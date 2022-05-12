Из Украины уехали уже шесть миллионов беженцев, - ООН

Количество украинцев, выехавших за границу с момента российского вторжения в Украину, уже пересекло отметку в шесть миллионов человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Отмечается, что на 11 мая территорию Украины покинули 6 029 705 человек.

Большинство уехало в Польшу — более 3,2 млн человек. В Румынию выехали почти 900 тыс. человек, в Россию – более 785 тыс., в Венгрию – 583 тыс., в Молдову – более 459 тыс., в Словакию – почти 410 тыс. и в Беларусь – более 27 тыс. человек.

В то же время, по данным УВКБ ООН, 1626500 украинцев с 28 февраля вернулись из-за границы на Родину.

Согласно последней оценке Международной организации по миграции ООН, количество внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 8 млн человек, в то же время 2,7 млн ​​человек вернулись домой.

