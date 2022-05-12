РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7689 посетителей онлайн
Новости Война
2 248 20

Призываю немецкий бизнес выйти из России и переехать в Украину, - Кулеба

кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал немецкий бизнес покинуть Россию и переехать в Украину.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку Россия продолжает совершать ужасные зверства в Украине, доходы иностранных компаний, которые все еще ведут бизнес в России, запятнаны украинской кровью. Я призываю немецкий бизнес выйти из России и переехать в Украину. Это будет искренний вклад в мир в Европе", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно перекрыть "энергетический кислород" для России, - Кулеба

бизнес (1641) Германия (7282) россия (97265) Кулеба Дмитрий (2882)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
А єрмак з гетьманцевим Вам няню дадуть... бородату!
показать весь комментарий
12.05.2022 20:02 Ответить
+8
Тут рейдеры, законодательство которое меняется по каждому желанию Гетьманцев, которому заносят нужные люди и не забудем про старую-добрую коррупцию, когда надо давать на лапу всем - от полиции до пожарки.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:05 Ответить
+7
буде, коли ми будемо у ЄС та НАТО, бо це найкраща гарантія для будь якого іноземного інвестора
показать весь комментарий
12.05.2022 20:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони це зроблять лише під дулом кулемета.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:59 Ответить
Ну так Зебобики всех инвесторов кинули, ктож нормальный будет открывать тут бизнес, если Зе все отжимают
показать весь комментарий
12.05.2022 20:18 Ответить
Кулеба, ти один з притомних там у владі. Але ж ти знаєш, що персональні няні це замилування очей. Без посадок суддів, затвердження антикорупційного прокурора, зміни портновсько- риговського КПК ніхєра не буде.
Навіть маск сюди не прийде на добичу літію і виробництва аб
показать весь комментарий
12.05.2022 20:52 Ответить
Вже бачу кілометрові черги.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:59 Ответить
так і буде.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:59 Ответить
буде, коли ми будемо у ЄС та НАТО, бо це найкраща гарантія для будь якого іноземного інвестора
показать весь комментарий
12.05.2022 20:03 Ответить
А єрмак з гетьманцевим Вам няню дадуть... бородату!
показать весь комментарий
12.05.2022 20:02 Ответить
блин,гриша шрёдер тебя услышал..
показать весь комментарий
12.05.2022 20:02 Ответить
Тут рейдеры, законодательство которое меняется по каждому желанию Гетьманцев, которому заносят нужные люди и не забудем про старую-добрую коррупцию, когда надо давать на лапу всем - от полиции до пожарки.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:05 Ответить
Напомню, что чуваки еще пару месяцев назад кошмарили Криворижсталь, создавая очень хороший инвестиционный климат в стране. Про их остальные действия и говорить нечего - возмущений просто было не счесть.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:07 Ответить
Нехай раніше німецькі суди сюди переїдуть...
показать весь комментарий
12.05.2022 20:06 Ответить
грошові потоки між ЄС та країнами бувшого СРСР йшли через мацкву
треба перенаправити їх через Київ
це зараз першочергова задача МЗС
показать весь комментарий
12.05.2022 20:07 Ответить
глас вопиющего в пустелі....................
сюда прийде тільки дебіл
показать весь комментарий
12.05.2022 20:08 Ответить
саме так. тому що владі насрать на Україну і українців.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:10 Ответить
кулєба, а ти не хочеш закликати дєрьмака, люсю ,агрохламідію, вєрєщучьку піти ****.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:10 Ответить
Підтримую. Там, взагалі-то, список величезний, але я би у перших стрічках ще добавив zeлупу та його господаря бєню.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:48 Ответить
если такие законы неоднозначные принимаете, чтобы отнять то что плохо лежит, или хозяин уехал и не может приехать, то никто не приедет.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:55 Ответить
у Харків ....
показать весь комментарий
12.05.2022 21:18 Ответить
треба щоб суди були нормальні,

ніхто не піде якщо твій бізнес можуть захопити рейдери
і будь яке питання можна тільки порєшать
показать весь комментарий
12.05.2022 22:47 Ответить
О буде кого рейдернуть, а потім в наші ,,реформовані,, суди хай звертаються
показать весь комментарий
12.05.2022 23:26 Ответить
 
 