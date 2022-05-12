Призываю немецкий бизнес выйти из России и переехать в Украину, - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал немецкий бизнес покинуть Россию и переехать в Украину.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Поскольку Россия продолжает совершать ужасные зверства в Украине, доходы иностранных компаний, которые все еще ведут бизнес в России, запятнаны украинской кровью. Я призываю немецкий бизнес выйти из России и переехать в Украину. Это будет искренний вклад в мир в Европе", – говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно перекрыть "энергетический кислород" для России, - Кулеба
Топ комментарии
+10 Evgen Karpenko
показать весь комментарий12.05.2022 20:02 Ответить Ссылка
+8 Nika Joy
показать весь комментарий12.05.2022 20:05 Ответить Ссылка
+7 Олег Сидоренко #450395
показать весь комментарий12.05.2022 20:03 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Навіть маск сюди не прийде на добичу літію і виробництва аб
треба перенаправити їх через Київ
це зараз першочергова задача МЗС
сюда прийде тільки дебіл
ніхто не піде якщо твій бізнес можуть захопити рейдери
і будь яке питання можна тільки порєшать