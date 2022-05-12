УКР
Закликаю німецький бізнес вийти з Росії та переїхати до України, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав німецький бізнес вийти з Росії та переїхати до України.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки Росія продовжує чинити жахливі звірства в Україні, доходи іноземних компаній, які все ще ведуть бізнес в Росії, заплямовані українською кров'ю. Я закликаю німецький бізнес вийти з Росії та переїхати до України. Це буде щирий внесок у мир в Європі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Потрібно перекрити "енергетичний кисень" для Росії, - Кулеба

бізнес (2118) Німеччина (7735) росія (67841) Кулеба Дмитро (3606)
Топ коментарі
+10
А єрмак з гетьманцевим Вам няню дадуть... бородату!
показати весь коментар
12.05.2022 20:02
+8
Тут рейдеры, законодательство которое меняется по каждому желанию Гетьманцев, которому заносят нужные люди и не забудем про старую-добрую коррупцию, когда надо давать на лапу всем - от полиции до пожарки.
показати весь коментар
12.05.2022 20:05
+7
буде, коли ми будемо у ЄС та НАТО, бо це найкраща гарантія для будь якого іноземного інвестора
показати весь коментар
12.05.2022 20:03
Вони це зроблять лише під дулом кулемета.
показати весь коментар
12.05.2022 19:59
Ну так Зебобики всех инвесторов кинули, ктож нормальный будет открывать тут бизнес, если Зе все отжимают
показати весь коментар
12.05.2022 20:18
Кулеба, ти один з притомних там у владі. Але ж ти знаєш, що персональні няні це замилування очей. Без посадок суддів, затвердження антикорупційного прокурора, зміни портновсько- риговського КПК ніхєра не буде.
Навіть маск сюди не прийде на добичу літію і виробництва аб
Навіть маск сюди не прийде на добичу літію і виробництва аб
показати весь коментар
12.05.2022 20:52
Вже бачу кілометрові черги.
показати весь коментар
12.05.2022 19:59
так і буде.
показати весь коментар
12.05.2022 19:59
буде, коли ми будемо у ЄС та НАТО, бо це найкраща гарантія для будь якого іноземного інвестора
показати весь коментар
12.05.2022 20:03 Відповісти
А єрмак з гетьманцевим Вам няню дадуть... бородату!
показати весь коментар
12.05.2022 20:02 Відповісти
блин,гриша шрёдер тебя услышал..
показати весь коментар
12.05.2022 20:02
Тут рейдеры, законодательство которое меняется по каждому желанию Гетьманцев, которому заносят нужные люди и не забудем про старую-добрую коррупцию, когда надо давать на лапу всем - от полиции до пожарки.
показати весь коментар
12.05.2022 20:05 Відповісти
Напомню, что чуваки еще пару месяцев назад кошмарили Криворижсталь, создавая очень хороший инвестиционный климат в стране. Про их остальные действия и говорить нечего - возмущений просто было не счесть.
показати весь коментар
12.05.2022 20:07
Нехай раніше німецькі суди сюди переїдуть...
показати весь коментар
12.05.2022 20:06
грошові потоки між ЄС та країнами бувшого СРСР йшли через мацкву
треба перенаправити їх через Київ
це зараз першочергова задача МЗС
показати весь коментар
12.05.2022 20:07
глас вопиющего в пустелі....................
сюда прийде тільки дебіл
показати весь коментар
12.05.2022 20:08
саме так. тому що владі насрать на Україну і українців.
показати весь коментар
12.05.2022 20:10
кулєба, а ти не хочеш закликати дєрьмака, люсю ,агрохламідію, вєрєщучьку піти ****.
показати весь коментар
12.05.2022 20:10
Підтримую. Там, взагалі-то, список величезний, але я би у перших стрічках ще добавив zeлупу та його господаря бєню.
показати весь коментар
12.05.2022 20:48
если такие законы неоднозначные принимаете, чтобы отнять то что плохо лежит, или хозяин уехал и не может приехать, то никто не приедет.
показати весь коментар
12.05.2022 20:55
у Харків ....
показати весь коментар
12.05.2022 21:18
треба щоб суди були нормальні,

ніхто не піде якщо твій бізнес можуть захопити рейдери
і будь яке питання можна тільки порєшать
показати весь коментар
12.05.2022 22:47
О буде кого рейдернуть, а потім в наші ,,реформовані,, суди хай звертаються
показати весь коментар
12.05.2022 23:26
 
 