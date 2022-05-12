Призываю немецкий бизнес выйти из России и переехать в Украину, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал немецкий бизнес покинуть Россию и переехать в Украину.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку Россия продолжает совершать ужасные зверства в Украине, доходы иностранных компаний, которые все еще ведут бизнес в России, запятнаны украинской кровью. Я призываю немецкий бизнес выйти из России и переехать в Украину. Это будет искренний вклад в мир в Европе", – говорится в сообщении.

