Ворог намагається наростити військову присутність на острові Зміїний, - Міноборони
Росіяни намагаються наростити військову присутність на острові Зміїний. Вони хочуть блокувати морські комунікації України.
Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Кораблі Чорноморського флоту Росії в акваторії Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведуть розвідку та намагаються надавати вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку. Також ворог намагається наростити військову присутність на острові Зміїний. Мета - блокування морських комунікацій України", - сказав Мотузяник.
Спікер додав, що "там є певні успіхи української армії, зокрема зі знищення російського плавскладу".
"Противник також посилює системи протиповітряної оборони на західному узбережжі Кримського півострова, зокрема в районі села Чорноморського, мис Тарханкут, розгорнуто зенітно-ракетну батарею ЗРК С-300 у складі трьох пунктів управління", - розповів Мотузяник.
🔥🎉 На пороховому складі на росії стався вибух. Ой...🤷♀️
Імітували "прогрес" на засохшому блювотинні а, як обісцялися, то виявилось, що це не повидло, а лайно.
ЛавРун,взагалі думає,що це колумбійський овес.
так з нього та дурь і не вийшла досі, головний завхоз дєрьмак регулярно підвозе свіженької ......
Візьми смугастого, тоненько нарізаного сальця. Дістань "заплакану" пляшечку горілочки (із кращих сортів вітчизняного зерна). Скибочку житнього хлібчика. Стебельце зеленого часничку.
.....і спостерігай за черговою "Чорно(Ї)баївкою.
Ось.
Не зрозуміло, чому його не можна регулярно накривати залпом зі "Смерчу", відстань від Ліски Одеської області - 58.5 км.
Высеры конашенкова, цитируемые ВВС мне не интересны.
Он погиб во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолета-амфибии Ми-14 от ракеты российского истребителя, рассказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.
Примерно в то же время в украинской прессе появилась информация о гибели еще двух украинских летчиков - об одном из них, Василии Ильчуке, сказано, что он погиб в районе острова Змеиный.
Це, що, "Высеры конашенкова"-?
Брита́нська Телерадіомо́вна Корпора́ція (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура ВВС) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F британська компанія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F суспільного телерадіомовлення.https://uk.wikipedia.org/wiki/BBC#cite_note-1 [1]
За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (у тому числі і в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні ), понад 16 000 з яких працюють у державному секторі.
Штаб-квартира корпорації знаходиться у Broadcasting House у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80 Вестмінстері , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондон .
Байрактари до Тарханкута долетять.
Скоро "прийде" Bayraktar )
Russian tank explodes hurling turret 250ft into the air after Ukrainian missile strike
https://www.youtube.com/watch?v=QiybJ8UuHXA