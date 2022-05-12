Закликаю німецький бізнес вийти з Росії та переїхати до України, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав німецький бізнес вийти з Росії та переїхати до України.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки Росія продовжує чинити жахливі звірства в Україні, доходи іноземних компаній, які все ще ведуть бізнес в Росії, заплямовані українською кров’ю. Я закликаю німецький бізнес вийти з Росії та переїхати до України. Це буде щирий внесок у мир в Європі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Потрібно перекрити "енергетичний кисень" для Росії, - Кулеба