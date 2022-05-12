РУС
Агрессия России против Украины
19 764 89

Враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный, - Минобороны

зміїний

Россияне пытаются нарастить военное присутствие на острове Змеиный. Они хотят блокировать морские коммуникации Украины.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Корабли Черноморского флота России в акватории Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, ведут разведку и пытаются оказывать огневую поддержку своим войскам на приморском направлении. Также враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный. Цель - блокирование морских коммуникаций Украины", - сказал Мотузяник.

Спикер добавил, что "там есть определенные успехи украинской армии, в том числе по уничтожению российского плавсостава".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "За#бал этот Байрактар бегать за нами и стрелять нах#й! Сколько можно!? Где поддержка с воздуха?!" - переговоры капитана "Раптора" армии РФ вблизи Змеиного. АУДИО

"Противник также усиливает системы противовоздушной обороны на западном побережье Крымского полуострова, в частности в районе села Черноморского, мыс Тарханкут, развернута зенитно-ракетная батарея ЗРК С-300 в составе трех пунктов управления", - рассказал Мотузяник.

Змеиный Минобороны Мотузяник Александр
+56
что вы возмущаетесь, ну дайте им шанс...
12.05.2022 15:59
+39
12.05.2022 16:01
+19
Они совсем что ли идиоты? Это же Чорнобаївка 2.0
12.05.2022 15:57
Они совсем что ли идиоты? Это же Чорнобаївка 2.0
12.05.2022 15:57
что вы возмущаетесь, ну дайте им шанс...
12.05.2022 15:59
Да е@анарию нема покоя с таким упорством на пороховом складе пытаются зажечь фитилёк....то что могут сделать сами кацапы никто не сможет..не мешайте им самим себя убивать..это лучшее что они могут и доказывают с 24 февраля 2022 года...
12.05.2022 16:28
https://www.youtube.com/5kanal 5 канал https://www.youtube.com/post/Ugkxz6bhdNbm8dPKjTCzUmVgeym47iLvW_Au 2 часа назад

🔥🎉 На пороховому складі на росії стався вибух. Ой...🤷‍♀️

🔥🎉 На пороховому складі на росії стався вибух. Ой...🤷‍♀️
12.05.2022 16:38
ЧорноЗміївка 22. (Чорно(Ї)баївка - пааабєда срусскага аружія.
12.05.2022 16:01
https://youtu.be/_ausVQr6mBY еще один пошел *****
12.05.2022 16:05
Шикарно. Ждём продолжения банкета.
12.05.2022 18:01
Я б не дуже тут пускав пузирі - https://www.bbc.com/russian/features-61412803 Битва за остров Змеиный в Черном море: что известно
12.05.2022 16:13
Та да. Походу, там наших самолётов и вертолетов тоже посбивали((
12.05.2022 16:31
Не було ніякої висадки десанту, це маячня придумана рашиками, тому що ніяких перемог не мають, вирішили придумати
12.05.2022 16:40
А в чому пузирі? Може ви вірити в те що українці хотіли висадити десант на острів? )))
12.05.2022 16:35
говорят генштаб был против - но зеленский настоял на высадке и захвате острова( кацапы кинули дезу что там никого нет) - надеюсь это ложь иначе за это надо под суд отдавать виновных..
12.05.2022 19:30
"Говорят", хто говорить? Це черговий вброс рашапропаганди, авось хто і схаває
12.05.2022 21:08
Бред. А для чого ? Ну взяли Змінний і що далі? Як його утримати, шо ми можемо отримати з його контролю?
12.05.2022 16:49
Ой млять,москалям вірити,як вони збили літаки,коли на початку війни казали що вони всі унєчтожені?Хай відео покажуть,наші зняли,то і в них має бути,вже б давно гуляло по інету та вони б казали,що наші звіздять,а так-не піддавайтесь пропаганді,де докази їх слів?
12.05.2022 17:55
Та "укропи" всі як один вимерзли без кацапського газу ще взимку 2014-2015, а тепер кацапи воюють зі своєю алкогольною галюцінацією. При чому успішно - вже все позбивали і потопили.
12.05.2022 18:33
Какашенкав сказал, что сбили украинский вертолет, а потом извинялсся, шо пирипутал, то мардву там поджарили.
12.05.2022 21:24
Головне це підірвати міст, решта суттєво ні на що не впливає. По острову можна і з берега бити.
12.05.2022 16:34
Вони закидають м ясом і це працює.. У них населення більше у 3-4 рази, а заліза у десять-двадцять разів. Вишиватне шапкозакидництво до добра ніколи не призводить.
12.05.2022 16:40
не пався кацап
12.05.2022 19:32
На острові теж потрібні добрива.
12.05.2022 15:59
щоб росіяни впали в ту яму, яку вони рили нам і впали так, щоб вже не вилізли ніколи.
12.05.2022 16:01
Так вони, лепрозорні з тої ями,переповненої своїми випорожненнями,ніколи і не вилазили!
Імітували "прогрес" на засохшому блювотинні а, як обісцялися, то виявилось, що це не повидло, а лайно.
ЛавРун,взагалі думає,що це колумбійський овес.
12.05.2022 16:07
12.05.2022 16:01
зелений вислюче ..... що перекурив Оманської травки ......
так з нього та дурь і не вийшла досі, головний завхоз дєрьмак регулярно підвозе свіженької ......
12.05.2022 16:06
Клоунятке надо присвоить почетное звание Владимир Зеленский-************.
12.05.2022 16:18
А хочете "поржать"? Це лайно бидло таки обере на другий термін. Відосіки грають більшу роль, ніж логіка.
12.05.2022 16:34
Хлафнае шоп то лайно снова андатурава са слабоумия не выпрало.
12.05.2022 21:26
Корабль тылового обеспечения который плыл сегодня на остров Змеиный уже доплавался.
12.05.2022 16:02
Где подробности можно почитать?
12.05.2022 16:10
https://24tv.ua/ru/rossija-poterjala-eshhe-odin-korabl-chernom-more-istochniki-razvedke_n1978071
12.05.2022 18:37
Щось той кораблік тиловий для північних морів дуже дивний для зони бойових дій... Але. На ньому наче був батискаф та обладнання для підіймання затонулих вантажів. Щось дуже цінне рашисти хочуть дістати з москви на дні
12.05.2022 16:25
там у них на этом клейстере в кают-компании в специальной раке хранилась частица Креста Господнего.
12.05.2022 16:49
Была инфа - там ядерки, то-то они там кружат постоянно...
12.05.2022 17:00
За штатом у них на борту - дві тактичні ядерні боєголовки для "Калібрів"!!!
12.05.2022 17:57
РКР Москва не был носителем КР Калибр.
12.05.2022 18:31
нові мішені. хлопці потренуються. а чьо?
12.05.2022 16:03
Ну й добре, хай накопичатся трохи ...... і тоді - "Чор-но-ба-їв-ка, Чор-но-ба-їв-ка ......"
12.05.2022 16:03
Чорно(Ї)баївка.
12.05.2022 16:10
Это все последствия утопления крейсера мацква. И наши вместе с з
12.05.2022 16:04 Ответить
Піду за попкорном...
12.05.2022 16:06 Ответить
Облиш попкорн.
Візьми смугастого, тоненько нарізаного сальця. Дістань "заплакану" пляшечку горілочки (із кращих сортів вітчизняного зерна). Скибочку житнього хлібчика. Стебельце зеленого часничку.
.....і спостерігай за черговою "Чорно(Ї)баївкою.
Ось.
12.05.2022 16:15 Ответить
******** его ураганами РСЗО постоянно в чем вопрос ?
12.05.2022 16:08 Ответить
РСЗВ "Смерч" треба...
12.05.2022 16:17 Ответить
Если там 140 км от берега то и смерч не поможет
12.05.2022 16:26 Ответить


Не зрозуміло, чому його не можна регулярно накривати залпом зі "Смерчу", відстань від Ліски Одеської області - 58.5 км.
12.05.2022 16:32 Ответить
Там минимальное расстояние 30 км, там 1 М777 там порядок наведет.
12.05.2022 21:30 Ответить
Там болота, з самого побережжя стріляти неможливо.
12.05.2022 22:01 Ответить
Суицидники какие то
12.05.2022 16:08 Ответить
Дайош Зміїбаївку!!
12.05.2022 16:08 Ответить
Не зрозуміло, чому його не можна регулярно накривати залпом зі "Смерчу", відстань від Ліски Одеської області - 58.5 км.
12.05.2022 16:10 Ответить
слишком жирно держать смерч и ПВО к нему ради 3-5 выстрелов по Змеиному раз в неделю. Это не эффективно. Работы для арты на фронтах хватает. А мелкую белочь вокруг Змеиного и ТВ2 может покошмарить.
12.05.2022 16:30 Ответить
А це не жирно? - https://www.bbc.com/russian/features-61412803 Битва за остров Змеиный в Черном море: что известно
12.05.2022 16:35 Ответить
конкретизируйте, что именно.
Высеры конашенкова, цитируемые ВВС мне не интересны.
12.05.2022 16:53 Ответить
9 мая украинские СМИ сообщили о гибели заместителя командующего ВМС ВСУ по авиации полковника Игоря Бедзая - его называют одним из лучших летчиков Украины.

Он погиб во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолета-амфибии Ми-14 от ракеты российского истребителя, рассказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Примерно в то же время в украинской прессе появилась информация о гибели еще двух украинских летчиков - об одном из них, Василии Ильчуке, сказано, что он погиб в районе острова Змеиный.

Це, що, "Высеры конашенкова"-?
12.05.2022 21:57 Ответить
До речі - ВВС - це не прокацапський ресурс.

Брита́нська Телерадіомо́вна Корпора́ція (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура ВВС) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F британська компанія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F суспільного телерадіомовлення.https://uk.wikipedia.org/wiki/BBC#cite_note-1 [1]

За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (у тому числі і в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні ), понад 16 000 з яких працюють у державному секторі.

Штаб-квартира корпорації знаходиться у Broadcasting House у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80 Вестмінстері , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондон .
12.05.2022 22:07 Ответить
Скоріше за все у нас тих смерчів і бк до них лічені одиниці.
12.05.2022 16:33 Ответить
99 систем у 2008 році,
12.05.2022 16:47 Ответить
Меньше 50 в 2021.
12.05.2022 18:33 Ответить
Так щось там про Вільху було, чи це тільки ракети?
12.05.2022 22:04 Ответить
А звідки інфа?
12.05.2022 22:22 Ответить
Проблема в дефіциті ракет до "Смерча". Тому ми не часто чуємо щодо застосування цієї рсзо.
12.05.2022 18:16 Ответить
5-ть підірваних арсеналів мабуть дають про себе знати.
12.05.2022 22:10 Ответить
Шо, опять?
12.05.2022 16:12 Ответить
По острову Змеиный информация подтверждается. Российские оккупанты посредством десантных катеров проекта 21820 "Дюгонь" и СБ-742 доставили на остров ЗРК "Тор-М2" и ЗРПК "Панцирь-С1
12.05.2022 16:14 Ответить
це купа металолому,їх чекає ЗміїБаївка..
12.05.2022 16:19 Ответить
С-300 у Криму ніяк не зможе прикрити остів Зміїний,радіус його дії макс 70 км.
12.05.2022 16:16 Ответить
Хай розвертають.
Байрактари до Тарханкута долетять.
12.05.2022 16:24 Ответить
Дивлячись яка, там багато модернізацій, це у нас до 70, а у них є с-300 фаворит, 200 (300) км (по аэродинамической цели).
12.05.2022 17:26 Ответить
РабZZeю там чекає Чорнобаївка намбе 2
12.05.2022 16:18 Ответить
Нарощуйте..нарощуйте....
Скоро "прийде" Bayraktar )

12.05.2022 16:20 Ответить
от и мне странно...
12.05.2022 16:55 Ответить
Так і в Чорнобаївці кацапів теж довго не було. А як же "можем павтарить"
12.05.2022 16:36 Ответить
Там наче були знищені всі какцапські мікроорганізми. Хтось бреше, чи як?
12.05.2022 16:29 Ответить
Чи то я тупий, чи кореспонденти... Швидше, друге (
12.05.2022 16:31 Ответить
хай кучкуются...шоб бк не переводить..
12.05.2022 16:32 Ответить
Вот с этого ролика охренеть можно, чем это так саданули.
Russian tank explodes hurling turret 250ft into the air after Ukrainian missile strike
https://www.youtube.com/watch?v=QiybJ8UuHXA
12.05.2022 16:38 Ответить
Просто вибух боєкомплекту після влучання в танк , от і башта полетіла. Мабуть боєкомплект повний був.
12.05.2022 16:53 Ответить
Ракетами нужно долбить туда беспрерывно и беспилотниками!
12.05.2022 16:47 Ответить
море выкопали? то может остров утопить временно?
12.05.2022 16:48 Ответить
Был бы очень рад если бы кацапы на Змеином увеличились бы до одного на каждый квадратный метр. Можно лупить по острову тогда куда не попадя. Все равно вцелишь в ватана. Каждый осколок не пропадет зря.
12.05.2022 17:21 Ответить
Предлагаю там полигон с живыми мишенями устроить для расчетов натовских гаубиц.
12.05.2022 17:26 Ответить
Интерфакс???третий месяц войны,а идиоты из ЦН продолжают пользоваться путинскими пропагандонскими клоаками.
12.05.2022 18:55 Ответить
такое пишут - не знаю.....
12.05.2022 19:14 Ответить
Ежики плакали, кололись, но продолжали лезть на кактус. Может им кто-то уже скажет, что на Змеином нет унитазов?
12.05.2022 19:38 Ответить
 
 