии с такими вопросами?
12.05.2022 22:34 Відповісти
Планируют захват? Это как в анекдоте: Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!
12.05.2022 22:17 Відповісти
опять кринж от пресс службы только читал подобное..и шож..ким ***** и арестович гитлер..
12.05.2022 22:20 Відповісти
со стороны кажется, что на юг вообще забили...
12.05.2022 22:22 Відповісти
Живу в стране идиотов. Вообще-то они планируют оккупировать всю Украину и убить всех украинцев. Это было целью русских мутантов с самого начала.
12.05.2022 23:12 Відповісти
 
 