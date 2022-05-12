Из Украины уехали уже шесть миллионов беженцев, - ООН
Количество украинцев, выехавших за границу с момента российского вторжения в Украину, уже пересекло отметку в шесть миллионов человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
Отмечается, что на 11 мая территорию Украины покинули 6 029 705 человек.
Большинство уехало в Польшу — более 3,2 млн человек. В Румынию выехали почти 900 тыс. человек, в Россию – более 785 тыс., в Венгрию – 583 тыс., в Молдову – более 459 тыс., в Словакию – почти 410 тыс. и в Беларусь – более 27 тыс. человек.
В то же время, по данным УВКБ ООН, 1626500 украинцев с 28 февраля вернулись из-за границы на Родину.
Согласно последней оценке Международной организации по миграции ООН, количество внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 8 млн человек, в то же время 2,7 млн человек вернулись домой.
Льготы будут только если подпишут бумаги на беженство-а там куча ограничений по работе,ювеналке и т.п.-и придется конкурировать с черножопенками.
А на работу нормальную устроиться без льгот по приему не получится -это ж германия ,а не польша,там везде порядок и бюрократия
Но в целом жалеть того ,что многие не вернуться не надо-все равно ,часть населения на Украине была лишняя (не было работы ).
Хотя процессы оттока населения есть у многих европейских стран и без войны-болгария,румыния,вся прибалтика
1. убрать Гетьманцева . Вообще как может однодумец Сивковича возглавлять налоговые реформы в Украине ? Кроме всего он просто туп и теоретик - он наносит вред экономике Украины . ПОРА ЖУРНАЛИСТАМ НЕ СТЕСНЯЯСЬ ОПИСАТЬ ДУРОСТЬ ГЕТЬМАНУЕВА
2. я бы предложила власти посоветоваться с Геннадием Балашовым и его идеей 5/10 . Тогда не только украинский бизнес вернётся в Украину, но и заедет много международного бизнеса
КУРОЧКА ПО ЗЕРНЫШКУ КЛЮЁТ , а ОБЩИПАННАЯ КУРИЦА ЯИЦ НЕ НЕСЁТ 🤣🤣🤣
3. при резком уменьшении налогов сроком на 50 лет все 6 млн украинцев вернутся в Украину
- Та куди мені тікати.... Ондо в мене свині, кури, гуси, россадка, вили і автомат!
В Польше и работа есть, и платят хорошо, и уютно и безопасно.
я понимаю, когда там сидят люди, кому некуда возвращаться, у кого дома больше нет, где бомбят вовсю и т.п. Но когда туда сдырснула куча из зап. Украины....
или из Киева мне деваха говорит: а зачем мне возвращаться? меня тут все устраивает. Пайка 400 евро, и на работу ходить не надо, а вы там придурки сидите...
просто скотство.
Відновлювати країну будуть іноземці, а от хто буде нас лікувати та навчати наших дітей?