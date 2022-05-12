Враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный, - Минобороны

Россияне пытаются нарастить военное присутствие на острове Змеиный. Они хотят блокировать морские коммуникации Украины.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Корабли Черноморского флота России в акватории Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, ведут разведку и пытаются оказывать огневую поддержку своим войскам на приморском направлении. Также враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный. Цель - блокирование морских коммуникаций Украины", - сказал Мотузяник.

Спикер добавил, что "там есть определенные успехи украинской армии, в том числе по уничтожению российского плавсостава".

"Противник также усиливает системы противовоздушной обороны на западном побережье Крымского полуострова, в частности в районе села Черноморского, мыс Тарханкут, развернута зенитно-ракетная батарея ЗРК С-300 в составе трех пунктов управления", - рассказал Мотузяник.