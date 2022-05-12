УКР
Ворог намагається наростити військову присутність на острові Зміїний, - Міноборони

зміїний

Росіяни намагаються наростити військову присутність на острові Зміїний. Вони хочуть блокувати морські комунікації України.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Кораблі Чорноморського флоту Росії в акваторії Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведуть розвідку та намагаються надавати вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку. Також ворог намагається наростити військову присутність на острові Зміїний. Мета - блокування морських комунікацій України", - сказав Мотузяник.

Спікер додав, що "там є певні успіхи української армії, зокрема зі знищення російського плавскладу".

Слухайте: "За#бал этот Байрактар бегать за нами и стрелять нах#й! Сколько можно!? Где поддержка с воздуха?!" - перемовини капітана "Раптора" армії РФ поблизу Зміїного. АУДIО

"Противник також посилює системи протиповітряної оборони на західному узбережжі Кримського півострова, зокрема в районі села Чорноморського, мис Тарханкут, розгорнуто зенітно-ракетну батарею ЗРК С-300 у складі трьох пунктів управління", - розповів Мотузяник.

что вы возмущаетесь, ну дайте им шанс...
12.05.2022 15:59 Відповісти
12.05.2022 16:01 Відповісти
Они совсем что ли идиоты? Это же Чорнобаївка 2.0
12.05.2022 15:57 Відповісти
Да е@анарию нема покоя с таким упорством на пороховом складе пытаются зажечь фитилёк....то что могут сделать сами кацапы никто не сможет..не мешайте им самим себя убивать..это лучшее что они могут и доказывают с 24 февраля 2022 года...
12.05.2022 16:28 Відповісти
https://www.youtube.com/5kanal 5 канал https://www.youtube.com/post/Ugkxz6bhdNbm8dPKjTCzUmVgeym47iLvW_Au 2 часа назад

🔥🎉 На пороховому складі на росії стався вибух. Ой...🤷‍♀️
12.05.2022 16:38 Відповісти
ЧорноЗміївка 22. (Чорно(Ї)баївка - пааабєда срусскага аружія.
12.05.2022 16:01 Відповісти
https://youtu.be/_ausVQr6mBY еще один пошел *****
12.05.2022 16:05 Відповісти
Шикарно. Ждём продолжения банкета.
12.05.2022 18:01 Відповісти
Я б не дуже тут пускав пузирі - https://www.bbc.com/russian/features-61412803 Битва за остров Змеиный в Черном море: что известно
12.05.2022 16:13 Відповісти
Та да. Походу, там наших самолётов и вертолетов тоже посбивали((
12.05.2022 16:31 Відповісти
Не було ніякої висадки десанту, це маячня придумана рашиками, тому що ніяких перемог не мають, вирішили придумати
12.05.2022 16:40 Відповісти
А в чому пузирі? Може ви вірити в те що українці хотіли висадити десант на острів? )))
12.05.2022 16:35 Відповісти
говорят генштаб был против - но зеленский настоял на высадке и захвате острова( кацапы кинули дезу что там никого нет) - надеюсь это ложь иначе за это надо под суд отдавать виновных..
12.05.2022 19:30 Відповісти
"Говорят", хто говорить? Це черговий вброс рашапропаганди, авось хто і схаває
12.05.2022 21:08 Відповісти
Бред. А для чого ? Ну взяли Змінний і що далі? Як його утримати, шо ми можемо отримати з його контролю?
12.05.2022 16:49 Відповісти
Ой млять,москалям вірити,як вони збили літаки,коли на початку війни казали що вони всі унєчтожені?Хай відео покажуть,наші зняли,то і в них має бути,вже б давно гуляло по інету та вони б казали,що наші звіздять,а так-не піддавайтесь пропаганді,де докази їх слів?
12.05.2022 17:55 Відповісти
Та "укропи" всі як один вимерзли без кацапського газу ще взимку 2014-2015, а тепер кацапи воюють зі своєю алкогольною галюцінацією. При чому успішно - вже все позбивали і потопили.
12.05.2022 18:33 Відповісти
Какашенкав сказал, что сбили украинский вертолет, а потом извинялсся, шо пирипутал, то мардву там поджарили.
12.05.2022 21:24 Відповісти
Головне це підірвати міст, решта суттєво ні на що не впливає. По острову можна і з берега бити.
12.05.2022 16:34 Відповісти
Вони закидають м ясом і це працює.. У них населення більше у 3-4 рази, а заліза у десять-двадцять разів. Вишиватне шапкозакидництво до добра ніколи не призводить.
12.05.2022 16:40 Відповісти
не пались кацап
12.05.2022 19:32 Відповісти
На острові теж потрібні добрива.
12.05.2022 15:59 Відповісти
щоб росіяни впали в ту яму, яку вони рили нам і впали так, щоб вже не вилізли ніколи.
12.05.2022 16:01 Відповісти
Так вони, лепрозорні з тої ями,переповненої своїми випорожненнями,ніколи і не вилазили!
Імітували "прогрес" на засохшому блювотинні а, як обісцялися, то виявилось, що це не повидло, а лайно.
ЛавРун,взагалі думає,що це колумбійський овес.
12.05.2022 16:07 Відповісти
12.05.2022 16:01 Відповісти
зелений вислюче ..... що перекурив Оманської травки ......
так з нього та дурь і не вийшла досі, головний завхоз дєрьмак регулярно підвозе свіженької ......
12.05.2022 16:06 Відповісти
Клоунятке надо присвоить почетное звание Владимир Зеленский-************.
12.05.2022 16:18 Відповісти
А хочете "поржать"? Це лайно бидло таки обере на другий термін. Відосіки грають більшу роль, ніж логіка.
12.05.2022 16:34 Відповісти
Хлафнае шоп то лайно снова андатурава са слабоумия не выпрало.
12.05.2022 21:26 Відповісти
Корабль тылового обеспечения который плыл сегодня на остров Змеиный уже доплавался.
12.05.2022 16:02 Відповісти
Где подробности можно почитать?
12.05.2022 16:10 Відповісти
https://24tv.ua/ru/rossija-poterjala-eshhe-odin-korabl-chernom-more-istochniki-razvedke_n1978071
12.05.2022 18:37 Відповісти
Щось той кораблік тиловий для північних морів дуже дивний для зони бойових дій... Але. На ньому наче був батискаф та обладнання для підіймання затонулих вантажів. Щось дуже цінне рашисти хочуть дістати з москви на дні
12.05.2022 16:25 Відповісти
там у них на этом клейстере в кают-компании в специальной раке хранилась частица Креста Господнего.
12.05.2022 16:49 Відповісти
Была инфа - там ядерки, то-то они там кружат постоянно...
12.05.2022 17:00 Відповісти
За штатом у них на борту - дві тактичні ядерні боєголовки для "Калібрів"!!!
12.05.2022 17:57 Відповісти
РКР Москва не был носителем КР Калибр.
12.05.2022 18:31 Відповісти
нові мішені. хлопці потренуються. а чьо?
12.05.2022 16:03 Відповісти
Ну й добре, хай накопичатся трохи ...... і тоді - "Чор-но-ба-їв-ка, Чор-но-ба-їв-ка ......"
12.05.2022 16:03 Відповісти
Чорно(Ї)баївка.
12.05.2022 16:10 Відповісти
Это все последствия утопления крейсера мацква. И наши вместе с зарубежными коллегами консультантами продолжают их долбить там)
12.05.2022 16:04 Відповісти
Піду за попкорном...
12.05.2022 16:06 Відповісти
Облиш попкорн.
Візьми смугастого, тоненько нарізаного сальця. Дістань "заплакану" пляшечку горілочки (із кращих сортів вітчизняного зерна). Скибочку житнього хлібчика. Стебельце зеленого часничку.
.....і спостерігай за черговою "Чорно(Ї)баївкою.
Ось.
12.05.2022 16:15 Відповісти
******** его ураганами РСЗО постоянно в чем вопрос ?
12.05.2022 16:08 Відповісти
РСЗВ "Смерч" треба...
12.05.2022 16:17 Відповісти
Если там 140 км от берега то и смерч не поможет
12.05.2022 16:26 Відповісти


Не зрозуміло, чому його не можна регулярно накривати залпом зі "Смерчу", відстань від Ліски Одеської області - 58.5 км.
12.05.2022 16:32 Відповісти
Там минимальное расстояние 30 км, там 1 М777 там порядок наведет.
12.05.2022 21:30 Відповісти
Там болота, з самого побережжя стріляти неможливо.
12.05.2022 22:01 Відповісти
Суицидники какие то
12.05.2022 16:08 Відповісти
Дайош Зміїбаївку!!
12.05.2022 16:08 Відповісти
Не зрозуміло, чому його не можна регулярно накривати залпом зі "Смерчу", відстань від Ліски Одеської області - 58.5 км.
12.05.2022 16:10 Відповісти
слишком жирно держать смерч и ПВО к нему ради 3-5 выстрелов по Змеиному раз в неделю. Это не эффективно. Работы для арты на фронтах хватает. А мелкую белочь вокруг Змеиного и ТВ2 может покошмарить.
12.05.2022 16:30 Відповісти
А це не жирно? - https://www.bbc.com/russian/features-61412803 Битва за остров Змеиный в Черном море: что известно
12.05.2022 16:35 Відповісти
конкретизируйте, что именно.
Высеры конашенкова, цитируемые ВВС мне не интересны.
12.05.2022 16:53 Відповісти
9 мая украинские СМИ сообщили о гибели заместителя командующего ВМС ВСУ по авиации полковника Игоря Бедзая - его называют одним из лучших летчиков Украины.

Он погиб во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолета-амфибии Ми-14 от ракеты российского истребителя, рассказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Примерно в то же время в украинской прессе появилась информация о гибели еще двух украинских летчиков - об одном из них, Василии Ильчуке, сказано, что он погиб в районе острова Змеиный.

Це, що, "Высеры конашенкова"-?
12.05.2022 21:57 Відповісти
До речі - ВВС - це не прокацапський ресурс.

Брита́нська Телерадіомо́вна Корпора́ція (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура ВВС) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F британська компанія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F суспільного телерадіомовлення.https://uk.wikipedia.org/wiki/BBC#cite_note-1 [1]

За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (у тому числі і в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні ), понад 16 000 з яких працюють у державному секторі.

Штаб-квартира корпорації знаходиться у Broadcasting House у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80 Вестмінстері , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондон .
12.05.2022 22:07 Відповісти
Скоріше за все у нас тих смерчів і бк до них лічені одиниці.
12.05.2022 16:33 Відповісти
99 систем у 2008 році,
12.05.2022 16:47 Відповісти
Меньше 50 в 2021.
12.05.2022 18:33 Відповісти
Так щось там про Вільху було, чи це тільки ракети?
12.05.2022 22:04 Відповісти
А звідки інфа?
12.05.2022 22:22 Відповісти
Проблема в дефіциті ракет до "Смерча". Тому ми не часто чуємо щодо застосування цієї рсзо.
12.05.2022 18:16 Відповісти
5-ть підірваних арсеналів мабуть дають про себе знати.
12.05.2022 22:10 Відповісти
Шо, опять?
12.05.2022 16:12 Відповісти
По острову Змеиный информация подтверждается. Российские оккупанты посредством десантных катеров проекта 21820 "Дюгонь" и СБ-742 доставили на остров ЗРК "Тор-М2" и ЗРПК "Панцирь-С1
12.05.2022 16:14 Відповісти
це купа металолому,їх чекає ЗміїБаївка..
12.05.2022 16:19 Відповісти
С-300 у Криму ніяк не зможе прикрити остів Зміїний,радіус його дії макс 70 км.
12.05.2022 16:16 Відповісти
Хай розвертають.
Байрактари до Тарханкута долетять.
12.05.2022 16:24 Відповісти
Дивлячись яка, там багато модернізацій, це у нас до 70, а у них є с-300 фаворит, 200 (300) км (по аэродинамической цели).
12.05.2022 17:26 Відповісти
РабZZeю там чекає Чорнобаївка намбе 2
12.05.2022 16:18 Відповісти
Нарощуйте..нарощуйте....
Скоро "прийде" Bayraktar )

12.05.2022 16:20 Відповісти
от и мне странно...
12.05.2022 16:55 Відповісти
Так і в Чорнобаївці кацапів теж довго не було. А як же "можем павтарить"
12.05.2022 16:36 Відповісти
Там наче були знищені всі какцапські мікроорганізми. Хтось бреше, чи як?
12.05.2022 16:29 Відповісти
Чи то я тупий, чи кореспонденти... Швидше, друге (
12.05.2022 16:31 Відповісти
хай кучкуются...шоб бк не переводить..
12.05.2022 16:32 Відповісти
Вот с этого ролика охренеть можно, чем это так саданули.
Russian tank explodes hurling turret 250ft into the air after Ukrainian missile strike
https://www.youtube.com/watch?v=QiybJ8UuHXA
12.05.2022 16:38 Відповісти
Просто вибух боєкомплекту після влучання в танк , от і башта полетіла. Мабуть боєкомплект повний був.
12.05.2022 16:53 Відповісти
Ракетами нужно долбить туда беспрерывно и беспилотниками!
12.05.2022 16:47 Відповісти
море выкопали? то может остров утопить временно?
12.05.2022 16:48 Відповісти
Был бы очень рад если бы кацапы на Змеином увеличились бы до одного на каждый квадратный метр. Можно лупить по острову тогда куда не попадя. Все равно вцелишь в ватана. Каждый осколок не пропадет зря.
12.05.2022 17:21 Відповісти
Предлагаю там полигон с живыми мишенями устроить для расчетов натовских гаубиц.
12.05.2022 17:26 Відповісти
Интерфакс???третий месяц войны,а идиоты из ЦН продолжают пользоваться путинскими пропагандонскими клоаками.
12.05.2022 18:55 Відповісти
такое пишут - не знаю.....
12.05.2022 19:14 Відповісти
Ежики плакали, кололись, но продолжали лезть на кактус. Может им кто-то уже скажет, что на Змеином нет унитазов?
12.05.2022 19:38 Відповісти
 
 