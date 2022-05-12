Ворог намагається наростити військову присутність на острові Зміїний, - Міноборони

Росіяни намагаються наростити військову присутність на острові Зміїний. Вони хочуть блокувати морські комунікації України.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Кораблі Чорноморського флоту Росії в акваторії Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведуть розвідку та намагаються надавати вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку. Також ворог намагається наростити військову присутність на острові Зміїний. Мета - блокування морських комунікацій України", - сказав Мотузяник.

Спікер додав, що "там є певні успіхи української армії, зокрема зі знищення російського плавскладу".

Слухайте: "За#бал этот Байрактар бегать за нами и стрелять нах#й! Сколько можно!? Где поддержка с воздуха?!" - перемовини капітана "Раптора" армії РФ поблизу Зміїного. АУДIО

"Противник також посилює системи протиповітряної оборони на західному узбережжі Кримського півострова, зокрема в районі села Чорноморського, мис Тарханкут, розгорнуто зенітно-ракетну батарею ЗРК С-300 у складі трьох пунктів управління", - розповів Мотузяник.