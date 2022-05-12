Враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный, - Минобороны
Россияне пытаются нарастить военное присутствие на острове Змеиный. Они хотят блокировать морские коммуникации Украины.
Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Корабли Черноморского флота России в акватории Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, ведут разведку и пытаются оказывать огневую поддержку своим войскам на приморском направлении. Также враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный. Цель - блокирование морских коммуникаций Украины", - сказал Мотузяник.
Спикер добавил, что "там есть определенные успехи украинской армии, в том числе по уничтожению российского плавсостава".
"Противник также усиливает системы противовоздушной обороны на западном побережье Крымского полуострова, в частности в районе села Черноморского, мыс Тарханкут, развернута зенитно-ракетная батарея ЗРК С-300 в составе трех пунктов управления", - рассказал Мотузяник.
🔥🎉 На пороховому складі на росії стався вибух. Ой...🤷♀️
Імітували "прогрес" на засохшому блювотинні а, як обісцялися, то виявилось, що це не повидло, а лайно.
ЛавРун,взагалі думає,що це колумбійський овес.
так з нього та дурь і не вийшла досі, головний завхоз дєрьмак регулярно підвозе свіженької ......
Візьми смугастого, тоненько нарізаного сальця. Дістань "заплакану" пляшечку горілочки (із кращих сортів вітчизняного зерна). Скибочку житнього хлібчика. Стебельце зеленого часничку.
.....і спостерігай за черговою "Чорно(Ї)баївкою.
Ось.
Не зрозуміло, чому його не можна регулярно накривати залпом зі "Смерчу", відстань від Ліски Одеської області - 58.5 км.
Высеры конашенкова, цитируемые ВВС мне не интересны.
Он погиб во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолета-амфибии Ми-14 от ракеты российского истребителя, рассказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.
Примерно в то же время в украинской прессе появилась информация о гибели еще двух украинских летчиков - об одном из них, Василии Ильчуке, сказано, что он погиб в районе острова Змеиный.
Це, що, "Высеры конашенкова"-?
Брита́нська Телерадіомо́вна Корпора́ція (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура ВВС) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F британська компанія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F суспільного телерадіомовлення.https://uk.wikipedia.org/wiki/BBC#cite_note-1 [1]
За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (у тому числі і в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні ), понад 16 000 з яких працюють у державному секторі.
Штаб-квартира корпорації знаходиться у Broadcasting House у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80 Вестмінстері , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондон .
Байрактари до Тарханкута долетять.
Скоро "прийде" Bayraktar )
Russian tank explodes hurling turret 250ft into the air after Ukrainian missile strike
https://www.youtube.com/watch?v=QiybJ8UuHXA